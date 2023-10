Le cas d'Apple contre « Wiltech » en Colombie

Ce n'est pas la première fois qu'Apple s'attaque à un réparateur indépendant

Apple accusé de saboter sournoisement le droit à la réparation tout en prétendant le contraire

Pour Apple, la véritable innovation anti-réparation vient de la loi technologique américaine la plus pernicieuse : l’article 1201 du Digital Millennium Copyright Act (DMCA). DMCA 1201 est une loi « anti-contournement ». Il interdit la distribution de tout outil qui contourne « un moyen efficace de contrôle d'accès ». Tout cela est très abstrait, mais voici ce que cela signifie*: si un fabricant intègre une gestion des droits numériques (DRM) dans son appareil, alors tout ce que vous voulez faire et qui implique de supprimer ce DRM est désormais illégal, même si la chose elle-même est parfaitement légale. ..



Lorsque le projet de loi californien sur le droit à la réparation a été présenté, il était clair qu'il allait être adopté. Plutôt que de se faire écraser par ce train, Apple est monté à bord et a soutenu la législation, qui a été adoptée à l'unanimité. Mais Apple a eu le dernier mot. Parce que même si le projet de loi californien contient de nombreuses clauses utiles pour les ateliers de réparation indépendants qui empêchent vos gadgets de se retrouver dans une décharge, il s'agit d'une loi d'État et la DMCA 1201 est fédérale. Une loi d'État ne peut pas simplement légaliser la conduite interdite par la loi fédérale. Le projet de loi californien sur le droit à la réparation est une réussite, mais il a un point faible : le couplage des pièces, le fléau des techniciens de réparation.

Alors que les yeux sont rivés sur l'iPhone 15 et ses problèmes de surchauffe, un réparateur de téléphones portables est devenu le centre d'attention de la marque à la pomme en Colombie. C'est du moins ainsi qu'a été comprise la situation de Wilmer Becerra, rendue publique sur les réseaux sociaux.Selon le propriétaire de la société « Wiltech », il a reçu une lettre du cabinet d'avocats américain « Baker McKenzie » dans laquelle il indique qu'il représentait Apple pour faire certaines demandes et éviter de s'adresser à des instances judiciaires majeures. « Apple a le droit exclusif d'utiliser les marques Apple, de permettre à ses licenciés et revendeurs agréés d'utiliser les marques Apple et d'empêcher d'autres personnes d'utiliser les marques Apple sans son consentement », lit-on dans une partie du document publié par le Colombien sur les réseaux sociaux.Bien qu'il semble exagéré qu'une entreprise de la taille d'Apple cible un réparateur d'appareils technologiques, les comptes de réseaux sociaux de l'entreprise colombienne susmentionnée affichent des chiffres significatifs : plus de 220 000 abonnés sur Instagram, plus de 6 millions sur Facebook, plus de 5 millions sur TikTok et 147 000 abonnés sur YouTube.Son travail est devenu populaire lorsqu'il a commencé à effectuer des réparations en direct, à la fois avec ses clients devant lui et sur des plateformes numériques. Il cherchait ainsi à garantir la qualité de son travail et à s'assurer que la fabrication et les pièces de rechange qu'il utilisait étaient vérifiées. La marque « Wiltech » est devenue plus connue en ligne et possède des points de réparation dans d'autres pays d'Amérique : Argentine, Chili, Équateur, Bolivie, Pérou, Mexique et Guatemala, selon leurs données.Cela a suscité beaucoup d'intérêt, nous devons prendre avec prudence ce que Wilmer Becerra a partagé à propos de la lettre des avocats d'Apple et ce qu'il suppose qu'ils demandent à son entreprise.Le fragment cité explique que le conflit survient en raison du traitement des « Marques Apple », qui incluent le nom de l'entreprise et de ses produits, des logos et des images d'équipements technologiques, ainsi que des mentions directes de ceux-ci dans des éléments publicitaires, des vidéos promotionnelles et les publications du réseau.La lettre indique également que la peine en Colombie serait de « quatre (4) à huit (8) ans de prison et une sanction financière ». À aucun moment ils n’expliquent qu’ils entravent le droit de travailler ou de réparer des éléments technologiques de cette entreprise ou d’autres entreprises du marché. Mais c’est ce que l’homme sous-entend dans la publication Instagram qui accompagne l’image.Dans son message, Becerra demande au public si c'est un crime de réparer des éléments technologiques qu'Apple considère comme irréparables, ou si le propriétaire de l'équipement ne devrait pas être celui qui décide s'il faut demander une réparation et avec qui la faire.Becerra a proposé à Apple de travailler en partenariat avec lui pour servir les clients. Cependant, selon lui, Apple n'a pas communiqué de réponse.En 2017, les avocats d'Apple ont envoyé une lettre à Henrik Huseby, le propriétaire d'un petit atelier de réparation d'appareils électroniques en Norvège, lui demandant d'arrêter immédiatement d'utiliser des écrans d'iPhone de rechange dans son entreprise de réparation. Les douaniers norvégiens avaient saisi une cargaison de 63 écrans de remplacement pour iPhone 6 et 6S en route vers la boutique d'Henrik depuis l'Asie et avaient alerté Apple, la compagnie a déclaré qu'ils étaient contrefaits.Afin d'éviter la case « poursuite judiciaire », Apple a demandé à Huseby « des copies de factures, des listes de produits, des formulaires de commande, des informations de paiement, des impressions sur Internet et autres documents pertinents concernant l'achat [d'écrans], y compris des copies de toute correspondance avec le fournisseur ... nous nous réservons le droit de demander d'autres documents à une date ultérieure ».La lettre, envoyée par Frank Jorgensen, un avocat du cabinet d'avocats Njord pour le compte d'Apple, comprenait un accord de règlement qui lui notifiait également que les écrans seraient détruits. L'entente de règlement stipulait que Huseby acceptait de ne pas fabriquer, importer, vendre, commercialiser ou traiter de quelque façon que ce soit des produits qui portent atteinte aux marques d'Apple, et lui demandait de payer 27 700 couronnes norvégiennes (2896 euros) pour mettre fin au problème sans passer par un procès.« Le droit de la propriété intellectuelle est un domaine de droit spécialisé, et dans de nombreux cas, il est recommandé de demander un avis juridique », a fait valoir Jorgensen dans la lettre accompagnant l'accord de règlement. « Cependant, nous pouvons vous informer que d'autres procédures et coûts peuvent être évités en réglant l'affaire. »Néanmoins, Huseby a choisi d’aller au tribunal« C'est une lettre sur laquelle je ne mettrai jamais ma signature », a déclaré Huseby dans un courriel. « Ils ont lancé toutes sortes de réclamations contre moi, me balançant des articles de loi, ont agi amicalement parce qu’ils voulaient simplement que je signe cet accord pour que tout soit terminé. J'avais un bon avocat qui comprenait parfaitement le problème, faisait de bonnes recherches et lisait la loi correctement », a-t-il ajouté.Apple l'a donc poursuivi en 2018. Selon les médias locaux, Apple a envoyé cinq avocats dans la salle d'audience pour cette affaire.Cela n’a pas empêché Huseby de remporter le procès. Selon les documents de la Cour, Huseby est propriétaire de l’entreprise PCCompanet. Cette dernière, dont l’activité consiste à réparer des PC cassés ainsi que des appareils mobiles parmi lesquels ceux d’Apple, est complètement légale. Aussi, Huseby a fait valoir qu’Apple ne peut pas revendiquer le monopole de réparation de ses propres produits.Sans compter que la société a refusé de vendre des pièces Apple d'origine à d’autres réparateurs que ceux qu’Apple a elle-même agréés.Le document nous apprend également que, parce qu’Apple refusait de lui vendre des pièces tant que sa boutique n’était pas agréée, Huseby a commandé ses pièces de Chine, même si les pièces ne sont pas d’une aussi bonne qualité que les pièces originales. Il affirme que son entreprise n’a pas fait porter les logos d’Apple sur ces écrans et n’a aucun intérêt à le faire.Malgré avoir initialement perdu le dossier, Apple a décidé de poursuivre son action en justice contre le propriétaire de PCCompanet l'année d'après.Apple a longtemps été l'un des adversaires du droit à la réparation, un mouvement qui vise à rendre les appareils électroniques plus faciles à réparer par les utilisateurs ou les réparateurs indépendants. Récemment, à la surprise générale, Apple a approuvé officiellement la législation californienne sur le droit à la réparation après avoir dépensé des millions pour la combattre.« Nous soutenons le SB 244, car il comprend des exigences qui protègent la sécurité et la confidentialité des utilisateurs individuels, ainsi que la propriété intellectuelle des fabricants de produits », a écrit Apple dans une lettre aux membres du législateur californien . « Nous continuerons à soutenir le projet de loi, tant qu’il continuera à offrir des protections aux clients et aux innovateurs ».Dans un billet, Cory Doctorow a déclaré que « le droit à la réparation n'a pas d'adversaire plus avisé et plus dévoué qu'Apple, une entreprise dont le travail le plus innovant consiste à imaginer de nouvelles façons de saboter sournoisement la réparation des appareils électroniques tout en prétendant être un gestionnaire soucieux de l'environnement, un mensonge qui dissimule les montagnes de déchets électroniques ». Et d'ajouter plus loin « Tim Cook l'a expliqué à ses investisseurs : lorsque les gens peuvent réparer leurs appareils, ils n'en achètent pas de nouveaux. Lorsque les gens n’achètent pas de nouveaux appareils, Apple ne leur en vend pas. C'est simple ».Plus précisément, Doctorow critique la façon dont Apple équipe les pièces avec un petit système sur puce uniquement pour suivre les numéros de série uniquement « afin d'empêcher les techniciens de réparation indépendants de réparer votre gadget » :Source : Wilmer BecerraQue pensez-vous de l’attitude d’Apple envers les réparateurs indépendants comme Wilmer Becerra ?Pensez-vous qu’Apple a le droit de protéger ses marques et ses produits, ou qu’il abuse de sa position dominante sur le marché ?Quels sont les avantages et les inconvénients de la réparation indépendante par rapport à la réparation officielle ?Connaissez-vous d’autres cas similaires où des entreprises technologiques ont menacé ou poursuivi des réparateurs indépendants ?Quelle est votre opinion sur le droit à la réparation ? Pensez-vous qu’il devrait être garanti par la loi dans tous les pays ?