L'annonce du retour de Fortnite sur iOS a été faite peu de temps après qu'Apple a fait part de son intention d'ouvrir iOS en réponse aux exigences du DMA. Le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, qui est toujours aussi virulent à l'égard du fabricant de l'iPhone, a qualifié les nouvelles règles d'Apple de "déchets brûlants" et de "système anticoncurrentiel truffé de frais inutiles". Toutefois, elles ne sont manifestement pas assez brûlantes pour qu'Epic Games s'en éloigne complètement. Autrement, les nouvelles politiques ne sont pas assez mauvaises pour qu'Epic continue d'empêcher les utilisateurs d'iPhone de télécharger Fortnite.Dans un message posté sur X jeudi, l'éditeur a déclaré : « vous vous souvenez de Fortnite sur iOS ? Et si on le faisait revenir. Cette année, Fortnite reviendra sur iOS en Europe via l’Epic Games Store (coucou DMA, une nouvelle loi importante en Europe qui rend ça possible). Apple, le monde te regarde ». En vertu du DMA, Apple va autoriser le chargement latéral des applications sur iOS, c'est-à-dire permettre aux utilisateurs d'installer des applications à partir d'autres sources que le jardin clos de l'App Store. Ce qui permettra aux développeurs de distribuer des applications iOS par l'intermédiaire d'autres canaux.Les développeurs peuvent également créer leurs propres places de marché d'applications. Ce qui fait les affaires d'Epic Games et de sa propre boutique d'applications, Epic Games Store. Apple s'est longtemps opposé à ce que les développeurs iOS puissent proposer leurs applications par téléchargement latéral, comme le permet Google Play, arguant que cette pratique affaiblirait les normes de sécurité et de confidentialité de la plateforme. Cependant, les régulateurs de l'Union européenne ont rejeté ces arguments, obligeant le fabricant de l'iPhone à ouvrir davantage l'écosystème iOS avant la date limite du 6 mars 2024.Epic n'a pas partagé beaucoup de détails sur ses projets. Epic Games Store sera lancée plus tard dans l'année et Fortnite sera disponible par l'intermédiaire de celui-ci. Les deux applications ne seront disponibles que dans les régions d'Europe couvertes par le DMA. Dans un autre message, l'éditeur a ajouté : « Fortnite reviendra sur iOS en Europe en 2024, distribué par le prochain Epic Games Store pour iOS. Restez à l'écoute pour plus de détails au fur et à mesure que nous déterminons le calendrier réglementaire. Nous continuerons à faire valoir auprès des tribunaux et des autorités de régulation qu'Apple enfreint la loi ».Apple exerce toujours une certaine surveillance sur les boutiques d'applications alternatives, ce qui signifie qu'il est possible qu'Epic Games rencontre des problèmes lors du lancement ou peut-être après. Par exemple, Apple a glissé (de manière intelligente ou sournoise) dans ses nouvelles règles quelques points qui visent à favoriser son App Store, notamment une taxe pour le moins déroutante. Apple a annoncé cette semaine que les développeurs de boutiques d'applications alternatives devront payer une taxe de 50 centimes d'euros sur chaque téléchargement une fois le cap du million d'installations franchi.Une fois lancée, Epic Games Store devrait facilement remplir ces conditions, car la boutique de l'éditeur gagne en popularité depuis quelques années et ses conditions semblent beaucoup moins agressives que celles d'Apple. Epic Games Store prélève une commission moins importante (environ 12 % et les développeurs conservent 88 %) que l'App Store d'Apple, ce qui pourrait en faire une option intéressante pour les développeurs si Epic parvient à s'imposer. Cependant, la nouvelle taxe de 50 centimes imposée par Apple pourrait rendre la commission de 30 % de l'App Store plus avantageux pour Epic Games.Epic Games pourrait rapidement être débordé et à la longue pourrait avoir du mal à s'acquitter de cette taxe s'il ne gagne pas plusieurs millions d’euros chaque mois grâce aux micropaiements de Fortnite sur iOS. De nombreux autres développeurs, comme Spotify, ont également dénoncé cette nouvelle taxe, affirmant qu'il s'agit d'une pratique anticoncurrentielle. « Apple enferme les utilisateurs, vend la même technologie 3 à 4 fois plus chère que ses concurrents et surtout, l'entreprise vie aux dépens des développeurs iOS. Apple risque de voir ses bénéfices chuter s'il respecte les règles du jeu », a écrit un critique.Epic Games voit manifestement un avenir lucratif dans la poursuite du développement de ses activités en tant que place de marché de logiciels. Cette vision se concrétise de plus en plus dans Fortnite, qui est passé de quelques modes de jeu de tir à la troisième personne à un portail à part entière de jeux numériques de type Roblox. Fortnite propose désormais des milliers d'autres jeux générés par les utilisateurs, y compris un nouveau trio de titres tape-à-l'œil développés par Epic Games lui-même qui offrent des alternatives de survie, de course et de jeu de rythme au mode "Battle Royal" de Fortnite.La refonte de l'App Store d'Apple dans l'UE constitue un changement majeur par rapport au statu quo, mais Epic Games n'est pas satisfait des détails de la manière dont le fabricant de l'iPhone mettra en œuvre sa conformité DMA. Apple a également annoncé qu'il procédera à un contrôle minutieux des boutiques d'applications alternatives par le biais d'un procédé de "notarisation". L'entreprise précise que la notarisation vérifiera les points suivants :Fortnite a été retiré de l'App Store en août 2023 après qu'Epic Games a violé les directives de l'App Store d'Apple en ajoutant sa propre option de paiement. Apple et Epic Games se sont alors engagés dans une bataille judiciaire de plusieurs années, qui est toujours en cours aujourd'hui. Sweeney a critiqué les projets d'Apple et a déclaré : « Apple propose de choisir les boutiques autorisées à concurrencer son App Store. Ils pourraient empêcher Epic de lancer l'Epic Games Store et de distribuer Fortnite par ce biais, par exemple, ou bloquer Microsoft, Valve, Good Old Games, ou de nouveaux entrants ».Dans les commentaires, de nombreux développeurs iOS affirment qu'il est important de contraindre Apple à respecter et favoriser l'émergence des activités des personnes qui font vivre l'écosystème iOS. « L'annonce d'Apple contient encore beaucoup d'autres choses. Il faudra plus de temps pour analyser les parties écrites et non écrites de ce nouveau spectacle d'horreur, alors restez à l'écoute », a écrit Sweeney dans un message sur X.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du retour de Fortnite sur iOS dans l'Union européenne ?Les plans d'Epic Games pour le retour de Fortnite sur iOS en Europe sont-ils réalistes ?Selon vous, Epic Games risque-t-il d'être confronté à des difficultés en lançant Epic Games Store ?Que pensez-vous de la nouvelle taxe d'Apple sur les boutiques d'applications tierces ? A-t-elle une raison d'être ?Selon vous, cette nouvelle taxe est-elle en conformité avec les exigences de la loi européenne sur les marchés numériques ?