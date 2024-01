Une façon particulière d'appliquer l'ordonnance du tribunal...

3.1.1(a) Lien vers d'autres méthodes d'achat : Les développeurs peuvent demander l'autorisation de fournir un lien dans leur application vers un site web qu'ils possèdent ou dont ils ont la responsabilité, afin d'acheter ces articles. En savoir plus sur l'autorisation. Conformément à l'accord d'autorisation, le lien peut informer les utilisateurs de l'endroit et de la manière d'acheter ces articles dans l'application, et du fait que ces articles peuvent être disponibles à un prix comparativement inférieur. Le droit est limité à une utilisation uniquement dans l'App Store iOS ou iPadOS sur la vitrine des États-Unis. Dans toutes les autres vitrines, les applications et leurs métadonnées ne peuvent pas inclure de boutons, de liens externes ou d'autres appels à l'action qui dirigent les clients vers des mécanismes d'achat autres que l'achat in-app.



Tous les liens vers des méthodes d'achat extérieures doivent utiliser le système des liens d'habilitation, et les développeurs doivent en faire la demande et obtenir l'approbation d'Apple.

Les développeurs sont autorisés à avoir un seul lien simple sur un écran d'une application. Le lien peut se trouver sur un écran de connexion, dans les réglages de l'utilisateur ou ailleurs, mais il ne peut se trouver qu'à un seul endroit. L'emplacement unique ne peut pas être un interstitiel, un modal ou un pop-up.

Les liens ne peuvent pas être placés directement sur un écran d'achat in-app ou dans le flux d'achat in-app.

Les développeurs doivent certifier que le prestataire de services de paiement tiers qu'ils utilisent pour les achats hors application répond aux normes de l'industrie en matière de traitement des paiements, et qu'il proposera aux utilisateurs des processus de gestion des abonnements, de demande de remboursement et de contestation des transactions non autorisées.

Les applications qui participent au programme de partenariat vidéo ou au programme de partenariat actualités d'Apple ne sont pas éligibles au droit au lien.

Les applications qui utilisent le lien d'achat externe StoreKit doivent continuer à proposer des achats in-app en option.

Les pages de l'App Store ne peuvent pas inclure d'informations sur l'achat sur un site web ou un lien vers un site web.

Les achats numériques vendus sur le site web d'une application par le biais du lien d'habilitation doivent pouvoir être utilisés dans cette application.

Le lien d'achat externe StoreKit ne peut pas décourager les utilisateurs d'effectuer des achats in-app ou imiter un achat in-app.

Les liens doivent ouvrir une nouvelle fenêtre dans le navigateur par défaut de l'appareil et ne peuvent pas ouvrir une vue web.

Aucune redirection, aucun lien intermédiaire ni aucun paramètre de suivi d'URL n'est autorisé.

Les développeurs sont tenus de fournir une comptabilité périodique des achats hors application admissibles, et Apple a le droit de vérifier la comptabilité des développeurs pour s'assurer qu'ils respectent leurs obligations en matière de commission et pour facturer des intérêts et des paiements compensatoires.

...qui provoque la colère des développeurs

Voici un bref résumé des problèmes flagrants que nous avons découverts jusqu'à présent :



1) Apple a introduit une nouvelle taxe anticoncurrentielle de 27 % sur les achats en ligne. Apple n'a jamais fait cela auparavant, et cela tue la concurrence sur les prix. Les développeurs ne peuvent pas proposer des produits numériques moins chers sur le web après avoir payé 3 à 6 % à un processeur de paiement tiers et cette nouvelle taxe Apple de 27 %.



2) Apple dicte tous les aspects de ces liens et ne les autorise pas dans le flux de paiement ordinaire de l'application. Les liens doivent être séparés dans une autre section de l'application, à l'écart des endroits où les utilisateurs achètent réellement des produits.



3) Apple exige des développeurs qu'ils ouvrent une session de navigation générique, ce qui oblige l'utilisateur à se connecter à nouveau au site web du développeur pour effectuer un achat. Et à cause du point 2, les utilisateurs devront recommencer à chercher l'objet numérique qu'ils voulaient acheter.



4) Apple va devancer les processeurs de paiement concurrents avec son propre "écran d'effroi" pour les désavantager.



La Cour suprême des États-Unis a refusé mardi d'entendre la contestation par Apple de la décision d'un tribunal de première instance exigeant la modification de certaines règles de son lucratif App Store suite à une longue bataille judiciaire contre Epic Games, créateur du célèbre jeu vidéo "Fortnite". Cela signifie que l’injonction permanente obligeant Apple à laisser les développeurs proposer des méthodes alternatives de paiement pour les applications et les services autres que celles de l’App Store reste en place.Aussi, Apple a mis à jour les directives de l'App Store pour s'y conformer.Une mise à jour qui fait également suite à un accord à l’amiable entre Apple et les développeurs américains, qui ont intenté une action collective contre la firme de Cupertino en 2019, l’accusant de pratiques anticoncurrentielles et de monopole sur le marché des applications mobiles. L’accord, qui doit encore être approuvé par le tribunal, prévoit également qu’Apple mette en place un fonds de 100 millions de dollars pour indemniser les développeurs éligibles , qu’Apple publie des rapports annuels sur le nombre de rejets et de suppressions d’applications, et qu’Apple maintienne le programme App Store Small Business, qui réduit la commission à 15 % pour les développeurs dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 million de dollars.Ces changements modifient les lignes directrices d'Apple afin d'assouplir les règles qui interdisaient jusqu'à présent aux développeurs de créer des liens vers des systèmes de paiement alternatifs dans leurs applications. Les modifications apportées par Apple aux lignes directrices de l'App Store s'appliquent aux États-Unis. Elles sont similaires à celles qu'Apple avait déjà apportées aux Pays-Bas pour les applications de rencontres.La société a clairement indiqué qu'elle continuerait à imposer une commission de 27 % sur les transactions en ligne effectuées en dehors de l'App Store, une taxe qui a été critiquée comme étant une mesure hautement anticoncurrentielle.La société n’autorise pas ces paiements dans le flux de paiement habituel de l’application, exigeant que les liens soient séparés dans une section différente de l’application, loin des endroits où les utilisateurs effectuent généralement des achats, et les redirigeant vers une session de navigateur web générique où ils doivent se connecter à nouveau et rechercher l’article numérique qu’ils souhaitent acheter à nouveau. De plus, chaque fois qu’un utilisateur clique sur un lien d’achat externe, Apple affiche un avertissement en évidence pour décourager les utilisateurs de continuer (regardez l’image ci-dessous et son message alarmiste)Pour utiliser des méthodes de paiement externes, les développeurs doivent respecter les directives mises à jour détaillées dans la section 3.1.1 (a) des directives d’examen de l’App Store :Ils doivent également demander une « autorisation » pour activer cette fonctionnalité et ils seront toujours tenus d’offrir le service de paiement intégré d’Apple comme option pour éviter l’exclusivité. Si les développeurs adoptent cette autorisation, ils devront fournir des rapports de transaction dans les 15 jours au début de chaque mois (même s’il n’y a pas eu de transactions).Voici quelques points essentiels :Cette nouvelle politique a rendu l’utilisation des liens externes complètement inviable aux yeux de nombreux développeurs. Tim Sweeney a qualifié le plan de conformité d’Apple de « mauvaise foi » et a déclaré qu’Epic le contesterait devant le tribunal de district :David Heinemeier Hansson, le développeur qui a créé Ruby on Rails, a ironisé :La Coalition for App Fairness, un groupe de développeurs d'applications comprenant Epic Games, Spotify, Masimo et plusieurs autres, a tourné en dérision la décision d'Apple. Le directeur exécutif du groupe, Rick VanMeter, a déclaré : « Ces changements n'améliorent en rien le choix des consommateurs, ne font pas baisser les prix des achats in-app et n'introduisent pas de concurrence dans le jardin clos d'Apple. C'est précisément ce type de comportement abusif et monopolistique qui rend impératif l'adoption par le Congrès de l'Open App Markets Act ».John Gruber, auteur de l'éminent blog Apple Daring Fireball, affirme qu'Apple considère la commission de 30% non pas comme des frais de traitement, mais plutôt comme une commission qu'elle facture aux développeurs pour l'utilisation de sa propriété intellectuelle, en l'occurrence l'écosystème iOS. Selon lui, la nouvelle option de paiement externe ne fait que décharger les développeurs des 3 % qu'ils doivent payer pour le « traitement effectif des paiements », tout en leur laissant les 27 % restants comme une sorte de commission de plateforme.Pour sa part, Apple affirme que sa commission de 27% est nécessaire pour couvrir les coûts de fonctionnement de l’App Store et pour assurer la sécurité et la qualité des applications. La société fait face à plusieurs poursuites et enquêtes antitrust dans le monde entier, qui remettent en question son contrôle sur le marché des applications mobiles et ses pratiques de tarification.Source : Apple Que pensez-vous de la commission de 27% d’Apple sur les paiements externes ? Est-elle justifiée ou abusive ?Comment cette politique affecte-t-elle les développeurs et les utilisateurs d’applications mobiles ?Quelles sont les alternatives possibles pour les développeurs qui veulent contourner la commission d’Apple ?Quel est l’impact de cette politique sur la concurrence et l’innovation dans le marché des applications mobiles ?Quel est le rôle des autorités de régulation et des tribunaux dans la résolution des conflits entre Apple et les développeurs ?