L’ensemble se connecte au téléphone de l’utilisateur via un mécanisme assez simpliste. Il suffit de glisser le téléphone à l'intérieur, d’aligner avec soin le port d'alimentation du téléphone avec le connecteur USB-C ou Lightning qui dépasse du bord intérieur, et d’insérer l'étui autour de la partie supérieure. Clicks n'utilise pas le Bluetooth et ne contient pas de batterie, mais s'alimente directement à partir du téléphone. D'après le site web de l’entreprise, l'étui prend en charge la recharge rapide pass-through sur l'iPhone 15 Pro.Grosso modo, l’initiative vient raviver les échanges contradictoires sur la question de savoir si les écrans tactiles peuvent se suffire à eux-mêmes. En effet, si l’écran tactile permet de remplacer la souris via la combinaison des opérations de clic avec le doigt et de défilement, pour le clavier le débat demeure. Le clavier offre pour principal avantage la possibilité de taper du texte de manière naturelle et rapide, ce qui n’est pas le cas de l’écran tactile qui oblige l’utilisateur à regarder les touches (car ne les sentant pas sous les doigts). En fait, la problématique est similaire à celle du passage au tout tactile par les constructeurs de véhicules et ensuite le retour aux racines avec des boutons à disposition des conducteurs Les concepteurs mettent un inconvénient additionnel en avant dans une vidéo sur le nouvel étui : la taille. Les clicks donneront à l'iPhone des proportions semblables à celles d'une télécommande pour téléviseur, ce qui devrait constituer une gêne pour les utilisateurs. L'étui ne dispose pas non plus d'un aimant intégré, de sorte que les accessoires MagSafe tels que les chargeurs et les portefeuilles ne s'y accrocheront pas très bien. Néanmoins, la recharge sans fil devrait toujours fonctionner.L’entreprise précise qu'une application dédiée, bientôt disponible sur l'App Store d'Apple, « continuera d'apporter de nouvelles fonctionnalités au clavier au fil du temps ». L'étui sera d'abord disponible en deux couleurs - bumblebee (jaune) et London sky (gris-bleu) - et les concepteurs indiquent que les premiers acheteurs recevront des Founders Editions de l'étui. Ils bénéficieront ainsi d’un support VIP et d'un accès anticipé aux nouvelles couleurs.L'équipe qui a créé Clicks comprend d'anciens employés d'Apple, de BlackBerry et de Google, selon l'annonce de l'entreprise. Cette dernière qualifie de « bizarre » l'abandon des touches physiques dans les smartphones, étant donné que les créateurs utilisent des claviers sur leurs ordinateurs portables et d'autres appareils.« Clicks apporte la tactilité et la précision d'un clavier physique sur l'iPhone afin que les utilisateurs n'aient pas à attendre de retourner à leur bureau pour créer ou communiquer avec le retour d'information satisfaisant que seuls les vrais boutons peuvent fournir », déclare les concepteurs de cette solution.Source : Clicks Pour ou contre le retour des claviers physiques sur les smartphones ?Que pensez-vous de la solution Clicks pour iPhone ? Quelles sont les attentes que vous avez à formuler pour une future itération ?