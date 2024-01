Prediction update:



The mass production schedule for AirTag 2 has been postponed to 2025. https://t.co/TF2uSuSEvX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 18, 2023

Le harcèlement assisté par Apple AirTag a conduit à la ruine et aux meurtres, selon une plainte en recours collectif

« L'arme de prédilection des harceleurs et des agresseurs »

Une publicité mensongère ?

L’AirTag est un traceur Bluetooth qui permet de localiser des objets perdus ou égarés à l’aide du réseau Find My d’Apple. La première génération d’AirTag a été lancée en avril 2021, après plusieurs années de rumeurs et de spéculations.Bien qu’il soit massivement détourné par des individus malveillants, comme des harceleurs ou des voleurs, l’AirTag s’est imposé comme un best-seller. Une étude menée par Circana indique d’ailleurs que les ventes d’AirTag ont explosé au début de l’année dernière, après une année 2022 déjà très réussie, avec plus de 55 millions de balises écoulées.Toutefois, un produit qui n'a pas connu d'amélioration de 2021 à 2024, cela commence à faire long. Pourtant, Apple semble peu pressée de passer à la génération suivante. La raison résiderait dans l'ampleur des stocks du modèle actuel. Apple en aurait fait produire en trop grandes quantités et il s'agirait d'abord de réduire ce volume avant d'ajouter celui d'un nouveau modèle. « Les Apple Store et les entrepôts de stockage des appareils Apple sont toujours pleins à ras bord d'AirTags », a annoncé le journaliste Mark Gurman.En ce qui concerne AirTag 2, le journaliste de Bloomberg indique qu'il faut s'attendre à « une puce sans fil améliorée pour s'aligner sur les nouveaux composants des derniers iPhones et Apple Watches ».Il s'agit d'une référence à la puce Ultra-Wideband de deuxième génération, qui équipe l'iPhone 15, l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2. Cette puce peut communiquer avec d'autres appareils dotés de la même puce à une plus grande distance, par rapport à la puce U1 présente dans les iPhones et AirTags de la génération précédente.Il n'est pas le seul à évoquer ce changement de date. Ses prévisions coïncident avec celles de l’analyste Ming Chi Kuo. L’experte, qui estimait que la production de masse de l’AirTag 2 ne débuterait pas avant le quatrième trimestre de 2024, évoque déjà le courant du printemps 2025.En 2022, Ming-Chi Kuo a estimé que les ventes d'AirTag avoisineraient 20 millions et 35 millions d'unités en 2021 et 2022. « Si les ventes d'AirTag continuent de croître, je pense qu'Apple développera la deuxième génération », avait-elle déclaré à l'époque.Qu'apporterait exactement un AirTag 2 ? L'amélioration la plus évidente concernerait la distance de précision. L'iPhone 15, par exemple, prend en charge la recherche de précision jusqu'à 60 mètres. AirTag 1, quant à lui, est limité à environ 10-15 mètres.Quoi qu'il en soit, il semble que l'AirTag original de 2021 restera le seul AirTag pendant encore un an. En octobre 2023 , plus de 40 victimes prétendument terrorisées par des harceleurs utilisant des Apple AirTag se sont jointes à un recours collectif déposé devant un tribunal californien en décembre 2022 contre Apple. Elles ont allégué dans une plainte modifiée que, en partie à cause de la négligence d'Apple, les AirTag sont devenus « l'une des technologies les plus dangereuses et les plus effrayantes employées par les harceleurs » car ils peuvent être utilisés facilement, à moindre coût et secrètement pour déterminer « des informations de localisation en temps réel pour suivre les victimes ».Depuis que la plainte a été initialement déposée en 2022, les plaignants ont allégué qu'il y avait eu une « explosion de rapports » montrant que les AirTag étaient fréquemment utilisés à des fins de harcèlement, y compris une augmentation des cas internationaux de harcèlement par AirTag et plus de 150 rapports de police aux États-Unis en avril 2022. Plus récemment, il y a eu 19 cas de traque d'AirTag dans une seule région métropolitaine des États-Unis – Tulsa, Oklahoma –, selon la plainte.Cette escalade apparente est préoccupante, disent les plaignants, car Apple n'aurait pas fait assez pour atténuer les dommages, et le harcèlement des AirTag peut conduire à la ruine financière, car les victimes supportent des coûts importants comme l'embauche de mécaniciens pour démonter leur voiture afin de localiser les AirTag ou le déménagement répété de leur maison. Le harcèlement par AirTag peut également aboutir à des violences, voire à des meurtres, affirment les plaignants, et le problème est probablement plus grave que quiconque ne le pense, car le harcèlement est historiquement sous-déclaré.« Les conséquences ont été aussi graves que possible : plusieurs meurtres ont eu lieu dans lesquels le meurtrier a utilisé un AirTag pour suivre la victime », affirme leur plainte. Une plaignante de l'Indiana, LaPrecia Sanders, a perdu son fils après que sa petite amie aurait utilisé un AirTag pour suivre ses mouvements, puis « l'aurait suivi jusqu'à un bar et l'aurait écrasé avec sa voiture, le tuant sur le coup ».La plupart des plaignants résident aux États-Unis, alléguant des coûts et des préjudices importants résultant du harcèlement présumé des AirTag dans 20 États. Deux plaignants résident au Canada, dont un récent diplômé du secondaire, et un plaignant vit actuellement en Irlande. Beaucoup rapportent que les harceleurs utilisant des AirTag sont des partenaires ou des ex violents – cachant les AirTag dans les doublures des sacs à main, les passages de roues de voiture ou même cousus à l’intérieur de l’ours en peluche d’un enfant – mais d’autres déclarent avoir été traqués par une « personne mystérieuse » aux motifs inconnus.Les plaignants ont affirmé que les AirTag font partie des produits qui ont « révolutionné la portée, l’étendue et la facilité du harcèlement géolocalisé », car chaque appareil Apple fait partie du vaste réseau de suivi de l’entreprise qui est exploité par les harceleurs.« Ce qui distingue l'AirTag de tout produit concurrent, c'est sa précision inégalée, sa facilité d'utilisation (il s'intègre parfaitement dans la suite de produits existante d'Apple) et son prix abordable », indique leur plainte. « Avec un prix de seulement 29 dollars, il est devenu l'arme de prédilection des harceleurs et des agresseurs ».Les victimes qui ont poursuivi en justice ont allégué qu'Apple savait que les AirTag pouvaient être utilisés par des harceleurs, mais les a quand même annoncés comme étant « à l'épreuve des harceleurs ». Ensuite, lorsque ses protections « à l'épreuve du harcèlement » ont été « révélées comme totalement inadéquates », Apple a dû se démener au cours des deux dernières années et demie pour « remédier à ses échecs dans la protection des personnes contre un suivi indésirable et dangereux », indique la plainte.Malgré les mesures prises par Apple pour améliorer les fonctionnalités de sécurité, notamment l'ajout d'alertes iOS lorsque les AirTag sont à proximité, de carillons installés dans les AirTag qui aident les victimes à détecter et à localiser les AirTag cachés, et d'une application appelée « Tracker Detect » que les victimes possédant un téléphone Android peuvent utiliser pour rechercher des AirTag, les plaignants ont allégué que les AirTag restent dangereux.Une plaignante, Brittany Alowonle, résidente de Géorgie, a rapporté qu'elle et sa fille avaient été traquées par quelqu'un utilisant des AirTag au cours des deux dernières semaines « sans savoir par qui ni pourquoi ». Bien qu'elle ne puisse pas localiser les AirTag, elle reçoit des alertes quotidiennes d'Apple et des carillons des AirTag qui confirment que les AirTag sont toujours là. Pour Alowonle, ces carillons signalent seulement qu'elle est perpétuellement surveillée.« Chaque jour, je me rappelle que ma fille et moi ne sommes pas en sécurité », a déclaré Alowonle dans la plainte, qui notait que « si la localisation d'une personne est constamment transmise à un agresseur, il n'y a aucun endroit où fuir ».Une ressortissante irlandaise, Àine O'Neill, vivait en Californie alors qu'elle lançait une carrière à Hollywood qui venait tout juste de décoller lorsqu'elle a découvert que des AirTag étaient inexplicablement utilisés pour surveiller chacun de ses mouvements. Elle a abandonné sa carrière et est retournée en Irlande, estimant qu'elle n'avait « aucun moyen de trouver l'identité de son harceleur ou d'évaluer correctement le niveau de danger dans lequel elle se trouvait ».« Bien qu'elle se trouve désormais à 8 157 kilomètres de son harceleur inconnu, elle est à la même distance de son rêve de toute une vie », indique la plainte.Source : Bloomberg