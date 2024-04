Envoyé par Apple Envoyé par Fonctionnement de la redevance



La redevance pour les technologies de base est basée sur le nombre de premières installations annuelles d'une application au cours d'une période de 12 mois.

Première installation annuelle. Il s'agit de la première installation d'une application par un compte dans l'UE au cours d'une période de 12 mois. Après chaque première installation annuelle, l'application peut être installée autant de fois que nécessaire par le même compte au cours des 12 mois suivants, sans frais supplémentaires. Une première installation annuelle peut résulter de la première installation d'une application, d'une réinstallation ou d'une mise à jour à partir de n'importe quelle option de distribution d'applications iOS - y compris l'App Store, une place de marché d'applications alternative, TestFlight, un App Clip, des achats en volume via Apple Business Manager et Apple School Manager, et/ou une application personnalisée.

Un million de premières installations annuelles gratuites. L'adhésion à l'Apple Developer Program comprend un million de premières installations annuelles gratuites par an pour les applications distribuées à partir de l'App Store, de la distribution Web et/ou des places de marché alternatives.

L'adhésion à l'Apple Developer Program comprend un million de premières installations annuelles gratuites par an pour les applications distribuées à partir de l'App Store, de la distribution Web et/ou des places de marché alternatives. Frais pour chaque première installation annuelle au-delà d'un million. Les développeurs paieront une redevance de technologie de base de 0,50 € pour chaque première installation annuelle supérieure à un million au cours des 12 derniers mois.

Présentation d'AltStore PAL

Envoyé par Riley Testut Envoyé par Je suis ravi d'annoncer qu'une toute nouvelle version d'AltStore - AltStore PAL - est lancée AUJOURD'HUI en tant que place de marché d'applications alternative approuvée par Apple dans l'UE. AltStore PAL est un magasin d'applications open-source conçu spécifiquement pour les développeurs indépendants, conçu pour résoudre les problèmes que moi et tant d'autres avons rencontrés avec l'App Store au fil des ans. En gros, si vous avez déjà rencontré des problèmes avec l'App Review, c'est pour vous !



Nous lançons initialement 2 applications: mon émulateur Nintendo tout-en-un Delta - alias la raison pour laquelle j'ai créé AltStore - et mon gestionnaire de presse-papiers Clip, un vrai gestionnaire de presse-papiers qui peut fonctionner en arrière-plan. Delta sera GRATUIT (sans publicité !), tandis que Clip nécessitera un petit don de 1 € ou plus. Une fois que nous serons sûrs que tout fonctionne bien, nous ouvrirons les portes aux applications tierces. Si vous souhaitez distribuer votre application avec AltStore, n'hésitez pas à nous contacter.



Voilà pour l'essentiel ! Les Européens qui utilisent iOS 17.4 ou une version ultérieure peuvent désormais installer AltStore PAL directement à partir du site web d'AltStore, ce qui permet d'offrir pour la première fois des applications entièrement nouvelles sur iOS - y compris, bien sûr, Delta. C'est mon rêve personnel depuis que j'ai commencé à construire des émulateurs pour iOS il y a plus de dix ans, et c'est ce à quoi mon cofondateur Shane Gill et moi-même avons travaillé depuis le lancement d'AltStore il y a près de cinq ans. Cela ne semble vraiment pas réel qu'à partir d'aujourd'hui, les gens puissent enfin utiliser Delta comme une véritable application, et j'ai hâte que vous puissiez tous en faire l'expérience.

Le Sideloading pour tous

altstore://source?url=[URL source]

Aucune commission n'est prélevée aux développeurs sur les dons Patreon

Pourquoi la facturation de 1,50 €/an ?

Si vous préférez ne pas payer, ou si vous avez la malchance de vivre en dehors de l'UE, ne vous inquiétez pas : la version existante d'AltStore ne disparaîtra pas et restera entièrement gratuite ! Bien sûr, cette version est plus limitée que l'AltStore PAL en raison de son mode de fonctionnement (par exemple, il faut un ordinateur pour recharger les applications, et il faut les actualiser tous les 7 jours), alors c'est à vous de voir si cela en vaut la peine.

Le paysage des applications sur iOS a été profondément modifié suite à l'entrée en vigueur du DMA (Digital Markets Act). Cette nouvelle réglementation a contraint Apple à revoir ses règles et à autoriser l’installation d’app stores tiers au sein de l’Union européenne. AltStore PAL, premier magasin d’applications alternatif, est disponible sur iPhone depuis ce mercredi 17 avril. Baptisé AltStore PAL, le magasin d'applications n'est en réalité pas une nouveauté. Riley Testut, son créateur, la propose à l'installation depuis quelques années. Toutefois, son téléchargement nécessitait quelques connaissances en informatique.Après avoir passé des années à tenter de contourner les interdictions d’Apple, avec des solutions contraignantes, le développeur connu pour sa passion de l’émulation des jeux Nintendo vient de lancer le premier concurrent officiel de l’App Store.Pour le moment, le catalogue d'application est restreint, se contentant de deux applications : la première est Delta, un émulateur multiconsoles (Nintendo DS, Game Boy, etc.) ; la seconde s’appelle Clip, un gestionnaire de copier-coller capable d’analyser en arrière-plan ce qu’il se passe sur l’iPhone. D'autres applications devraient suivre dans les semaines à venir.Pour installer cet App Store alternatif, il faudra débourser 1,5 euro par an hors taxe, soit un total de 1,80 euro en France. Selon le développeur de l'application, cette somme vise à supporter les coûts liés à l'exploitation de la boutique comme les frais bancaires, les coûts des serveurs ou les frais imposés par Apple (Core Technology Fee), fixés à 0,50 centime.En revanche, le téléchargement ne se fait pas via l'App Store, mais directement sur le site internet de l'Altstore. Il faudra ensuite passer par toute une série d'étapes pour finalement réussir à télécharger le nouveau magasin d'applications.Contrairement à l'App Store, toutes les applications sur AltStore sont auto-hébergées. Une fois qu'une application a été notariée par Apple, les développeurs peuvent télécharger le « paquet de distribution alternatif » (ADP pour) et l'envoyer sur leur propre serveur. Pour distribuer son application sur AltStore, le développeur doit simplement créer une « source », c'est-à-dire un fichier JSON contenant les métadonnées de base de l'application et téléchargé sur une URL publique. Les utilisateurs doivent ensuite ajouter cette source à leur AltStore, après quoi toutes les applications de cette source apparaîtront automatiquement pour être téléchargées.Les sources font partie intégrante de la conception d'AltStore et lui permettent d'être complètement décentralisé. Cela signifie qu'il n'y a pas de répertoire central d'applications; les seules applications que vous verrez dans AltStore proviennent de sources que vous avez explicitement ajoutées vous-même. Il appartient aux développeurs de faire l'autopromotion de leurs applications et de diriger les utilisateurs vers leurs sites web, où les utilisateurs peuvent ajouter leur source d'une simple pression via le schéma d'URLd'AltStore (ou en copiant et en collant l'URL source directement). La distribution d'applications avec AltStore est également totalement gratuite - tout le monde peut distribuer gratuitement une application sur AltStore à condition de créer une source.« Si vous pensez que tout cela ressemble à la fonction de distribution Web récemment annoncée par Apple... c'est parce que c'est le cas ! En fait, vous pouvez considérer AltStore non pas comme une place de marché d'applications, mais plutôt comme un "outil de chargement latéral" glorifié qui lit simplement les fichiers JSON et notifie automatiquement les utilisateurs des mises à jour d'applications. Si vous avez déjà utilisé Sparkle sur macOS, les sources sont conceptuellement très similaires à un fichier XML Sparkle - sauf qu'en plus de publier des mises à jour d'applications, vous les utilisez également pour personnaliser la page de votre application dans AltStore.« En plus d'être un nouveau moyen de monétiser les applications, il permet aux développeurs d'établir une relation directe et personnelle avec leurs utilisateurs. Patreon a été conçu pour permettre aux créateurs d'entrer en contact avec leur public d'une manière qui n'était pas possible sur l'App Store, par exemple en leur donnant accès à des Discords privés ou en leur offrant du contenu exclusif. Désormais, les développeurs d'applications peuvent eux aussi tirer parti de ce système, qui leur permet même d'effectuer des remboursements, quel concept !« Bien sûr, il y a une autre raison pour laquelle nous encourageons les développeurs à distribuer leurs applications avec Patreon : cela leur permet de couvrir les frais de technologie de base d'Apple, qui s'élèvent à 0,50 € par utilisateur ».Riley Testut explique qu'ils font quelque chose de différent de l'App Store :« Outre les restrictions relatives au contenu, l'App Store interdit également certains modèles commerciaux, tels que la distribution de versions bêta "en échange d'une compensation de quelque nature que ce soit, y compris en récompense d'un financement par la foule" (2.2). C'est regrettable, car non seulement il s'agit d'un moyen éprouvé de monétiser des logiciels sur d'autres marchés, mais depuis leur lancement il y a 5 ans, AltStore et Delta ont été entièrement financés en procédant exactement de la sorte et en fournissant un accès aux pré-versions à nos mécènes par le biais de notre Patreon.« Je crois fermement que ce modèle commercial fonctionne bien - en particulier pour les développeurs indépendants - nous avons donc décidé d'aller plus loin et d'ajouter une intégration Patreon à AltStore pour permettre à tous les développeurs de monétiser leurs applications de la même manière que nous le faisons. Les développeurs peuvent choisir d'offrir une partie (ou la totalité) de leurs applications à leurs mécènes, et même contrôler quels niveaux débloquent quelles applications sur une base individuelle. Et pour encourager davantage l'utilisation de Patreon, AltStore ne prendra aucune commission sur les dons Patreon, ce qui permettra aux développeurs de conserver l'intégralité des recettes de Patreon »Bien qu'Apple renonce au CTF (Core Technology Fees) pour le premier million d'installations d'une application, cela ne s'applique pas aux places de marché d'applications elles-mêmes. Cela signifie que chaque téléchargement d'AltStore nous coûte 0,50 €, point final. C'est clairement insoutenable pour une application gratuite entièrement financée par des dons - surtout si l'on considère que nous avonsdes millions d'utilisateurs - et nous avons vu beaucoup de discussions sur la façon dont nous pourrions nous permettre cela.Pour nous, la réponse est évidente... nous ne pouvons pas ! Nous allons donc facturer 1,50 €/an pour AltStore PAL et répercuter le CTF sur nos utilisateurs.Nous avons fait des calculs - beaucoup de calculs - et 1,50 € est juste suffisant pour couvrir le CTF (+ le traitement des paiements) pour nos applications. Ce n'est évidemment pas l'idéal, mais notre priorité est de nous assurer que nous gérons AltStore de manière durable afin que les développeurs puissent distribuer leurs applications en toute confiance avec nous - et cela nous permet de payer le CTF d'Apple quel que soit le nombre d'utilisateurs que nous avons.Sources : AltStore PAL Quelle est votre opinion sur l’ouverture d’un store alternatif comme AltStore PAL sur l’iPhone ?Pensez-vous que les utilisateurs devraient avoir plus de choix en matière d’applications, même en dehors de l’App Store officiel ?Quelles sont les avantages et les inconvénients d’utiliser des boutiques d’applications alternatives ?Comment AltStore PAL pourrait-il améliorer davantage l’expérience des utilisateurs et des développeurs ?Avez-vous déjà rencontré des problèmes avec l’examen des applications par Apple sur l’App Store ? Si oui, comment pensez-vous qu’AltStore PAL pourrait résoudre ces problèmes ?Quelles autres fonctionnalités aimeriez-vous voir dans AltStore PAL à l’avenir ? Y a-t-il des améliorations spécifiques que vous souhaiteriez pour cette alternative approuvée par Apple ?Pensez-vous que la disponibilité d’AltStore PAL en tant qu’alternative approuvée par Apple dans l’Union européenne pourrait influencer d’autres plateformes de distribution d’applications ? Comment cela pourrait-il affecter l’écosystème des applications mobiles ?