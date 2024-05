Le DoJ (Département de la Justice des États-Unis) a accusé Google de détenir un monopole sur la recherche, et dans le procès contre Google, l'accord sur le moteur de recherche avec Apple a été au centre des préoccupations. En novembre, les documents du procès indiquaient que Google payait 36 % du total des revenus générés par les recherches effectuées sur Safari, et il s'avère que cela équivaut à 20 milliards de dollars.Google est le moteur de recherche par défaut des appareils Apple depuis 2002, bien que l'accord ait été renégocié à plusieurs reprises. Apple et Google se sont efforcés de garder secrets les termes de l'accord sur le moteur de recherche pendant et avant le procès, mais il est de notoriété publique que Google verse à Apple des milliards de dollars par an.En octobre dernier, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que l'accord entre Apple et Google rendait impossible la concurrence de moteurs de recherche tels que Bing. À un moment donné, Microsoft voulait qu'Apple achète Bing, mais Apple n'était pas intéressé. Microsoft a rejeté la faute sur Google, mais Eddy Cue, d'Apple, a déclaré qu'Apple était préoccupé par le fait que Bing ne pouvait pas rivaliser en termes de "". Eddy Cue a affirmé qu'Apple utilise Google comme moteur de recherche par défaut sur l'iPhone parce qu'il a "".Google est le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple dans la plupart des pays, mais les utilisateurs peuvent opter pour Yahoo, Bing, DuckDuckGo et Ecosia comme alternatives. Pour changer de moteur de recherche, il faut ouvrir les paramètres de Safari.En Europe, la loi sur les marchés numériques a obligé Apple à modifier le fonctionnement des navigateurs. Les utilisateurs peuvent choisir un navigateur par défaut lors de la configuration de leur iPhone, et les options sont plus nombreuses que la poignée de fournisseurs qu'Apple autorise aux États-Unis.Si Google perd le procès antitrust qui lui est intenté, l'accord entre Apple et Google pourrait être dissous. Les plaidoiries finales sont attendues, et la décision du juge devrait être rendue dans le courant de l'année 2024.: Bloomberg, Documents judiciaires du procès antitrust de GoogleQuel est votre avis sur le sujet ?