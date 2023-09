Thierry Breton a demandé à Tim Cook d'ouvrir à ses concurrents l'écosystème de matériel et de logiciels du fabricant de l'iPhone

", a déclaré M. Breton. "", a-t-il ajouté.Le DMA nouvellement adopté établit une liste de choses à faire et à ne pas faire qu'Apple et d'autres entreprises technologiques doivent respecter afin d'accroître la concurrence. M. Breton s'est également attaqué aux arguments d'Apple selon lesquels les problèmes de sécurité et de confidentialité sont la raison pour laquelle son écosystème est fermé.", a-t-il déclaré.Source : Thierry Breton, commissaire européen chargé de l'industrieQuel est votre avis sur le sujet ?