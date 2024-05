L'Apple Store est une chaîne de magasins de détail détenus et gérés par Apple Inc. Les magasins vendent, entretiennent et réparent divers produits Apple, notamment des ordinateurs de bureau Mac et des ordinateurs portables MacBook, des smartphones iPhone, des tablettes iPad, des montres intelligentes Apple Watch, des lecteurs multimédias numériques Apple TV, des logiciels, ainsi que des accessoires de marque Apple et des accessoires tiers sélectionnés.Les employés du magasin Apple de la ville de Towson, dans la banlieue de Baltimore, ont voté en faveur de la syndicalisation en 2022, une autre première pour les magasins américains du fabricant de l'iPhone. Mais aucun contrat n'a encore été conclu.« Après plus d'un an de négociations avec la direction d'Apple qui n'ont pas abouti à des résultats satisfaisants, » les membres du syndicat « signalent leur demande collective de changement significatif », selon un communiqué du syndicat.« Les questions au cœur de cette action comprennent les préoccupations relatives à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les pratiques imprévisibles en matière d'horaires qui perturbent la vie personnelle, et les salaires qui ne sont pas alignés sur le coût de la vie dans la région ».Le magasin de Towson compte une centaine d'employés, dont 98 % ont voté en faveur de l'arrêt de travail. La prochaine réunion de négociation est prévue pour le 21 mai, mais une grève pourrait intervenir avant.Entre-temps, les employés d'un autre magasin de la société californienne, dans le New Jersey, ont rejeté une tentative de syndicalisation au cours du week-end.Le National Labor Relations Board, l'autorité fédérale de régulation du travail, a reçu de nombreuses plaintes contre Apple, l'accusant d'essayer de décourager le personnel de se syndiquer.Les entreprises technologiques américaines sont généralement considérées comme hostiles aux efforts de syndicalisation, notamment Amazon.En septembre, près d'un quart des employés des Apple Store en France se sont mis en grève le jour du lancement de l'iPhone 15, réclamant une augmentation de salaire au moins égale à l'inflation.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que cette initiative des employés d'Apple est crédible ou pertinente ?