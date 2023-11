Nothing Phone s’invite à la table des débats avec une solution non officielle pour permettre aux utilisateurs d’Android de faire usage d’iMessage sans restrictions

Le refus de longue date d'Apple de prendre en charge RCS a perpétué la fragmentation des écosystèmes de messagerie, affectant particulièrement les utilisateurs d'Android. La position d'Apple, souvent considérée comme un maintien de l'exclusivité de l'écosystème est à l’origine d’un débat au sein de la communauté technologique sur l'interopérabilité et le confort d'utilisation. La donne est néanmoins en passe de changer si l’on s’en tient à des rapports non officiels en la matière : Apple ne veut pas du chiffrement propriétaire de Google sur RCS. Le fabricant de l'iPhone travaillera plutôt avec l'organisme de normalisation pour aller vers une version universelle.« Le profil universel RCS offrira une meilleure expérience d'interopérabilité que les SMS ou les MMS. Ce système fonctionnera parallèlement à iMessage, qui restera l'expérience de messagerie la meilleure et la plus sûre pour les utilisateurs d'Apple », lit-on. D’un point de vue technique, ce ne sera pas du iMessage sur Android. Néanmoins, l’ouverture annoncée d’Apple au protocole RCS est susceptible d’apporter réponse à une foule de frustrations des utilisateurs de smartphones des univers Android et iOS désireux de communiquer.En collaborant avec la GSMA, Apple s'assure de la plus grande portée possible d'une plateforme de messagerie sûre et sécurisée, plutôt que de la limiter aux utilisateurs de Google Messages. Les discussions de groupe avec les utilisateurs d'iMessage et de RCS bénéficieront le plus de la décision d'Apple. Des images et des vidéos de haute qualité pourront être partagées. Néanmoins, les fonctions propriétaires d'iMessage telles que le dépôt d'autocollants sur une bulle de conversation ou des réactions ne seront probablement pas interopérables. Souci supplémentaire : le standard GSMA n’intègre pas de chiffrement de bout-en-bout. Il faudra donc jeter un œil à la feuille de route histoire de savoir à quel moment cet aspect sera géré.Ce revirement majeur fait suite à la demande répétée de Google et à la pression publique exercée sur Apple d'ajouter la prise en charge du RCS aux iPhone : « Nous ne demandons pas à Apple de rendre iMessage disponible sur Android. Nous demandons à Apple de prendre en charge la norme industrielle de la messagerie moderne (RCS) dans iMessage, tout comme elle prend en charge les anciennes normes SMS / MMS. En n'intégrant pas RCS, Apple freine l'industrie et l'expérience utilisateur non seulement pour les utilisateurs d'Android, mais aussi pour ses propres clients."Apple n'a pas hésité non plus à faire part de son sentiment sur RCS. Il y a un an, Tim Cook, le chef d'Apple, a rejeté l'idée que son entreprise adopte le RCS, et a suggéré à un journaliste qui posait la question lors d'une conférence d'acheter un iPhone à sa mère Les critiques soutiennent que la perturbation des discussions de groupe et des interactions entre les utilisateurs d'Android et d'iPhone a dissuadé de nombreux utilisateurs de passer à des smartphones Android et que c'est une décision délibérée. Cette tactique a été mise en lumière lors de la bataille juridique entre Apple et Epic Games, où des discussions internes ont révélé une posture consciente de garder iMessage au sein de son écosystème. Au cours de ce litige, de nombreux documents internes d'Apple ont été rendus publics. Ces documents font état d'un débat interne prolongé sur l'introduction d'iMessage sur les appareils fonctionnant sous Android.Nothing Phone propose une solution pour mettre un terme à cette situation qui « divise les utilisateurs » de smartphones Android et iPhone. Son application Nothing chats sera bientôt en téléchargement pour permettre aux utilisateurs de son smartphone Android Nothing Phone 2 de se servir d’iMessage sans aucune restriction.« Si les services de messagerie divisent les utilisateurs de téléphones, nous voulons faire tomber ces barrières. Si vous êtes aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou dans l'Union européenne et que vous possédez un téléphone Nothing Phone 2, vous pouvez télécharger l'application Nothing Chats sur le Play Store à partir de vendredi. L'application est actuellement en version bêta, et nous travaillons d'arrache-pied pour que Nothing Chats soit disponible dans un plus grand nombre d'endroits », écrit l’entreprise qui est lancée sur l’initiative avec une autre dénomme Sunbird.Des revues en ligne font état de ce que le service s’appuie sur la connexion à un Mac Mini au sein d’une ferme de serveurs. C’est le Mac Mini en question qui est en charge de gérer tout le routage pour que les utilisateurs sur Android puisse faire usage d’iMessage. Sunbird stocke les informations d'identification iCloud de l'utilisateur sous forme de jeton dans une base de données chiffrée et les associe à l'un de ses Mac Mini aux États-Unis ou en Europe, en fonction de la localisation de l'utilisateur. C’est ce Mac Mini qui sert ensuite de relais pour les iMessages envoyés via l'application. Le stratagème implique que l'utilisateur donne l'accès à son compte iCloud pour que cela fonctionne, ce qui soulève des craintes en matière de confidentialité que n'ont pas manqué de rapporter certains médias.Comment accueillez-vous la nouvelle de la possible adoption par Apple du protocole RCS ?Quelles attentes avez-vous à formuler à ce propos ?