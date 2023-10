L'évolution de la technologie et ses implications

« L'arme de prédilection des harceleurs et des agresseurs »

Une publicité mensongère ?

Ce mois-ci, plus de 40 victimes prétendument terrorisées par des harceleurs utilisant des Apple AirTag se sont jointes à un recours collectif déposé devant un tribunal californien en décembre dernier contre Apple. Elles ont allégué dans une plainte modifiée que, en partie à cause de la négligence d'Apple, les AirTag sont devenus « l'une des technologies les plus dangereuses et les plus effrayantes employées par les harceleurs » car ils peuvent être utilisés facilement, à moindre coût et secrètement pour déterminer « des informations de localisation en temps réel pour suivre les victimes ».Depuis que la plainte a été initialement déposée en 2022, les plaignants ont allégué qu'il y avait eu une « explosion de rapports » montrant que les AirTag étaient fréquemment utilisés à des fins de harcèlement, y compris une augmentation des cas internationaux de harcèlement par AirTag et plus de 150 rapports de police aux États-Unis en avril 2022. Plus récemment, il y a eu 19 cas de traque d'AirTag dans une seule région métropolitaine des États-Unis – Tulsa, Oklahoma –, selon la plainte.Cette escalade apparente est préoccupante, disent les plaignants, car Apple n'aurait pas fait assez pour atténuer les dommages, et le harcèlement des AirTag peut conduire à la ruine financière, car les victimes supportent des coûts importants comme l'embauche de mécaniciens pour démonter leur voiture afin de localiser les AirTag ou le déménagement répété de leur maison. Le harcèlement par AirTag peut également aboutir à des violences, voire à des meurtres, affirment les plaignants, et le problème est probablement plus grave que quiconque ne le pense, car le harcèlement est historiquement sous-déclaré.« Les conséquences ont été aussi graves que possible : plusieurs meurtres ont eu lieu dans lesquels le meurtrier a utilisé un AirTag pour suivre la victime », affirme leur plainte. Une plaignante de l'Indiana, LaPrecia Sanders, a perdu son fils après que sa petite amie aurait utilisé un AirTag pour suivre ses mouvements, puis « l'aurait suivi jusqu'à un bar et l'aurait écrasé avec sa voiture, le tuant sur le coup ».Ci-dessous un extrait de la plainte.Chaque année, on estime que 13,5 millions de personnes sont victimes de harcèlement aux États-Unis, avec près d'une femme sur trois et un homme sur six victimes de harcèlement à un moment donné de leur vie.Le harcèlement peut se manifester de diverses manières, le plus souvent par des comportements indésirables et répétés tels que des appels téléphoniques, des SMS, des visites, des cadeaux, des publications sur Internet ou toute autre série d'actes qui susciteraient la peur chez une personne raisonnable. Quels que soient les actes commis par le harceleur, le thème commun du comportement de harcèlement est la peur suscitée chez la victime.Cette peur mine et érode l’autonomie des victimes et perturbe radicalement leur vie quotidienne. Une victime de harcèlement professionnel sur huit s'absente du travail en raison de sa victimisation et plus de la moitié perd plus de cinq jours de travail. Une victime de harcèlement sur sept déménage en raison de sa victimisation. Sans surprise, les victimes de harcèlement criminel souffrent de taux de dépression, d’anxiété, d’insomnie et de dysfonctionnement social beaucoup plus élevés que la population générale.La technologie a augmenté les outils disponibles pour un harceleur, avec des téléphones à graveur ou des logiciels de blocage d'appels assurant l'anonymat, et des services de messagerie gratuits et des plateformes de médias sociaux offrant un vecteur illimité pour harceler les messages et les publications électroniques.L’une des technologies les plus dangereuses et les plus effrayantes employées par les harceleurs est l’utilisation d’informations de localisation en temps réel pour suivre les victimes. Ces technologies permettent aux harceleurs de suivre les mouvements de leurs victimes en temps réel et d’annuler toute tentative de la victime d’échapper ou de se cacher du harceleur. Si la localisation d’une personne est constamment transmise à un agresseur, il n’y a aucun endroit où fuir.La plupart des plaignants résident aux États-Unis, alléguant des coûts et des préjudices importants résultant du harcèlement présumé des AirTag dans 20 États. Deux plaignants résident au Canada, dont un récent diplômé du secondaire, et un plaignant vit actuellement en Irlande. Beaucoup rapportent que les harceleurs utilisant des AirTag sont des partenaires ou des ex violents – cachant les AirTag dans les doublures des sacs à main, les passages de roues de voiture ou même cousus à l’intérieur de l’ours en peluche d’un enfant – mais d’autres déclarent avoir été traqués par une « personne mystérieuse » aux motifs inconnus.Les plaignants ont affirmé que les AirTag font partie des produits qui ont « révolutionné la portée, l’étendue et la facilité du harcèlement géolocalisé », car chaque appareil Apple fait partie du vaste réseau de suivi de l’entreprise qui est exploité par les harceleurs.« Ce qui distingue l'AirTag de tout produit concurrent, c'est sa précision inégalée, sa facilité d'utilisation (il s'intègre parfaitement dans la suite de produits existante d'Apple) et son prix abordable », indique leur plainte. « Avec un prix de seulement 29 dollars, il est devenu l'arme de prédilection des harceleurs et des agresseurs ».Les victimes qui ont poursuivi en justice ont allégué qu'Apple savait que les AirTag pouvaient être utilisés par des harceleurs, mais les a quand même annoncés comme étant «*à l'épreuve des harceleurs*». Ensuite, lorsque ses protections « à l'épreuve du harcèlement » ont été « révélées comme totalement inadéquates », Apple a dû se démener au cours des deux dernières années et demie pour « remédier à ses échecs dans la protection des personnes contre un suivi indésirable et dangereux », indique la plainte.Malgré les mesures prises par Apple pour améliorer les fonctionnalités de sécurité, notamment l'ajout d'alertes iOS lorsque les AirTag sont à proximité, de carillons installés dans les AirTag qui aident les victimes à détecter et à localiser les AirTag cachés, et d'une application appelée « Tracker Detect » que les victimes possédant un téléphone Android peuvent utiliser pour rechercher des AirTag, les plaignants ont allégué que les AirTag restent dangereux.Une plaignante, Brittany Alowonle, résidente de Géorgie, a rapporté qu'elle et sa fille avaient été traquées par quelqu'un utilisant des AirTag au cours des deux dernières semaines « sans savoir par qui ni pourquoi ». Bien qu'elle ne puisse pas localiser les AirTag, elle reçoit des alertes quotidiennes d'Apple et des carillons des AirTag qui confirment que les AirTag sont toujours là. Pour Alowonle, ces carillons signalent seulement qu'elle est perpétuellement surveillée.« Chaque jour, je me rappelle que ma fille et moi ne sommes pas en sécurité », a déclaré Alowonle dans la plainte, qui notait que « si la localisation d'une personne est constamment transmise à un agresseur, il n'y a aucun endroit où fuir ».Une ressortissante irlandaise, Àine O'Neill, vivait en Californie alors qu'elle lançait une carrière à Hollywood qui venait tout juste de décoller lorsqu'elle a découvert que des AirTag étaient inexplicablement utilisés pour surveiller chacun de ses mouvements. Elle a abandonné sa carrière et est retournée en Irlande, estimant qu'elle n'avait « aucun moyen de trouver l'identité de son harceleur ou d'évaluer correctement le niveau de danger dans lequel elle se trouvait ».« Bien qu'elle se trouve désormais à 8 157 kilomètres de son harceleur inconnu, elle est à la même distance de son rêve de toute une vie », indique la plainte.Les victimes ont allégué que les actes et pratiques d'Apple violaient les lois fédérales et étatiques, affirmant qu'Apple avait lancé par négligence un produit défectueux et s'était injustement enrichi tout en portant atteinte à la vie privée de chaque victime involontairement suivie sur son vaste réseau d'appareils. Ils ont demandé au tribunal d'accorder des dommages-intérêts à toutes les personnes aux États-Unis possédant des appareils iOS ou Android, ce qui inclut les catégories d'utilisateurs qui ont été harcelés, ainsi que ceux qui risquaient de l'être. Ils demandent également une ordonnance du tribunal « interdisant à Apple de poursuivre ses pratiques illégales, déloyales et/ou frauduleuses en ce qui concerne la conception, la fabrication et la mise sur le marché de ses AirTag ».Source : plainteQue pensez-vous de l’utilisation des AirTag pour traquer des personnes sans leur consentement ? Est-ce un problème de société ou de technologie ?Quelles mesures Apple devrait-elle prendre pour prévenir et détecter l’usage abusif des AirTag ? Est-ce que le système d’alertes actuel est suffisant ?Avez-vous déjà été victime ou témoin d’un cas de harcèlement ou de stalking impliquant des AirTag ? Si oui, comment avez-vous réagi ? Si non, comment réagiriez-vous ?Quels sont les risques et les bénéfices des AirTag pour les utilisateurs légitimes ? Est-ce que vous en possédez ou envisagez d’en acheter ?Quelle est la responsabilité légale et morale d’Apple face aux conséquences néfastes des AirTag ? Est-ce que la plainte collective est justifiée ?