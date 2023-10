L’iPhone 15 Pro en titane naturel devient extrêmement chaud, à tel point qu’il devient difficile à tenir. De plus, il chauffe après seulement un appel FaceTime de 2 minutes ou lors du défilement des Reels pendant 8 à 10 minutes. C'est un nouveau problème pour moi, car je n'ai jamais rencontré cela avec aucun téléphone précédent. @Apple #iOS17 #iPhone15Pro #chauffage L’iPhone 15 Pro en titane naturel devient extrêmement chaud, à tel point qu’il devient difficile à tenir. De plus, il chauffe après seulement un appel FaceTime de 2 minutes ou lors du défilement des Reels pendant 8 à 10 minutes. C'est un nouveau problème pour moi, car je n'ai jamais rencontré cela avec aucun téléphone précédent. @Apple #iOS17 #iPhone15Pro #chauffage

The natural titanium iPhone 15 Pro gets extremely hot, so much so that it becomes difficult to hold. Furthermore, it heats up after just a 2-minute FaceTime call or when scrolling through reels for 8-10 minutes. This is a new issue for me, as I've never encountered this with any… pic.twitter.com/Qu0QK1xGLd — Mohit Verma (@itz_mohitverma) September 25, 2023

Envoyé par WSJ Envoyé par Thomas Galvin, un jeune de 23 ans originaire de Cleveland, affirme que son iPhone 15 Pro Max a été « super chaud » et qu'il envisage de le rendre. Le service client d'Apple lui a dit que la chaleur était due à la configuration du nouveau téléphone, mais même quelques jours plus tard, il est toujours « bien pire que l'iPhone 13 Pro Max », a-t-il déclaré.

Apple réagit enfin

Mon enquête indique que les problèmes de surchauffe de la série iPhone 15 Pro ne sont pas liés au nœud avancé 3 nm de TSMC. La cause principale est plus probablement les compromis faits dans la conception du système thermique pour obtenir un poids plus léger, tels que la zone de dissipation thermique réduite et l'utilisation d'un cadre en titane, qui ont un impact négatif sur l'efficacité thermique. Il est prévu qu'Apple résolve ce problème via des mises à jour logicielles, mais les améliorations pourraient être limitées à moins qu'Apple ne réduise les performances du processeur. Si Apple ne résout pas correctement ce problème, cela pourrait avoir un impact négatif sur les expéditions tout au long du cycle de vie des produits de la série iPhone 15 Pro. Mon enquête indique que les problèmes de surchauffe de la série iPhone 15 Pro ne sont pas liés au nœud avancé 3 nm de TSMC. La cause principale est plus probablement les compromis faits dans la conception du système thermique pour obtenir un poids plus léger, tels que la zone de dissipation thermique réduite et l'utilisation d'un cadre en titane, qui ont un impact négatif sur l'efficacité thermique. Il est prévu qu'Apple résolve ce problème via des mises à jour logicielles, mais les améliorations pourraient être limitées à moins qu'Apple ne réduise les performances du processeur. Si Apple ne résout pas correctement ce problème, cela pourrait avoir un impact négatif sur les expéditions tout au long du cycle de vie des produits de la série iPhone 15 Pro.

The iPhone 15 Pro series overheating issues are unrelated to TSMC’s advanced 3nm node / iPhone 15 Pro系列的過熱問題,與台積電的3nm製程無關https://t.co/8dngejSnhM — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 26, 2023

Les évolutions technologiques de l'iPhone 15

Après seulement une semaine de vente, les forums de discussion regorgent d'affirmations selon lesquelles les modèles d'iPhone 15 sont trop chauds pour être tenus ou sont au moins plus chauds que la plage de températures de l'air – 0à 35C (32à 95F) – qu'Apple recommande pour l'utilisation de l'iPhone.Mohit Verma, qui s'identifie comme « influenceur des médias sociaux », a publié une vidéo qui prétend montrer son iPhone fonctionnant à une température pouvant atteindre 42C (107,6F).D'autres ont effectué leurs propres tests montrant que les iPhone fonctionnaient à environ 40°C, voire moins, et affirment que ce n'est pas trop chaud.Dans un forum de discussion sur le site Web d'Apple, un utilisateur s'est plaint que son iPhone 15 Pro devenait suffisamment chaud pour qu'il soit inconfortable de le tenir après seulement 10 minutes de diffusion de vidéos en wifi avec l'écran à 30 % de luminosité, notant que la batterie avait également chuté de 15 %. dans le même laps de temps.Bloomberg et le Wall Street Journal ont eux aussi fait des rapports à ce sujet. Les deux rapports documentent des plaintes anecdotiques de clients et soulignent les causes potentielles, mais on ne sait pas exactement combien d'appareils sont réellement concernés. Bloomberg a déclaré que la surchauffe pourrait être causée ou aggravée par le processus de configuration de l'iPhone, suggérant que les températures plus élevées pourraient parfois être une condition temporaire.Le Wall Street Journal a cité un client qui a estimé que son iPhone 15 Pro Max restait plus chaud que son iPhone 13 Pro Max quelques jours après avoir configuré l'appareil :Joanna Stern du Wall Street Journal a déclaré que son iPhone 15 Pro Max chauffait pendant le chargement et l'exécution de tâches gourmandes en ressources processeur, telles que les jeux, mais elle a déclaré que son iPhone 14 Pro Max avait atteint des températures similaires lors du même test. Lors d'une utilisation quotidienne typique, Stern a déclaré que la température des deux appareils se situait dans une plage normale. De nombreux clients sur les réseaux sociaux ont également déclaré que leur iPhone 15 Pro ne connaissait aucune surchauffe, et le manque de données concrètes ne permet pas de savoir s'il existe un problème généralisé.Une voix ne s'était toujours pas faite entendre : celle d'Apple.Dans un entretien donné à Forbes samedi, Apple a déclaré avoir identifié les causes du problème de surchauffe avec sa dernière série d'iPhone, notamment un bogue logiciel et l'utilisation de certaines applications.La société de technologie a déclaré qu'elle publierait une mise à jour pour corriger le bogue de son logiciel iOS 17 et travaillait avec des développeurs dont les applications avaient surchargé ses appareils. Apple a pris des mesures après que les utilisateurs de ses produits iPhone Pro et iPhone Pro Max se soient plaints du fait qu'ils étaient devenus trop chauds pendant l'utilisation, atteignant des températures supérieures à 43C dans certains cas.« Nous avons identifié quelques conditions qui peuvent faire chauffer l'iPhone plus que prévu », a déclaré Apple dans un communiqué.La société a déclaré samedi qu’elle travaillait sur une mise à jour du système iOS17 qui alimente la gamme iPhone 15 pour empêcher les appareils de devenir trop chauds et qu’elle travaillait avec des applications qui fonctionnaient d’une manière « qui les faisait surcharger le système ».Apple a ajouté qu'il pourrait également y avoir des problèmes lors de la première utilisation du téléphone. « L'appareil peut sembler plus chaud au cours des premiers jours suivant sa configuration ou sa restauration en raison de l'augmentation de l'activité en arrière-plan », a indiqué la société.Instagram, propriété de Meta de Mark Zuckerberg, a publié une mise à jour de son application le 27 septembre pour l'empêcher de chauffer l'appareil sur le dernier système d'exploitation iPhone.Uber et d'autres applications telles que le jeu vidéo Asphalt 9 étaient encore en train d'introduire leurs mises à jour, a déclaré Apple. L'entreprise n’a pas donné de calendrier pour la publication de son propre correctif logiciel, Apple a souligné que ces problèmes thermiques ne présentaient aucun risque pour la sécurité. Au lieu de cela, des facteurs comme l’utilisation d’adaptateurs secteur USB-C avec une capacité de charge supérieure à 20 W et le traitement en arrière-plan peu après la restauration du téléphone peuvent contribuer à une augmentation de la chaleur, ce qui peut être différent de ce dont les utilisateurs d’iPhone ont l’habitude.Apple a assuré aux utilisateurs que le correctif à venir, qui devrait être inclus dans iOS 17.1, n’entraînerait pas de limitation des performances, dissipant ainsi les inquiétudes exprimées par certains, comme l’analyste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple Ming-Chi Kuo qui a déclaré que les améliorations pourraient être limitées à moins qu'Apple ne réduise les performances de la puce A17 Pro :L'iPhone 15 a été présenté le 12 septembre 2023 avec un port USB-C en lieu et place du connecteur Lightning d'Apple. Ce changement met les nouveaux iPhone en phase avec d'innombrables autres téléphones, tablettes, ordinateurs et autres appareils électroniques qui utilisent déjà le port USB-C pour l'alimentation électrique et la connectivité filaire.Outre le port USB-C, Apple a présenté d'autres améliorations apportées à l'iPhone 15, notamment un appareil photo plus performant et des bordures plus petites autour de l'écran. Les nouveaux téléphones haut de gamme d'Apple ont également la capacité d'enregistrer des vidéos en trois dimensions, qui pourront être visionnées dans le casque de réalité augmentée qu'Apple commercialisera l'année prochaine.Toutefois, il faut noter que les modèles de base reprennent de nombreuses caractéristiques des modèles Pro de l'année dernière, notamment Dynamic Island, une barre d'outils située en haut de l'écran. Dynamic Island a transformé l'encoche très décriée qui abrite l'équipement de la caméra TrueDepth pour Face ID en un élément crucial de l'interface de l'iPhone. La nouvelle zone en forme de pilule ne se contente pas d'accueillir l'appareil photo, elle change également de forme pour se transformer en centre dynamique de notifications de l'iPhone.De plus, l'iPhone 15 remplace le bouton de mise en sourdine des modèles précédents par un nouveau bouton sur lequel on peut appuyer pour utiliser l'appareil photo du téléphone ou lancer un enregistrement audio. Apple a complété sa nouvelle gamme d'iPhone par des mises à jour de son Apple Watch. Elle dotée d'un processeur mis à jour et d'une fonction de contrôle gestuel : en tapant deux doigts l'un contre l'autre sur la main où l'on porte l'appareil, l'utilisateur pourra répondre ou mettre fin à un appel. Apple a présenté la montre comme son premier produit neutre en carbone, affirmant qu'elle est fabriquée avec 100 % d'énergie propre.La montre serait fabriquée à partir de compensations carbone et des emballages plus petits pour réduire les émissions associées à l'expédition du produit. L'entreprise a également confirmé qu'elle n'utiliserait plus de cuir dans ses accessoires et s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030. Tim Cook, PDG d'Apple, a déclaré que la nouvelle gamme d'iPhone 15 comprenait "les meilleurs iPhone et les plus performants que l'entreprise ait jamais fabriqués". Mais certains experts se sont demandé si les consommateurs seraient prêts à payer le prix élevé de ces appareils, étant donné qu'ils ne sont pas très différents de leurs prédécesseurs.« C'est décevant. Mais pour l'utilisateur moyen d'un téléphone vieux de trois ou quatre ans, c'est suffisant pour le mettre à niveau », a déclaré Gene Munster, associé directeur de Deepwater Asset Management, une société d'investissement et de recherche basée à Minneapolis. D'autres experts pensent qu'Apple pourrait désormais avoir du mal à innover avec l'iPhone. « Ce n'est pas une surprise étant donné la maturité de l'iPhone. Cela reflète à quel point les appareils iPhone et Watch sont raffinés et à quel point il est devenu difficile de proposer des mises à jour véritablement révolutionnaires chaque année », a déclaré Ben Wood de CCS Insight.Paolo Pescatore, analyste et fondateur de PP Foresight, a déclaré : « Convaincre les utilisateurs d'acheter ces nouveaux appareils ne sera pas facile en période de crise du coût de la vie. Certains verront les nouvelles fonctionnalités comme des améliorations marginales, bien que collectivement, elles améliorent l'expérience globale, ce qui n'a pas de prix pour la base d'utilisateurs d'Apple ». Les actions d'Apple ont légèrement baissé mardi, ne parvenant pas à inverser la chute brutale enregistrée la semaine dernière à la suite d'informations selon lesquelles le gouvernement chinois avait interdit aux fonctionnaires d'utiliser des iPhone.L’iPhone 15 est le premier smartphone d'Apple à intégrer le port USB-C, rendu obligatoire par la Commission européenne, ce qui marque une étape significative dans l’évolution technologique d’Apple. Malgré les problèmes de surchauffe, il est peut-être trop tôt pour juger l’iPhone 15 comme un échec, d’autant plus qu’Apple pourrait corriger ce problème dans un avenir proche.Source : communiqué d'AppleQue pensez-vous des problèmes de surchauffe des iPhone 15 et 15 Pro ? Estimez-vous que ce soit un défaut de conception ou un problème logiciel ?Pensez-vous qu’Apple a bien géré la communication autour de ces problèmes ? Aurait-il dû informer les utilisateurs plus tôt ou attendre le correctif ?Quelles sont les applications que vous utilisez le plus sur votre iPhone 15 et qui pourraient causer une surchauffe ? Avez-vous remarqué une différence de performance ou d’autonomie après avoir mis à jour ces applications ?Quel est l’impact des problèmes de surchauffe sur votre expérience utilisateur ? Avez-vous envisagé de retourner votre iPhone 15 ou de changer de modèle ?Quelles sont vos attentes par rapport au correctif iOS 17.1 ? Espérez-vous qu’il résolve complètement le problème ou qu’il limite les performances de votre appareil ?