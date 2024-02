« Apple se comporte comme un dictateur »

Apple demande une « redevance de technologie de base »

After sitting with our legal team to parse through the fine print of Apple's DMA announcement (that took a while), which is, at best vague and misleading, I wanted to share my thoughts.



While Apple has behaved badly for years, what they did yesterday represents a new low, even… — Daniel Ek (@eldsjal) January 26, 2024

Des changements conformes au DMA, selon Apple

Apple's plan to thwart Europe's new Digital Markets Act law is a devious new instance of Malicious Compliance.



They are forcing developers to choose between App Store exclusivity and the store terms, which will be illegal under DMA, or accept a new also-illegal anticompetitive… — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 25, 2024

Le plan d'Apple pour contrecarrer la nouvelle loi européenne sur les marchés numériques est un nouvel exemple de conformité malveillante.



Apple oblige les développeurs à choisir entre l'exclusivité de l'App Store et les conditions du Store, qui seront illégales en vertu de la loi sur les marchés numériques, ou à accepter un nouveau système anticoncurrentiel, lui aussi illégal, qui prévoit de nouvelles taxes sur les téléchargements et de nouvelles taxes Apple sur les paiements qu'ils ne traitent pas.



Apple propose de choisir les magasins autorisés à concurrencer son App Store. Elle pourrait empêcher Epic de lancer l'Epic Games Store et de distribuer Fortnite par ce biais, par exemple, ou bloquer Microsoft, Valve, Good Old Games ou de nouveaux entrants.



L'Epic Games Store est le 7e magasin de logiciels au monde (derrière les 3 magasins de consoles, les 2 magasins mobiles et Steam sur PC). Nous sommes déterminés à nous lancer sur iOS et Android et à entrer dans la compétition pour devenir le premier magasin de logiciels multiplateforme, sur la base de la concurrence en matière de paiement, de frais de 0 à 12 % et de jeux exclusifs comme Fortnite.



Epic a toujours soutenu la notion de notarisation Apple et de recherche de logiciels malveillants pour les applications, mais nous rejetons fermement le fait qu'Apple déforme ce processus pour saper la concurrence et continuer à imposer des taxes Apple sur des transactions dans lesquelles elle n'est pas impliquée.



Une bataille pour le contrôle se déroule à l'intérieur des iPhone à travers l'Europe. Alors qu'Apple a introduit de nouvelles règles qui, en apparence, relâchent son contrôle sur l'App Store, les développeurs locaux sont furieux contre le nouveau système, qui, selon eux, renforce le pouvoir qu'Apple exerce déjà sur leurs activités. Ils se révoltent ouvertement, ce qui est rare, et font pression sur les législateurs pour qu'ils interviennent.Jusqu'à présent, ils ont accusé les nouvelles conditions commerciales d'Apple d'être « abusives » et de « ridiculement punitives ».« Apple rançonne les fournisseurs d'applications comme la mafia », affirme Matthias Pfau, PDG et cofondateur de Tuta, un fournisseur de messagerie chiffrée. La grande enseigne de la technologie traite les iPhone comme son territoire, se plaint Pfau, contrôlant étroitement l'accès des développeurs avant de prélever une partie de leurs bénéfices. « Quiconque souhaite fournir une application iOS doit payer une rançon à Apple ; il n'y a aucun moyen d'y échapper ».Depuis des années, Apple rejette les mises à jour de l'application Tuta si elles contiennent des liens vers le site web de l'entreprise. Comme toutes les applications iOS, Tuta n'a pas non plus été en mesure d'accepter les paiements in-app directement de ses clients. Apple joue le rôle d'intermédiaire et facture des frais. Pfau espérait que les réformes de l'App Store imposées par la loi européenne sur les marchés numériques (DMA) rendraient les entreprises comme la sienne moins étroitement liées à Apple. Au lieu de cela, il est déçu par les nouvelles conditions proposées. « Ce qu'ils ont inventé est la meilleure preuve qu'ils abusent massivement de leur position dominante sur le marché », déclare-t-il. "Apple se comporte en fait comme un dictateur ».Apple a été désigné comme « contrôleur d'accès » dans le cadre du DMA, l'UE ayant décidé que l'App Store constituait une passerelle importante entre les entreprises et les consommateurs. L'entreprise, ainsi que d'autres grandes enseignes de la technologie, a jusqu'au 7 mars pour procéder à une série de changements. Pour éviter des amendes pouvant atteindre 20 % de son chiffre d'affaires mondial, le fabricant de smartphones a annoncé ses nouvelles règles à la fin du mois de janvier Ces règles permettent techniquement aux utilisateurs de son matériel de télécharger des applications à partir d'autres magasins d'applications et aux développeurs d'utiliser leurs propres systèmes de paiement, en contournant la commission d'Apple.Mais pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités, les développeurs doivent souscrire à de nouvelles conditions commerciales. Selon Pfau, ces conditions comprennent des restrictions qui dissuadent les développeurs de s'éloigner du statu quo. Si son entreprise, Tuta, devait tirer parti du nouveau système, les iPhone émettraient des avertissements - appelés "écrans de peur" par les critiques - informant les utilisateurs des risques de sécurité liés à l'utilisation de systèmes de paiement qui ne sont pas gérés par Apple. D'après les tests effectués par Tuta sur l'impact des popups sur les mises à jour in-app, il estime que ces avertissements dissuaderaient 50 % des utilisateurs de procéder à l'achat.En outre, bien que les nouvelles conditions permettent à Pfau de rendre Tuta disponible dans un magasin d'applications alternatif, elles exposent également l'entreprise à une « redevance de technologie de base » chaque fois qu'elle est téléchargée ou mise à jour plus d'un million de fois au cours d'une période d'un an. Pfau admet que Tuta, qui compte selon lui plus de 100 000 abonnés payants, pourrait ne pas avoir à payer cette redevance la première année. « Mais nous sommes en pleine croissance », insiste-t-il. « Il est donc certain que nous devrons payer cette redevance au cours des deux prochaines années ».Pour la société suédoise Spotify, la taxe sur les téléchargements constitue un problème plus immédiat si elle devait accepter les nouvelles conditions commerciales d'Apple. « Avec une base d'installation Apple dans l'UE de l'ordre de 100 millions, cette nouvelle taxe sur les téléchargements et les mises à jour pourrait faire grimper en flèche nos coûts d'acquisition de clients, les multipliant potentiellement par dix », a déclaré Daniel Ek, PDG de Spotify, sur X, peu après la publication de la proposition d'Apple. « Alors qu'Apple se comporte mal depuis des années, ce qu'ils ont fait hier représente un nouveau bas niveau, même pour eux ».Pour cette raison, Spotify, comme d'autres applications, pense qu'elle n'a pas d'autre choix que de s'en tenir à son accord actuel, a expliqué Ek lors d'un appel aux investisseurs la semaine dernière. Cela signifie qu'ils doivent continuer à payer une commission à Apple et à référencer leur application iOS exclusivement sur l'App Store d'Apple. « Aucun développeur sain d'esprit ne souhaite choisir l'une des nouvelles conditions », a déclaré Ek. S'en tenir au système actuel n'aggrave pas la situation pour des entreprises comme Spotify, a-t-il ajouté, mais cela signifie qu'elles ne perçoivent pas les revenus des utilisateurs qui achètent des produits tels que des livres audio, un nouveau centre d'intérêt pour la plateforme, par l'intermédiaire de l'application de l'entreprise. (Spotify ne vend pas de livres audio dans son application iOS afin d'éviter les frais de commission d'Apple). « Ainsi, certaines des choses les plus innovantes que nous aimerions faire, nous sommes actuellement limités dans l'écosystème iOS ».Apple maintient que ses changements sont conformes à la loi sur les marchés numériques tout en étant nécessaires pour protéger les appareils de ses utilisateurs de l'UE contre les risques de sécurité qui, selon elle, sont introduits par la nouvelle loi. « L'approche d'Apple vis-à-vis du Digital Markets Act a été guidée par deux objectifs simples : se conformer à la loi et réduire les risques inévitables et accrus que le DMA crée pour nos utilisateurs européens », déclare Julien Trosdorf, porte-parole d'Apple. « Cela signifie qu'il faut créer des garanties pour protéger les utilisateurs de l'UE dans toute la mesure du possible et pour répondre aux nouvelles menaces, notamment les nouveaux vecteurs de logiciels malveillants et de virus, les possibilités d'escroquerie et de fraude, et les défis à relever pour garantir le fonctionnement des applications sur les plateformes d'Apple ».Les développeurs d'applications n'ont pas beaucoup de pouvoir pour faire changer Apple de cap. Ils espèrent toutefois que leurs critiques forceront la Commission européenne, une branche du gouvernement de l'UE, à prendre des mesures. Après la date limite du 7 mars, les fonctionnaires devraient évaluer les propositions d'Apple et la réaction du marché. « La Commission européenne doit maintenant rejeter la proposition d'Apple et même envisager d'imposer une amende si aucune autre amélioration n'est apportée », déclare Sebastiano Toffaletti, secrétaire général de l'Alliance européenne des PME du numérique, un groupe industriel.Andy Yen, PDG de Proton, un service suisse de messagerie électronique et d'informatique dématérialisée, est moins diplomate. « Si j'étais la Commission européenne, je considérerais probablement cela comme une insulte », déclare-t-il à propos des conditions commerciales proposées par Apple. « C'est une gifle ».Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, le créateur de Fortnite, a qualifié les changements de « déchets radioactifs » en soulignant les petits caractères qui compliquent apparemment les choses pour les développeurs.Apple, par exemple, aura un contrôle étroit sur les magasins d’applications tiers qui finiront par se retrouver sur son système et qui seront en concurrence avec lui. Apple a déclaré que cela était fait « pour s’assurer que les développeurs de marché s’engagent à respecter les exigences permanentes qui aident à protéger les utilisateurs et les développeurs ».Sweeney suggère le contraire : « Apple propose qu’il puisse choisir quels magasins sont autorisés à concurrencer leur App Store », a écrit Sweeney sur X. « Ils pourraient empêcher Epic de lancer l’Epic Games Store et de distribuer Fortnite à travers lui, par exemple, ou bloquer Microsoft, Valve, Good Old Games, ou de nouveaux entrants ».Sources : Matthias Pfau, Tim Sweeney, Daniel EkQue pensez-vous des nouvelles règles de l’App Store d’Apple ? 