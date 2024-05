Apple a augmenté son dividende en espèces de 4 % et a autorisé un programme supplémentaire de rachat d'actions de 110 milliards de dollars. Ce rachat est le plus important de l'histoire de l'entreprise.Le chiffre d'affaires trimestriel d'Apple a baissé, mais moins que ne le prévoyaient les analystes, et le PDG Tim Cook a déclaré que la croissance du chiffre d'affaires reprendrait au cours du trimestre actuel.Les résultats et les prévisions suggèrent que l'entreprise pourrait reprendre pied sur le marché des smartphones, en dépit d'une concurrence acharnée et de problèmes réglementaires.L'envolée des actions d'Apple à la suite de la publication de son rapport a fait grimper sa valeur boursière de plus de 160 milliards de dollars.Apple a déclaré que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre fiscal avait baissé de 4 % pour atteindre 90,8 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 90,01 milliards de dollars, selon les données de LSEG.Pour le trimestre en cours, qui s'achève en juin, M. Cook a déclaré que le fabricant de l'iPhone s'attendait à une « croissance à un chiffre » de son chiffre d'affaires global. Wall Street s'attendait à une croissance de 1,33 % du chiffre d'affaires, à 82,89 milliards de dollars, selon les données de LSEG.Longtemps considérée comme une valeur incontournable à Wall Street, l'action Apple a sous-performé les autres grandes entreprises technologiques ces derniers mois, chutant de 10 % cette année, alors qu'elle est confrontée à une faible demande d'iPhone et à une concurrence acharnée en Chine.Apple prévoit pour le trimestre en cours une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires des services et de l'iPad, a déclaré le directeur financier Luca Maestri aux analystes lors d'une conférence téléphonique. La société prévoit des marges brutes comprises entre 45,5 % et 46,5 % pour le troisième trimestre fiscal.Apple est confrontée à une série de défis dans l'ensemble de ses activités. Ses rivaux dans le domaine des smartphones, tels que Samsung Electronics, ont lancé des appareils concurrents destinés à héberger des chatbots d'intelligence artificielle.Sur le plan réglementaire, l'activité de services d'Apple, qui comprend le lucratif App Store et a été l'un des rares domaines de croissance au cours du deuxième trimestre fiscal, subit la pression d'une nouvelle loi en Europe. Aux États-Unis, le ministère de la Justice a accusé Apple, au mois de mars, de monopoliser le marché des smartphones et de faire monter les prix.Pour le deuxième trimestre fiscal, les ventes d'iPhone ont chuté de 10,5 % pour atteindre 45,96 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient à 46 milliards de dollars. Les dirigeants d'Apple ont déclaré en février que le deuxième trimestre de l'exercice précédent avait bénéficié d'une hausse de 5 milliards de dollars des ventes d'iPhone, l'entreprise ayant rattrapé les difficultés de la chaîne d'approvisionnement pendant les fermetures dues à la pandémie.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que cette opération de rachat d'actions réalisée par Apple entraînera une croissance de son chiffre d'affaire global ?