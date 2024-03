Envoyé par Apple Envoyé par

Que sont les autres plates-formes de vente d’apps ?



Les autres plates-formes de vente d’apps sont un type spécifique d’app iOS que vous pouvez utiliser pour installer d’autres apps sur votre iPhone. Elles peuvent être utilisées en plus de l’App Store. Les utilisateurs de l’Union européenne peuvent installer une autre plate-forme de vente d’apps sur leur iPhone en la téléchargeant directement depuis le site web de son développeur.



Les apps disponibles sur les autres plates-formes de vente d’apps sont soumises à un processus de notarisation qui permet de vérifier que chaque app répond aux normes de base en matière d’intégrité de la plate-forme. Toutefois, il appartient à chaque plate-forme de vente d’apps d’examiner les apps conformément à ses propres processus et politiques.



L’iPhone, iOS et l’App Store font partie d’un système intégré conçu pour protéger la sécurité et la confidentialité des utilisateurs et pour leur offrir une expérience simple et intuitive. Certaines fonctionnalités des apps téléchargées depuis d’autres plates-formes de vente d’apps peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Aucune assistance n’est fournie pour certaines fonctionnalités, telles que les restrictions sur les achats intégrés dans le temps d’écran, le partage d’achats avec votre groupe de partage familial et l’option Demande d’autorisation d’achat, car l’App Store et son système d’achats intégrés privé et sécurisé n’encouragent pas les achats sur d’autres plates-formes de vente d’apps. La fonctionnalité Temps d’écran, le contrôle parental et Spotlight continuent de fonctionner et de respecter les normes de sécurité et de confidentialité d’Apple.



Les autres plates-formes de vente d’apps ne sont ni créées ni gérées par Apple, et la capacité d’Apple à fournir une assistance aux utilisateurs concernés par des problèmes liés aux apps téléchargées en dehors de l’App Store (y compris sur d’autres plates-formes de vente d’apps) est limitée. Pour obtenir une assistance,contactez le développeur de l’autre plate-forme de vente d’apps ou le développeur de l’app. Les autres plates-formes de vente d’apps ont leurs propres politiques en matière de curation de contenu, d’assistance et de remboursement. Ces politiques peuvent différer de celles concernant l’App Store.