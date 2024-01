Apple vient d'être contraint d'ouvrir son App Store, mais les changements apportés sont déjà qualifiés de « déchets radioactifs »

Premièrement, les magasins tiers seront enfin autorisés sur le système d’exploitation d’Apple une fois qu’iOS 17.4 sera sorti. Cela signifie que les développeurs peuvent simplement contourner l’App Store.

Deuxièmement, la part d’Apple sur les transactions passera de 30% à 17%, avec des frais supplémentaires de 3% pour l’utilisation de son système de traitement des paiements.

Mais les changements proposés par Apple ont également rendu beaucoup de professionnels très mécontents

Le plan d'Apple pour contrecarrer la nouvelle loi européenne sur les marchés numériques est un nouvel exemple de conformité malveillante.



Apple oblige les développeurs à choisir entre l'exclusivité de l'App Store et les conditions du Store, qui seront illégales en vertu de la loi sur les marchés numériques, ou à accepter un nouveau système anticoncurrentiel, lui aussi illégal, qui prévoit de nouvelles taxes sur les téléchargements et de nouvelles taxes Apple sur les paiements qu'ils ne traitent pas.



Apple propose de choisir les magasins autorisés à concurrencer son App Store. Elle pourrait empêcher Epic de lancer l'Epic Games Store et de distribuer Fortnite par ce biais, par exemple, ou bloquer Microsoft, Valve, Good Old Games ou de nouveaux entrants.



L'Epic Games Store est le 7e magasin de logiciels au monde (derrière les 3 magasins de consoles, les 2 magasins mobiles et Steam sur PC). Nous sommes déterminés à nous lancer sur iOS et Android et à entrer dans la compétition pour devenir le premier magasin de logiciels multiplateforme, sur la base de la concurrence en matière de paiement, de frais de 0 à 12 % et de jeux exclusifs comme Fortnite.



Epic a toujours soutenu la notion de notarisation Apple et de recherche de logiciels malveillants pour les applications, mais nous rejetons fermement le fait qu'Apple déforme ce processus pour saper la concurrence et continuer à imposer des taxes Apple sur des transactions dans lesquelles elle n'est pas impliquée.



Apple's plan to thwart Europe's new Digital Markets Act law is a devious new instance of Malicious Compliance.



They are forcing developers to choose between App Store exclusivity and the store terms, which will be illegal under DMA, or accept a new also-illegal anticompetitive… — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 25, 2024

Prix élevés

make $10/install instead of $1 and you come out ahead pic.twitter.com/A1PCHtj08f — Alex Miller (@alexlmiller) January 25, 2024

Spécifiquement, les changements prennent effet dans l'Union européenne, où Apple a été poussé à se conformer à la loi sur les marchés numériques (DMA) d'ici mars de cette année. C'est une loi qui désigne l'App Store, qui prend une commission allant de 15 à 30% aux développeurs, comme un "gardien" injuste en agissant comme le seul magasin numérique à partir duquel les applications peuvent être vendues et achetées sur les iPhone.Les développeurs de l'UE ne pouvaient auparavant vendre des applications que par l'intermédiaire de l'App Store d'Apple.Malgré avoir essayé de conserver ce contrôle sans relâche au fil des ans, les changements d'Apple face à la législation de l'UE signifient deux choses principales pour les développeurs :Tout cela a rendu Apple très mécontent. Dans un communiqué annonçant les changements, Apple a déclaré que ce nouveau système sous le régime de la DMA « ouvre de nouvelles voies aux logiciels malveillants, à la fraude et aux escroqueries », ainsi qu'à d'autres contenus nuisibles.Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, le créateur de Fortnite, a qualifié les changements de « déchets radioactifs » en soulignant les petits caractères qui compliquent apparemment les choses pour les développeurs.Apple, par exemple, aura un contrôle étroit sur les magasins d'applications tiers qui finiront par se retrouver sur son système et qui seront en concurrence avec lui. Apple a déclaré que cela était fait « pour s'assurer que les développeurs de marché s'engagent à respecter les exigences permanentes qui aident à protéger les utilisateurs et les développeurs ».Sweeney suggère le contraire : « Apple propose qu'il puisse choisir quels magasins sont autorisés à concurrencer leur App Store », a écrit Sweeney sur X. « Ils pourraient empêcher Epic de lancer l'Epic Games Store et de distribuer Fortnite à travers lui, par exemple, ou bloquer Microsoft, Valve, Good Old Games, ou de nouveaux entrants ».Les critiques d'Apple ont averti que les compromis sous les nouvelles règles d'Apple offrent peu d'avantages.Andy Yen, fondateur et PDG de Proton, une entreprise de logiciels axée sur la confidentialité, a déclaré : « Permettre des paiements et des marchés alternatifs semble positif en surface, mais les conditions attachées aux nouvelles politiques d'Apple signifient qu'en pratique il sera impossible pour les développeurs d'en bénéficier ».Paulo Trezentos, PDG d'Aptoide, un magasin d'applications alternatif, a déclaré : « Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles certains changements allaient arriver, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'ils soient aussi radicaux. C'était certainement un bon geste, mais les frais sont toujours trop élevés ».Nikita Bier, qui a fondé des entreprises rachetées par Discord et Meta, s'en prend à la nouvelle « taxe sur les technologies de base » introduite par Apple. Cette redevance signifie que les applications vendues à partir de l'App Store ou de vitrines tierces de téléchargement devront payer « 0,50 € pour chaque première installation annuelle au-delà d'un seuil de 1 million ».En utilisant le calculateur de redevance d'Apple, il a estimé que les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars auprès de 10 millions de clients se traduiraient par une réduction annuelle de 6,2 millions de dollars pour Apple. Toutefois, lorsque le revenu par utilisateur est supérieur à 1 dollar, les créateurs d'applications obtiennent de bien meilleurs résultats.Source : X