", proclame le slogan. Une nouvelle étude de l'université d'Aalto ne va pas dans ce sens.Étude après étude, il a été démontré que les applications tierces facultatives portaient atteinte à la vie privée des utilisateurs. Pour la première fois, des chercheurs de l'université d'Aalto ont étudié les paramètres de confidentialité des applications par défaut d'Apple, celles qui sont pratiquement inévitables sur un nouvel appareil, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone portable. Les chercheurs présenteront leurs conclusions à la mi-mai lors de la prestigieuse conférence CHI, et le document de recherche évalué par les pairs est déjà disponible en ligne.", explique, professeur associé et directeur du département d'informatique d'Aalto.Les chercheurs ont étudié huit applications : Safari, Siri, Partage familial, iMessage, FaceTime, Services de localisation, Find My et Touch ID. Ils ont recueilli toutes les informations publiques relatives à la protection de la vie privée concernant ces applications, de la documentation technique aux politiques de confidentialité en passant par les manuels d'utilisation.La fragilité des protections de la vie privée a surpris même les chercheurs.", explique Lindqvist.En pratique, la protection de la vie privée sur un appareil Apple nécessite de cliquer de manière persistante et experte sur chaque application individuellement. L'aide d'Apple n'est pas suffisante.", explique, chercheuse doctorante à Aalto.En outre, les instructions n'énumèrent pas toutes les étapes nécessaires et n'expliquent pas comment les données collectées sont traitées.Les chercheurs ont également démontré ces problèmes de manière expérimentale. Ils ont interrogé des utilisateurs et leur ont demandé d'essayer de modifier les paramètres.", explique M. Bourdoucen.La recherche et l'ajustement des paramètres de confidentialité ont également pris beaucoup de temps. "", explique M. Bourdoucen.En fin de compte, explique M. Bourdoucen, les participants ont pu faire un ou deux pas dans la bonne direction, mais aucun n'a réussi à suivre toute la procédure pour protéger sa vie privée.S'il est difficile d'empêcher le partage des données, que fait Apple de toutes ces données ?Il n'est pas possible d'en être certain sur la base des documents publics, mais M. Lindqvist estime qu'il est possible de conclure que les données seront utilisées pour former le système d'intelligence artificielle derrière Siri et pour fournir des expériences utilisateur personnalisées, entre autres choses.De nombreux utilisateurs sont habitués à une interaction transparente entre plusieurs appareils, ce qui rend difficile le retour à une époque où le partage des données était plus limité. Toutefois, Apple pourrait informer les utilisateurs beaucoup plus clairement qu'elle ne le fait aujourd'hui, affirme M. Lindqvist. L'étude énumère un certain nombre de suggestions détaillées visant à clarifier les paramètres de confidentialité et à améliorer les lignes directrices.En ce qui concerne les applications individuelles, M. Lindqvist estime que le problème peut être résolu dans une certaine mesure en optant pour un service tiers. Par exemple, certains participants à l'étude sont passés de Safari à Firefox.M. Lindqvist ne peut pas se prononcer directement sur le fonctionnement d'Android, le système de Google, car personne n'a encore réalisé une cartographie similaire de ses applications. Toutefois, les recherches antérieures sur les applications tierces ne suggèrent pas que Google soit plus soucieux de la protection de la vie privée qu'Apple.Quelles leçons peut-on tirer de tout cela ? Les utilisateurs sont-ils finalement confrontés à une tâche presque impossible ?", déclare M. Lindqvist.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?