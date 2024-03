Apple leadership faces some massive decisions in the coming weeks as the contradictions between their stated principles and the intended and actual consequences of their present policies are reckoned with: the app store monopoly, the digital goods payments monopoly, the tax, the… pic.twitter.com/mUxV5ypwcd — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) February 26, 2024

Epic ne peut pas faire concurrence à l'App Store, mais son PDG prévoit de revenir sur iOS en passant par une boutique tierce d'applications

Epic Games dénonce une atteinte à la concurrence et à l’innovation

Les projets d’Epic de lancer sa propre boutique d’applications tierce sur iOS dans l’UE pourraient être en difficulté après qu’Apple ait résilié le compte développeur qu’il prévoyait d’utiliser.En effet, la saga Apple-Epic a pris un nouveau tournant : le développeur du jeu Fortnite, Epic Games, a annoncé qu'Apple avait résilié son compte développeur. Il s’agit d’un revirement par rapport à l’approbation antérieure du compte d’Epic le mois dernier, qui, selon Epic, lui permettrait de ramener Fortnite sur les appareils iOS dans l’UE par le biais de la nouvelle loi Digital Markets Act (DMA). Mais Epic affirme maintenant que les avocats d'Apple lui ont envoyé une lettre l'informant de la résiliation de son compte Epic Games Suède AB – une décision qu'Epic qualifie de « grave violation du DMA » et une indication qu'Apple n'a pas l'intention de « permettre une véritable concurrence sur les appareils iOS ».« En mettant fin au compte développeur d’Epic, Apple élimine l’un des plus grands concurrents potentiels de l’App Store d’Apple. Ils sapent notre capacité à être un concurrent viable et montrent aux autres développeurs ce qui se passe lorsque vous essayez de concurrencer Apple ou que vous critiquez leurs pratiques déloyales », écrit Epic sur le blog de son entreprise, où il a également publié des copies de sa correspondance avec Apple.Le développeur du jeu allègue que l’une des raisons avancées par Apple pour soutenir sa décision était la critique d’Epic à l’égard des règles DMA proposées par Apple, y compris ce message sur X (anciennement Twitter) du PDG d’Epic Games, Tim Sweeney.Bien sûr, Epic a été une épine dans le pied d’Apple, après avoir porté plainte en justice pour des raisons antitrust et fait pression en faveur de réglementations sur plusieurs marchés afin de réprimer le pouvoir et l’influence d’Apple sur l’économie des applications. En conséquence, Apple préférerait en finir avec Epic, semble-t-il. Selon Epic, Apple aurait déclaré à l’entreprise qu’il s’agissait d’une « menace pour leur écosystème ».Alors que la résiliation par Apple du compte développeur a un impact sur les projets d'Epic de lancer sa propre boutique d'applications sur iOS, le PDG d'Epic, Tim Sweeney, a suggéré lors d'un briefing qu'Epic pourrait toujours ramener Fortnite sur iOS via la boutique d'applications tierce d'une autre société dans l'Union européenne.L’échange fait suite à l’annonce par Apple de son intention d’autoriser les magasins d’applications tiers sur iOS dans l’UE à la suite de la nouvelle réglementation du bloc relative aux marchés numériques, qui entre en vigueur cette semaine. Epic a rapidement annoncé son intention de lancer une boutique de jeux sur iOS à la suite des changements et de relancer Fortnite sur la plate-forme après sa suppression en 2020. Il a annoncé avoir obtenu un compte de développeur pour Epic Games Suède le 16 février, annulant une interdiction mise en œuvre par Apple. parallèlement à la suppression de Fortnite.Depuis qu'Apple a annoncé ses plans de mise en conformité avec le DMA en janvier, de nombreux développeurs tiers se sont plaints des conditions strictes imposées par Apple aux entreprises qui souhaitent créer des App Stores alternatifs sur les appareils iOS. Epic Games a fait partie de ces plaignants publics, et son PDG Tim Sweeney a publiquement qualifié les politiques d'Apple de « nouvel exemple sournois de conformité malveillante ».Epic a déclaré qu'Apple avait rejeté sa demande de consultation DMA qui aurait pu aider à rationaliser ses projets de retour sur iOS. Malgré cela, en février, Epic a signalé sa volonté de franchir les étapes d'Apple, en utilisant un compte de développeur nouvellement approuvé pour Epic Games Sweden AB comme moyen de « commencer bientôt à développer Epic Games Store sur iOS » avant un lancement prévu en 2024.Mais Apple a déclaré que l'accès d'Epic Games Suède à un compte de développeur était accordé via un accord de « clic » qui n'avait pas été évalué par la direction d'Apple. Maintenant que la direction d'Apple est au courant de cette approbation, la société affirme avoir résilié cet accord en suivant la même logique qui a conduit la société à refuser une demande d'Epic en 2021 de réintégration dans le programme pour développeurs iOS.Apple a cité « la violation flagrante par Epic de ses obligations contractuelles envers Apple » dans le passé, qui « a conduit les tribunaux à déterminer qu'Apple a le droit de mettre fin à « tout ou partie des filiales, sociétés affiliées et/ou autres entités en propriété exclusive d'Epic Games sous Contrôle d'Epic Games à tout moment et à la seule discrétion d'Apple. À la lumière du comportement passé et actuel d’Epic, Apple a choisi d’exercer ce droit. »En mettant fin à son compte de développeur suédois, Epic affirme qu'Apple « élimine l'un des plus grands concurrents potentiels de l'App Store d'Apple. Ils sapent notre capacité à être un concurrent viable et montrent aux autres développeurs ce qui se passe lorsque vous essayez de rivaliser avec Apple ou critiquent leurs pratiques déloyales.Epic fait valoir que la décision d'Apple ici était basée au moins en partie sur le fait qu'Epic « critiquait publiquement son projet de plan de conformité DMA ». Pour soutenir cela, Epic a partagé une copie d'une lettre du 2 mars des avocats de Weil, Gotshal & Manges LLP, qui indique clairement que « compte tenu de la conduite passée et actuelle d'Epic, Apple ne peut pas permettre à Epic Games Suède AB de faire partie de son écosystème ».Cette lettre cite directement un tweet de Sweeney dans lequel il attaque « les contradictions entre les principes déclarés [d'Apple] et les conséquences prévues et réelles de leurs politiques actuelles… » ainsi qu'une « litanie non précisée d'attaques publiques contre les politiques d'Apple, son plan de conformité, et le modèle économique ».« Apple riposte contre Epic pour avoir dénoncé les pratiques déloyales et illégales d'Apple, tout comme ils l'ont fait à maintes reprises envers d'autres développeurs », a déclaré Epic dans son communiqué.Mais Sweeney a également partagé un e-mail du 23 février du dirigeant d'Apple, Phil Schiller, dans lequel les critiques publiques de Sweeney sont citées comme un signe d'avertissement potentiel de la mauvaise foi d'Epic.« Vos critiques colorées de notre plan de conformité DMA, associées à la pratique passée d'Epic consistant à violer intentionnellement les dispositions contractuelles avec lesquelles il n'est pas d'accord, suggèrent fortement qu'Epic Suède n'a pas l'intention de suivre les règles », a écrit Schiller. « Les développeurs qui ne peuvent ou ne veulent pas tenir leurs promesses ne peuvent pas continuer à participer au programme pour développeurs ».Schiller a ensuite demandé à Sweeney « une assurance écrite que vous agissez également de bonne foi », ce que Sweeney a fourni dans un e-mail plus tard le même jour. Pour les avocats d'Apple, cependant, cette courte réponse était une réponse « insuffisante » qui « se résumait à un « faites-nous confiance » non étayé. « L'histoire montre cependant qu'Epic n'est manifestement pas digne de confiance... » De plus, Apple affirme que le nouvel effort européen sur l'iOS Games Store « est en fait un moyen de manipuler les procédures dans d'autres juridictions », comme le litige en cours contre Apple en Australie.Compte tenu de la longue histoire d'Epic de lutte contre les politiques iOS d'Apple devant les tribunaux (et devant le tribunal de l'opinion publique), il ne devrait pas être surprenant que la société déclare qu'elle n'acceptera pas la dernière décision d'Apple. « Le DMA a été conçu pour éliminer le déséquilibre de pouvoir dont Apple prouve qu'il existe aujourd'hui : ils prétendent avoir un contrôle total pour bloquer les magasins et les applications concurrents. Nous continuerons à nous battre pour apporter une véritable concurrence et un véritable choix aux appareils iOS en Europe et dans le monde entier. monde ».Sweeney a vivement critiqué la façon dont le fabricant de l'iPhone met en œuvre les modifications apportées à iOS dans le cadre du DMA. Il a déclaré qu'Apple « oblige les développeurs à choisir entre l'exclusivité de l'App Store et les conditions du magasin, qui seront illégales en vertu du DMA, ou accepter un nouveau système anticoncurrentiel également illégal, truffé de nouveaux frais indésirables sur les téléchargements et de nouvelles taxes Apple sur les paiements qu'ils ne traitent pas. ».En particulier, les critiques d’Apple se sont opposées à son projet de facturer des « frais de technologie de base » de 50 centimes d’euros pour chaque installation annuelle d’application au-delà du premier million de téléchargements dans l’UE, ce qui pourrait rapidement s’additionner pour les grands développeurs.La Commission européenne n’a pas encore réagi officiellement à cette affaire, mais elle suit de près les agissements d’Apple sur le marché des applications mobiles. En avril 2021, elle a ouvert une enquête formelle sur les pratiques d’Apple concernant l’App Store et Apple Pay, soupçonnant la firme à la pomme d’enfreindre les règles de concurrence de l’UE.Source : Epic Game Que pensez-vous de la décision d’Apple de mettre fin au compte développeur d’Epic Games ?Apple abuse-t-elle de sa position dominante sur le marché des applications mobiles ?Selon vous, le DMA est-il une loi efficace et équitable pour réguler les plateformes numériques ?Jouez-vous à Fortnite ou à d’autres jeux d’Epic Games ? Si oui, comment faites-vous pour y accéder sur iOS ?Êtes-vous favorables aux moyens de paiement imposés par les plateformes ou préférez-vous plutôt ceux proposés par les développeurs d’applications ?