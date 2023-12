1

import CoreLocation import NetworkExtension class LocationTrackingManager { func setupHotspotHelper ( ) { // Request HotspotHelper capability NEHotspotHelper.register ( options: nil , queue: DispatchQueue.main ) { ( command ) in if let networkList = command.networkList { for network in networkList { // Access WiFi network information (SSID, MAC address) // see: https://developer.apple.com/documentation/networkextension/nehotspotnetwork let ssid = network.ssid let macAddress = network.bssid // Perform location tracking logic with ssid and macAddress self .trackLocation ( withSSID: ssid, andMACAddress: macAddress ) } } } } func trackLocation ( withSSID ssid: String , andMACAddress macAddress: String ) { // Your location tracking logic goes here // Use the ssid and macAddress to determine user location } }