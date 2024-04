La part d'Apple sur le plus grand marché mondial des smartphones est tombée à 15,7 % au premier trimestre, contre 19,7 % un an plus tôt. Elle est donc presque à égalité avec Huawei, dont les ventes ont augmenté de 70 %, selon le cabinet d'études Counterpoint.Apple a perdu sa couronne de premier vendeur de smartphones en Chine au profit de son rival Vivo, qui est passé à la troisième place au cours du trimestre, suivi par Huawei, dont la part de marché a grimpé à 15,5 %, contre 9,3 % un an plus tôt. Honor, une marque grand public dérivée de Huawei, occupe la deuxième place.", a déclaré Ivan Lam, Senior Research Analyst chez Counterpoint, dans un communiqué de presse.", a déclaré Lam, ajoutant qu'il constate une amélioration lente mais constante des ventes hebdomadaires d'iPhone.La Chine est le troisième marché d'Apple et a généré environ 17 % de son chiffre d'affaires total au cours du trimestre octobre-décembre. La perte de sa part de marché en Chine intervient après que des données séparées ont montré au début du mois que l'entreprise américaine a subi une baisse de près de 10 % des livraisons mondiales de smartphones au cours du premier trimestre 2024, en raison de l'intensification de la concurrence des fabricants de smartphones Android, Samsung Electronics en tête.Samsung a ravi à Apple la place de premier fabricant de téléphones au premier trimestre.Les actions d'Apple ont glissé de 0,4 % dans les échanges avant bourse le mardi 16 avril. L'action a chuté d'environ 14 % depuis le début de l'année et a enregistré le vendredi 19 avril sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis plus de huit mois.Tout au long du premier trimestre, Apple a lancé des campagnes en Chine pour attirer les consommateurs avec des réductions, notamment en subventionnant certains modèles d'iPhone jusqu'à 1 300 yuans (180 $).La semaine du 15 avril, Huawei a lancé sa série de téléphones haut de gamme Pura 70, après avoir lancé la série Mate 60 en août. Le Mate 60 a été considéré comme un retour de l'entreprise chinoise sur le marché du haut de gamme et décrit comme un triomphe sur les sanctions américaines à l'encontre de l'entreprise, car les combinés contiennent une puce avancée fabriquée en Chine.La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a déclaré le dimanche que la puce qui équipe le téléphone phare de Huawei n'était pas aussi avancée que les puces américaines, arguant que cela montrait que les restrictions imposées par les États-Unis sur les livraisons au géant des équipements de télécommunications fonctionnaient.Le cabinet d'études canadien TechInsights s'attend à ce que les livraisons globales en Chine dépassent cette année les 50 millions d'unités, dont 10 millions pour la série Pura 70. Huawei deviendrait ainsi le premier vendeur avec une part de marché de 19 %, contre 12 % en 2023.Les ventes de smartphones en Chine ont augmenté de 1,5 % en glissement annuel au premier trimestre 2024, marquant le deuxième trimestre consécutif de croissance positive en glissement annuel, selon le service Market Pulse de Counterpoint.Huawei s'est distingué comme le plus performant de tous les OEM au cours du premier trimestre, avec une croissance de 69,7 % en glissement annuel. La croissance de Huawei a été largement attribuée au lancement réussi de la série Mate 60 compatible avec la 5G, ainsi qu'à la réputation durable de sa marque, qui l'a aidée à gagner une part massive du segment haut de gamme à plus de 600 dollars. Malgré le retour de Huawei, HONOR a réussi à croître de 11,5 % en glissement annuel au premier trimestre, grâce à ses modèles populaires, tels que le X50 et le Play 40, et à son expansion dans les canaux hors ligne.Commentant la dynamique du marché, Ethan Qi, directeur associé chez Counterpoint, a déclaré : "Mengmeng Zhang, analyste principal chez Counterpoint, commente la dynamique du marché en ces termes : "".Commentant les performances des OEM, M. Lam a déclaré : "".Pour ce qui est de l'avenir, M. Lam entrevoit la possibilité d'une reprise de l'iPhone : "".Counterpoint ResearchQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les résultats de cette étude de Counterpoint crédibles ou pertinentes ?