La France avait menacé de demander le rappel des produits si Apple refusait d'effectuer une mise à jour du logiciel. Apple avait déjà contesté les conclusions de la France, affirmant que l'iPhone 12 était certifié conforme aux normes mondiales par de nombreux organismes internationaux, mais a déclaré le 15 septembre qu'elle publierait une mise à jour logicielle pour tenir compte des méthodes de test utilisées en France.La décision de Paris de suspendre les ventes d'iPhone 12 a suscité des inquiétudes dans d'autres pays européens, dont la Belgique, qui a également demandé la mise à jour du logiciel. Mais la mise à jour du logiciel était limitée à la France, a déclaré l'autorité belge de régulation de l'industrie. Le régulateur belge a également déclaré qu'il s'attendait à d'autres mesures au niveau européen après que les autorités françaises aient informé leurs pairs de la correction et du fait qu'elle n'est pas disponible à grande échelle dans l'Union européenne. Les autorités italiennes attendront les délibérations françaises sur la mise à jour d'Apple avant de prendre une décision, a déclaré une source gouvernementale italienne.Au cours des deux dernières décennies, les chercheurs ont mené de nombreuses études pour évaluer les risques des téléphones portables pour la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, aucun effet néfaste sur la santé n'a été établi. La mise en garde contre les rayonnements en France se fonde sur les résultats de tests qui diffèrent de ceux effectués dans d'autres pays. Les experts de l'industrie ont déclaré qu'il n'y avait aucun risque pour la sécurité car les limites réglementaires, basées sur le risque de brûlure ou de coup de chaleur dû au rayonnement du téléphone, ont été fixées bien en dessous des niveaux pour lesquels les scientifiques ont trouvé des preuves de nocivité.Apple a lancé l'iPhone 15 au début du mois et l'iPhone 12 n'est pas disponible à l'achat directement auprès d'Apple. Il est toutefois possible de l'acheter auprès de tiers qui disposent d'un stock, ou d'échanger d'anciens téléphones.Apple fournit régulièrement des mises à jour logicielles pour ses téléphones et ses ordinateurs, le plus souvent pour résoudre un problème de sécurité. Elles peuvent concerner un modèle particulier ou une région, et il arrive qu'Apple publie plusieurs mises à jour au cours d'un même mois. La mise à jour de l'iPhone 12 devrait être similaire à l'une ou l'autre de ces corrections logicielles régulières. Apple recherche sur les iPhones les mises à jour logicielles éligibles et les utilisateurs les installent.Quel est votre avis sur cette affaire ?