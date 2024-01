salaire : 3 000 000 $ ;

attribution d'actions : 46 970 283 $ ;

rémunération au titre d'un plan incitatif autre qu'à base d'actions : 10 713 450 $ ;

autres rémunérations : 2 526 112 $.

Luca Maestri, directeur financier : 26 935 883 $ ;

Kate Adams, avocate générale et secrétaire : 26 941 705 $ ;

Deirdre O'Brien, première vice-présidente de la vente au détail : 26 937 010 $ ;

Jeff Williams, directeur de l'exploitation : 26 961 226 $.

À quelle fréquence les PDG réduisent-ils leur rémunération ? Le font-ils vraiment ? Et cela profite-t-il à la société ? Au début de l'exercice 2023, le conseil d'administration d'Apple, les actionnaires et le PDG Tim Cook lui-même ont décidé de réduire la rémunération de ce dernier. Sa rémunération totale cible était de 49 millions de dollars, montant qui a finalement été dépassé en raison des performances d'Apple. Un dépôt d'Apple auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a révélé que Tim Cook touchera 63 209 845 dollars en 2023, soit une hausse de 28 % par rapport à la rémunération initialement prévue de 49 millions de dollars.Cela reste toutefois inférieur d'environ 36 % à ce qu'il a gagné en 2022. En 2022, la rémunération cible de Tim Cook était fixée à 84 millions de dollars, et il est arrivé au-dessus avec 99,4 millions de dollars. La rémunération totale de Tim Cook pour 2023 regroupe les éléments ci-après :Apple affirme que la rémunération annuelle totale de son employé médian en 2023 s'élevait à 94 118 dollars. Cela équivaut à un ratio de 672 pour 1 entre Tim Cook et l'employé médian d'Apple. « La rémunération totale annuelle de notre PDG en 2023 était de 63 209 845 $, la rémunération totale annuelle en 2023 de notre employé le mieux rémunéré était de 94 118 $, et le ratio de ces montants est de 672 à 1 », indique le dépôt. Selon la firme de Cupertino, ce ratio de rémunération reflète une estimation raisonnable conforme aux règles de la SEC. L'on se pose toutefois la question de savoir si Tim Cook travaille 672 fois plus que l'employé moyen d'Apple.« Cet argent représenterait un soutien massif pour n'importe quel groupe de recherche, alors qu'habituellement, nous pensons qu'un million de dollars, c'est somptueux. À un taux d'intérêt de 1 %, cela représenterait environ 630 000 dollars par an, ce qui est suffisant pour qu'une personne puisse vivre très facilement sans toucher au capital. Ce n'est pas la faute de Tim Cook s'il gagne autant. C'est la façon dont la rémunération des cadres est calculée. C'est triste que le système distribue des salaires aussi énormes à un tout petit nombre de personnes au lieu de les répartir entre tous les travailleurs qui contribuent au succès de l'entreprise », a écrit un critique.« C'est du capitalisme hors de contrôle, vraiment, et Apple n'est pas le pire acteur (et de loin) », a écrit un autre critique. Il a notamment souligné l'évolution controversée de la rémunération du PDG de Mozilla, alors que l'entreprise se porte mal et que le navigateur Web Firefox, son principal produit, est en déclin avec une part de marché qui dégringole vers le seuil critique de 2 %. Selon un rapport publié par Mozilla le mois dernier, la PDG Mitchell Baker a gagné 6 903 089 $ en 2022. L'année précédente (2021), la PDG avait gagné 5,6 millions de dollars. Sa rémunération pour 2022 représente une augmentation de 1,3 million de dollars par rapport à 2021.Apple a également divulgué les derniers détails sur la rémunération d'autres dirigeants d'Apple. Ces derniers - le directeur financier, le directeur de la vente au détail, le directeur juridique et le directeur de l'exploitation - ont tous vu leur rémunération rester à peu près la même en 2023, soit environ 27 millions de dollars chacun. Voici les détails de la rémunération des autres dirigeants d'Apple :Qu'en est-il du jet privé de Tim Cook ? Pour rappel, le conseil d'administration d'Apple a mis en œuvre une politique en 2017 qui exige que Tim Cook utilise un jet privé pour tous ses déplacements professionnels et personnels pour des "raisons de sécurité et d'efficacité". Depuis la mise en œuvre de cette politique, tout le monde aime savoir combien Apple dépense pour l'utilisation d'un jet privé par Tim Cook et les coûts de sécurité. Pour 2023, Apple dit avoir dépensé plus de 1,6 million de dollars en frais de voyage aérien personnel pour Cook. Ce montant est deux fois supérieur à ce que l'entreprise a dépensé à cette fin au cours de l'exercice 2022.Apple a dépensé 820 309 $ pour la sécurité personnelle de Tim Cook. Apple a également révélé que son assemblée annuelle des actionnaires aura lieu le 28 février et que des changements interviendront au sein de son conseil d'administration. Dans sa circulaire annuelle, la société a demandé aux actionnaires de voter en faveur des membres du conseil d'administration et de la rémunération des dirigeants. Elle a également exhorté les investisseurs à rejeter une proposition demandant un rapport sur l'utilisation de l'IA au sein de l'entreprise. Pour l'instant, il est difficile de savoir pourquoi l'entreprise ne souhaite pas qu'un tel rapport soit établi.Source : document d'Apple (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la rémunération totale de Tim Cook pour 2023 ?Que pensez-vous de l'écart entre la rémunération de Tim Cook et celle de l'employé moyen ?Pensez-vous que Tim Cook travaille 672 fois plus que l'employé moyen d'Apple ?Est-il équitable que les cadres supérieurs reçoivent des salaires aussi énormes ? Pourquoi ?Selon vous, la façon dont la rémunération des cadres est calculée doit-elle être revue ?