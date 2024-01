Apple a dominé le marché au quatrième trimestre avec une part de 24 % des livraisons, grâce au lancement de nouveaux iPhone. Samsung a pris la deuxième place avec 17 %. Xiaomi est troisième, avec une croissance de plus de 20 % en glissement annuel au quatrième trimestre. TRANSSION s'est hissé à la quatrième place pour la première fois, profitant de la reprise des marchés émergents. Avec une part de marché de 7 %, Vivo complète le top 5.Pour l'ensemble de l'année 2023, les livraisons mondiales de smartphones ont atteint 1,1 milliard d'unités, soit une baisse de 4 % par rapport à l'année précédente. Pour la première fois, Apple a devancé Samsung pour devenir le premier vendeur de l'année en termes d'expéditions, bien que les deux aient arrondi à 20 % de parts de marché. Xiaomi, OPPO et TRANSSION détiennent respectivement 13 %, 9 % et 8 % des parts.", a déclaré Toby Zhu, analyste principal chez Canalys.", a déclaré Amber Liu, responsable de la recherche chez Canalys.", a déclaré Liu.Le service mondial Smartphone Analysis de Canalys fournit une vision complète des estimations de livraisons au niveau des pays. Il fournit des données trimestrielles sur les parts de marché, un suivi des données historiques, une analyse détaillée du stockage, des processeurs, de la mémoire, des appareils photo et de bien d'autres caractéristiques. Il combine des statistiques mondiales détaillées pour toutes les catégories avec les données uniques de Canalys sur les livraisons via les canaux de niveau 1 et 2. Le service fournit également une vue unique des types d'utilisateurs finaux. En même temps, il fournit des analyses régulières pour donner un aperçu des données, y compris les hypothèses qui sous-tendent ses prévisions.Canalys est une société d'analyse indépendante qui s'efforce de guider ses clients sur l'avenir de l'industrie technologique et de penser au-delà des modèles économiques du passé. Il fournit une vision intelligente du marché aux professionnels de l'informatique, des réseaux de distribution et des fournisseurs de services dans le monde entier. Sa réputation repose sur la qualité de ses données, son utilisation innovante de la technologie et son niveau élevé de service à la clientèle.Source : CanalysPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?