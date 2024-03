We’re coming to iOS and Android!



Le DMA est entré en vigueur le 6 mars 2024. En vertu de cette législation, Apple va autoriser le chargement latéral des applications sur iOS, c'est-à-dire permettre aux utilisateurs d'installer des applications à partir d'autres sources que le jardin clos de l'App Store. Cela signifie que les développeurs peuvent désormais distribuer des applications iOS par l'intermédiaire d'autres canaux, y compris les places de marchés d'applications alternatives. Le DMA a ouvert la voie à Epic Games pour introduire son propre magasin d'applications, Epic Games Store, et contester la domination d'Apple et de Google sur leurs plateformes respectives.Mercredi, en marge de son événement GDC (Game Developers Conference), Epic Games a révélé quelques détails supplémentaires sur son prochain magasin d'applications dans l'UE. La société a révélé qu'elle espérait lancer son Epic Games Store pour iPhone et Android dans l'UE d'ici la fin de l'année. Elle a précisé que les conditions pour les développeurs seront les mêmes pour l'Epic Games Store sur mobile que pour l'Epic Games Store sur PC. Elle prélèvera une commission de 12 % sur toutes les ventes réalisées via l'Epic Games Store. Les développeurs conserveront 100 % au cours des six premiers mois sur l'Epic Games Store.« Enfin, nous en avons dit plus sur nos projets de lancement de l'Epic Games Store (EGS) sur mobile dans le courant de l'année. L'EGS deviendra le tout premier magasin multiplateforme axé sur les jeux, et fonctionnera sur Android, iOS, PC et macOS. Les développeurs mobiles bénéficieront des mêmes conditions équitables que celles de l'EGS pour PC : le partage des revenus sera de 88/12 et les mêmes programmes que vous pouvez exploiter pour conserver 100 % des revenus en utilisant vos propres paiements pour les achats intégrés, Epic First Run, et Now On Epic », a déclaré l'éditeur de jeux. Un porte-parole a ajouté :« Epic Games Store a une répartition des revenus de 88/12 pour les développeurs qui distribuent des applications payantes sur PC et Mac et cela continuera sur les plateformes mobiles. Les développeurs ne paient rien à Epic pour distribuer des applications gratuites. Si les développeurs proposent des achats intégrés, ils peuvent choisir d'utiliser notre système de traitement des paiements avec le partage des revenus 88/12 ou d'utiliser un processeur de paiement tiers et de conserver 100 % de ces revenus, comme c'est le cas aujourd'hui ». Il s'agit d'un modèle de partage des revenus plus favorable aux développeurs.Google et Apple, quant à eux, prélèvent une part plus importante sur les ventes réalisées par l'intermédiaire de leurs boutiques d'applications (jusqu'à 30 %). Selon les analystes, le modèle de l'Epic Games Store pourrait conduire à la réduction du catalogue de jeux disponibles sur l'App Store et le Play Store, ce qui pourrait se traduire par des pertes importantes pour Apple et Google. L'Epic Games Store proposera le contenu d'Epic, y compris Fortnite, ainsi qu'une sélection de partenaires tiers. L'entreprise a déclaré qu'elle communiquera des informations supplémentaires avant le lancement de sa boutique d'applications.Dans le cadre de ses changements dans l'UE pour le DMA, Apple a annoncé en janvier une structure de commission réduite. Les développeurs qui acceptent les nouvelles conditions paieront 17 % plus 3 % si les applications utilisent le système d'achat intégré d'Apple. Les développeurs de programmes pour petites entreprises paieront une commission de 10 %, plus 3 %, contre 15 % auparavant. Mais ce n'est pas tout. Il existe également une redevance pour la technologie de base, qui s'élève à 0,50 € par installation annuelle, pour les applications dont la popularité permet des ventes de plus d'un million d'unités par an.Apple estime que moins d'un pour cent des développeurs paieront cette dernière taxe. Les développeurs de l'UE peuvent également choisir de s'en tenir aux conditions actuelles de l'App Store, où la commission est de 30 % pour les gros développeurs et de 15 % pour les développeurs gagnant moins d'un million de dollars par an. Bien sûr, ces nouvelles taxes sont controversées par les développeurs. Le PDG de Spotify, Daniel Ek, a déclaré que les nouveaux frais appliqués par Apple constituent un "nouveau coup bas" et une "extorsion pure et simple", ajoutant que cela pourrait nuire aux développeurs et aux startups.Daniel Ek affirme qu'une offre alternative sur l'App Store pourrait potentiellement décupler les coûts d'acquisition de clients en raison de la nécessité de payer la commission même pour les non-abonnés. « Si nous parvenions à retirer notre application de l'App Store et à n'exister que dans un magasin d'applications tiers, cela ne fonctionnerait toujours pas. Avec une base d'installation Apple dans l'UE de l'ordre de 100 millions d'utilisateurs, cette nouvelle taxe sur les téléchargements et les mises à jour pourrait faire grimper en flèche nos coûts d'acquisition de clients, en les décuplant potentiellement », a-t-il déclaré.Outre-Atlantique, la bataille entre Apple et les détracteurs de l'App Store a connu un nouveau développement mercredi. Tout d'abord, dans un nouveau mémoire d'amicus curiae déposé, Meta, Microsoft, X et Match Group se sont associés pour s'opposer aux changements anti-steering proposés par Apple aux États-Unis. En effet, à la suite de sa bataille juridique avec Epic Games aux États-Unis, Apple a été contraint d'assouplir ses règles anti-steering qui interdisaient aux développeurs de créer des liens vers des systèmes de paiement alternatifs dans leurs applications. Mais Apple n'a pas l'intention de se laisser faire.Dans le cadre de son plan, Apple a déclaré qu'il continuerait à prélever une commission sur les achats effectués par l'intermédiaire de plateformes de paiement alternatives. Cette commission est de 12 % pour les développeurs membres du programme App Store Small Business et de 27 % pour les autres applications. Epic Games a déjà fait part de son opposition à la mise en œuvre par Apple des modifications anti-steering, demandant à la cour de condamner Apple pour outrage. Mercredi, Meta, Microsoft, X et Match Group ont également fait savoir officiellement qu'ils ne pensaient pas qu'Apple se conformait à l'ordonnance.Le document d'amicus curiae affirme que les frais de 12 à 27 % imposés par Apple sur les achats externes vont à l'encontre de l'objectif de la nouvelle exigence, car ils ne sont inférieurs que de quelques points de pourcentage à ce que les développeurs seraient tenus de payer pour les achats intégrés. Les frais d'achat externe pourraient rendre irréaliste la mise en place d'un système de paiement externe par les développeurs, étant donné que les autres coûts de transaction qu'ils pourraient encourir par ce biais pourraient éliminer tous les gains de 3 % qu'ils obtiendraient en s'éloignant du système d'Apple.En outre, le document indique qu'il est peu probable que les clients choisissent l'option externe si le prix est identique ou supérieur. Selon de nombreux analystes, les changements apportés par Apple suggèrent que l'entreprise n'a aucune intention de respecter les ordonnances rendues États-Unis dans le cadre de sa bataille juridique contre Epic Games ni de respecter les exigences du DMA de l'Europe. Les changements apportés par Apple semblent avoir pour but de maintenir le statu quo en dissuadant les développeurs d'opter pour une place de marché alternative ou encore un système de paiement tiers.Source : documents judiciaires ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?L'Epic Games Store va-t-il apporter des changements significatifs dans l'UE après son lancement ?Que pensez-vous des changements apportés par Apple à l'App Store ? Sont-ils conformes au DMA de l'UE ?