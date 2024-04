Les utilisateurs d'iPhone de 92 pays ont reçu des notifications inquiétantes les informant qu'ils pourraient avoir été victimes d'attaques de "". Ces alertes signalent aux utilisateurs que des pirates informatiques ont tenté de "" leur téléphone. Cela ne signifie pas nécessairement que l'appareil a été compromis.Auparavant, les notifications de menace d'Apple étaient axées sur les "", et l'entreprise a déclaré que la plupart des personnes qui les recevaient le faisaient probablement parce qu'elles avaient été attaquées par des gouvernements hostiles. Mais les nouveaux avertissements ne font pas spécifiquement référence à des attaques parrainées par des États. Apple a également mis à jour l'avertissement d'une page d'information sur son site web pour faire référence aux "".Si un utilisateur reçoit un tel avertissement, cela signifie qu'Apple a une "" dans le fait qu'un utilisateur a été ciblé individuellement, selon Apple, et que cela "". Apple ne donne pas d'informations détaillées sur les alertes, notamment sur les raisons pour lesquelles elle les a émises, car cela permettrait aux pirates de s'y soustraire plus facilement.Les attaques sont "", peut-on lire sur le site web d'Apple. "".Lorsque les utilisateurs reçoivent la notification, ils reçoivent un courriel et un message texte les avertissant qu'ils ont peut-être été attaqués. Une notification s'affichera également lorsqu'ils se connecteront au site web d'Apple. Les notifications conseillent aux utilisateurs de renforcer leur sécurité et de vérifier leurs paramètres. Elles suggèrent par exemple d'activer le mode verrouillage, un outil qui limite certaines fonctionnalités afin de minimiser les possibilités d'intrusion dans un téléphone.Apple conseille à tous les utilisateurs de maintenir leur téléphone à jour, de le protéger par un code d'accès, d'utiliser l'authentification à deux facteurs et un mot de passe fort, et de ne pas cliquer sur des liens ou des pièces jointes provenant d'expéditeurs inconnus.: ApplePensez-vous que ces nouvelles notifications sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?