L’identifiant Apple permet la connexion à iCloud à l’achat en passant par l’assistance, le suivi des appareils et objets perdus via l’application Localiser. Comme son nom l’indique, l’Apple ID authentifie l’identité du possesseur d’un appareil Apple et est requis lors de la connexion à un service ou un appareil Apple. Il est gratuit et indispensable pour garantir la synchronisation de toutes les actions du possesseur d’un appareil Apple. C’est donc dire que se retrouver avec un rejet de ce dernier par les serveurs de l’entreprise équivaut à hériter d’une coque inutile.Depuis le début du weekend dernier, de nombreuses personnes signalent sur les réseaux sociaux qu'elles ont vu leurs identifiants Aple rejetés et qu'elles avaient dû réinitialiser leur mot de passe lorsqu'elles avaient tenté de se reconnecter, sans explication de la part de l'entreprise. Certains rapportent qu'ils devaient saisir le code de leur iPhone pour se reconnecter à iCloud, tandis que d'autres, qui avaient activé la protection contre les appareils volés, ont déclaré qu'ils avaient dû attendre une heure avant de pouvoir se connecter.Certaines personnes indiquent qu'elles ont en sus dû réinitialiser leurs mots de passe spécifiques aux applications tierces qui accèdent à leur identifiant Apple (clients de messagerie, par exemple). Cependant, tout le monde n'a pas été contraint de modifier son mot de passe, comme le rapportent certains utilisateurs selon lesquels une réinitialisation du mot de passe n'était que "suggérée", et non pas exigée.La page web d'Apple consacrée à l'état du système n'indique aucun problème en cours avec l'un de ses services, il n'est donc pas certain qu'il s'agisse d'un problème généralisé. Rien n'indique que ce problème soit lié aux attaques de réinitialisation de mot de passe dont plusieurs publications ont fait l'objet en mars. Un utilisateur de Mastodon déclare qu'un membre de l'équipe d'assistance d'Apple lui a indiqué que « parfois, des améliorations de sécurité aléatoires sont ajoutées aux compte des utilisateurs. »Les smartphones actuels jouent de plus en plus le rôle de passerelles vers les services en ligne des constructeurs accessibles au travers de leurs plateformes d’informatique en nuage. Conséquence : le propriétaire de l’appareil ne le possède pas vraiment, car limité aux expériences sur lesquelles Apple veut bien ouvrir la porte. C’est la raison pour laquelle les projets de systèmes d’exploitation autres que ceux édités par Apple pour son matériel se multiplient. La manœuvre est destinée à conquérir ce « jardin clos » que le constructeur entretient à travers divers artifices de contrôle. C’est l’objectif de projets tels que PostmarketOS qui vise l’installation de Linux sur iPhone afin de redonner aux utilisateurs le contrôle des opérations de leurs appareils. Les initiatives dans le genre peinent en général à décoller ou à obtenir une visibilité conséquente de la même façon que Linux continue à peiner face à Windows dans la filière des ordinateurs de bureau.Sources : rapports d’utilisateursAvez-vous fait face aux mêmes soucis que ces utilisateurs d’appareil Apple ? Comment avez-vous remédié au problème ?Partagez-vous le sentiment selon lequel les smartphones actuels ne sont pas la propriété de leurs possesseurs en raison de la montée en puissance des services en ligne accessibles au travers du cloud ?