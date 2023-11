La version 17.2 d'iOS laisse présager qu'Apple s'apprête à autoriser le chargement d'applications par les utilisateurs

iOS 17.2 dispose d'un nouveau cadre public appelé "". Si nous avons d'abord pensé que cette API serait liée à des solutions MDM pour l'installation d'applications d'entreprise (ce qui est déjà possible sur iOS), il semble qu'Apple travaille sur quelque chose de plus important que cela. En analysant la nouvelle API, nous avons appris qu'elle dispose d'un point de terminaison d'extension déclaré dans le système, ce qui signifie que d'autres applications peuvent créer des extensions de ce type. En creusant encore plus loin, nous avons trouvé un nouveau droit inutilisé qui donnera aux applications tierces la permission d'installer d'autres applications. En d'autres termes, cela permettrait aux développeurs de créer leurs propres boutiques d'applications.L'API dispose de commandes de base pour le téléchargement, l'installation et même la mise à jour d'applications à partir de sources externes. Elle peut également vérifier si une application est compatible avec un appareil ou une version iOS spécifique, ce que fait déjà l'App Store. Encore une fois, cela pourrait facilement être utilisé pour moderniser les solutions MDM, mais c'est autre chose. Nous avons également trouvé des références à un verrouillage régional dans cette API, ce qui suggère qu'Apple pourrait la restreindre à des pays spécifiques. Cela n'aurait pas de sens pour les solutions MDM, mais cela en aurait pour l'activation de la lecture latérale dans certains pays uniquement lorsque les autorités l'exigent, comme dans l'Union européenne.