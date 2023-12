« Je crois fermement que nous pouvons développer la nouvelle vague de technologies qui fera d'Apple la marque numéro 1 sur le marché de la médecine, du fitness et du bien-être », a écrit Marcelo Lamego dans le courriel qu'il a envoyé à Tim Cook à une heure tardive en 2013. Marcelo Lamego est docteur en ingénierie de Stanford et occupait à l'époque le poste de directeur de la technologie de l'entreprise Cercacor Laboratories. Environ une dizaine d'heures après l'envoi du courriel, un recruteur d'Apple a pris contact avec lui. Quelques semaines plus tard, l'ingénieur travaillait pour Apple sur une nouvelle montre connectée dotée de capteurs médicaux.Selon les témoignages, l'embauche de Lamego a déclenché une vague d'activité chez Apple et quelques mois plus tard, il aurait demandé à l'entreprise de déposer une douzaine de brevets relatifs à des capteurs médicaux et à des algorithmes permettant de déterminer le taux d'oxygène dans le sang d'une personne à partir d'un dispositif portable. Dans le courriel qu'il a adressé à Cook en 2013, Lamego semblait sceptique quant au succès de son employeur de l'époque sur le marché naissant des montres connectées et a déclaré qu'il souhaitait rejoindre Apple parce que le fabricant de l'iPhone avait les moyens de répondre à bon nombre de ses préoccupations.Marcelo Lamego a rejoint Masimo en 2003 en tant que chercheur scientifique avant de devenir le directeur technique de Cercacor vers 2006. Cercacor est une société dérivée de Masimo, et les deux sociétés sont dirigées par le PDG Joe Kiani, qui a contribué à inventer une grande partie de leur technologie de base. Masimo affirme que Lamego n'avait pas de connaissances préalables sur la manière de développer le dispositif de mesure de l'oxygène dans le sang (ses études antérieures portaient sur les interfaces neuronales plutôt que sur les capteurs médicaux). Selon Masimo, Lamego a appris à construire la technologie dans les entreprises de Kiani.La décision d'Apple d'embaucher Lamego est considérée comme l'étincelle qui a poussé les avocats de Masimo à poursuivre Apple. Alors que Apple nie avoir fait quoi que ce soit de mal, Masimo a cité le débauchage de Lamego et d'autres de ses employés pour justifier ses allégations selon lesquelles le fabricant de l'iPhone a enfreint ses brevets. Le litige a atteint son paroxysme ce mois-ci lorsqu'Apple a dû stopper la vente de ses montres aux États-Unis, entravant ainsi une activité qui génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 17 milliards de dollars. Mercredi, une cour d'appel américaine a suspendu temporairement l'interdiction de vente de l'Apple Watch.Les montres d'Apple ont été interdites à la vente en octobre par une ordonnance de la Commission du commerce international (International Trade Commission - ITC) des États-Unis. La décision a été soumise à un examen présidentiel effectué par Joe Biden, qui a le pouvoir de mettre son veto à l'interdiction. Mais mardi, le président américain a refusé de mettre son veto à l'ordonnance de l'ITC. Un communiqué du bureau de la représentante américaine au Commerce (USTR) indique : « après des consultations approfondies, l'ambassadrice Katherine Tai a décidé de ne pas annuler la décision de l'ITC, qui est devenue définitive le 26 décembre 2023 ».Masimo affirme que Lamego s'est emparé de son atout le plus précieux - la capacité de mesurer de manière non invasive et précise le niveau d'oxygène dans le sang d'une personne - et l'a apporté à Apple. Cette fonction a finalement contribué à faire de la montre un appareil de santé, consolidant ainsi son statut de produit le plus vendu de l'industrie des technologies portables (wearables). Masimo déclare avoir rencontré des représentants d'Apple lorsqu'il était à la recherche de technologies et de talents susceptibles de soutenir ses travaux sur la montre. À l'époque, le fabricant de dispositifs médicaux pensait qu'Apple était intéressée par un accord.Mais dans un procès intenté en 2020, Masimo affirme qu'Apple avait utilisé la réunion pour se renseigner sur sa technologie et préparer le terrain en vue d'embaucher son personnel. « En plus de Lamego, Apple a embauché l'ancien directeur médical de Masimo et une vingtaine d'autres employés », a déclaré Masimo. L'entreprise n'a pas réussi à convaincre un jury de ses revendications cette année. Par ailleurs, les efforts de Masimo n'ont pas beaucoup progressé avec le juge après qu'un ingénieur principal d'Apple a témoigné que le développement de la fonction sang-oxygène a commencé à la fin de 2014 - après que Lamego ait déjà quitté l'entreprise.Lamego a démissionné d'Apple en juillet 2014, seulement quelques mois après son arrivée. Selon Masimo il est parti après qu'Apple a obtenu ce dont elle avait besoin. Mais Steve Hotelling, cadre de longue date chez le fabricant de l'iPhone, rejette ces allégations, ajoutant que la réalité est tout autre et que le problème était lié au comportement de Lamego et ses revendications. « Lamego ne s'intégrait pas dans l'entreprise. Il s'opposait aux cadres, exigeait des budgets de plusieurs millions de dollars et voulait pouvoir embaucher ses propres ingénieurs sans autorisation », a déclaré Hotelling. Après des semaines de discussions, Lamego a quitté Apple.Le juge a rejeté les parties de l'affaire relatives à la pratique d'Apple d'embaucher des employés de Masimo, en disant que "le recrutement ou l'embauche d'employés d'une autre société, y compris d'un concurrent, ne constitue pas en soi un moyen inapproprié". Le juge a aussi rejeté l'idée qu'Apple avait volé des secrets commerciaux, et le jury s'est prononcé en faveur d'Apple à 6 contre 1. Après son passage chez Apple, Lamego a fini par créer sa propre entreprise, True Wearables. En 2016, il a lancé un dispositif médical appelé Oxxiom. Mais Masimo a poursuivi la startup en justice et a obtenu une ordonnance du tribunal qui interdit à la vente du produit.Apple affirme que Masimo l'a poursuivi en justice pour laisser le champ libre à ses propres produits portables destinés au grand public. Masimo a récemment lancé la W1, une montre connectée carrée dotée d'une série de capteurs médicaux. Il prévoit de lancer prochainement la montre Freedom, qui offre davantage de fonctions de santé et dont le design est rond et plus moderne. Pour tenter d'atteindre un plus grand nombre de consommateurs, la société a racheté Sound United, propriétaire du fabricant de haut-parleurs Bowers & Wilkins, pour plus d'un milliard de dollars l'année dernière. Cependant, Apple a également décidé de poursuivre Masimo.Apple a intenté un procès contre Masimo l'année dernière, alléguant que la montre W1 reprenait le design de l'Apple Watch : « Masimo a copié l'Apple Watch et profite du travail acharné d'Apple ». Dans une interview accordée à Bloomberg au début du mois, Kiani a déclaré qu'Apple aurait dû agir différemment et affirme que Masimo était prêt à conclure des accords avec la firme de Cupertino. « Ils n'avaient pas besoin de voler notre personnel, nous aurions pu travailler avec eux. Ces gens ont été pris la main dans le sac et, au lieu d'être embarrassés et de faire ce qu'il faut, ils accusent tout le monde et se battent contre tout le monde », a-t-il déclaré.Masimo est un élément incontournable dans les hôpitaux. La société affirme que son équipement de suivi de l'oxygène dans le sang, de la gestion du sang et d'autres mesures est utilisé sur plus de 200 millions de patients par an. Toutefois, une partie de son chiffre d'affaires au cours des deux dernières décennies provient de procès contre des concurrents de dispositifs médicaux, notamment Royal Philips NV, qui se sont soldés par des règlements ou des accords de licence. Apple pourrait tenter de résoudre le problème en modifiant ses algorithmes, mais Kiani ne croit pas qu'un correctif logiciel puisse résoudre un litige portant sur des brevets matériels.Quoi qu'il en soit, les experts affirment que Kiani et Masimo sont allés plus loin que quiconque avant eux. De nombreuses entreprises ont fait valoir qu'Apple a volé leur technologie ou a débauché leur personnel, mais la plupart ont perdu et certaines d'entre elles ont été contraintes de cesser leurs activités ou ont fait faillite. Elles ont rarement obtenu beaucoup de succès. Une autre marque de succès pour Kiani serait un règlement à l'amiable avec Apple. Le site Web de Masimo présente toutes les entreprises qui ont obtenu une licence pour sa technologie et l'ajout d'Apple à cette liste serait un triomphe. L'on ignore ce que prépare Apple pour l'avenir.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du débauchage de l'ancien directeur technique de Cercacor Laboratories par Apple ?Le geste du fabricant de l'iPhone constitue-t-il un acte préjudiciable comme Masimo le prétend ?Que pensez-vous du courriel envoyé par l'ancien directeur technique de Cercacor Laboratories à Tim Cook ?