C'est exactement comme l'obsession apparente de l'amincissement des écrans de télévision. Les fabricants vantent la finesse du nouveau modèle. Posé sur une étagère, ou même accroché au mur. Qui se soucie de savoir s'il fait 12 ou 11 millimètres ? Au cours des innombrables heures passées à regarder du sport, des films, etc., je ne me suis jamais dit : "bon sang, j'aimerais que mon téléviseur soit plus fin". Pas une seule fois. Idem pour les téléphones.



Je suis content qu'il ne soit pas épais d'un pouce, je suppose, mais à ce stade, je ne me suis jamais dit : "j'aimerais qu'il soit plus fin". Plus léger, ce serait bien (mais pas nécessaire)... Je le remarquerais davantage dans ma poche que s'il était plus fin d'un demi-millimètre. Toute conception est un compromis. Je suis sûr que le spectre de l'épaisseur et de la finesse est opposé à celui de l'autonomie de la batterie. Il est évident que la plupart des gens préfèrent l'un ou l'autre.

De nombreux fans de l'iPhone, ou des produits Apple en général, soulignent depuis quelques années un manque d'innovation ou une innovation lente de la part de l'entreprise. Beaucoup ont critiqué l'Apple Vision Pro, estimant que le casque de réalité virtuelle (ou casque d'informatique spatiale comme l'entreprise l'appelle) n'est pas l'innovation tant attendue. Le Vision Pro coûte non seulement trop cher, mais de nombreux utilisateurs se plaignent de sa complexité et retournent massivement le dispositif après un essai de quelques jours. Toutefois, Apple est peut-être sur le point d'innover avec son produit phare : l'iPhone.Un nouveau rapport de The Information indique qu'Apple prévoit d'introduire un nouveau modèle d'iPhone "ultrafin"en 2025, dans le cadre de la gamme iPhone 17. Le nouvel appareil devrait présenter une "refonte majeure" et pourrait être positionné comme le modèle le plus haut de gamme de la gamme, encore plus haut que l'iPhone Pro Max. Des sources au fait du dossier rapportent que le nouvel iPhone serait "nettement plus fin" que les iPhone actuels et pourrait être doté d'un châssis en aluminium. L'appareil devrait également présenter un espace Dynamic Island plus petit pour la caméra et les capteurs frontaux.Il devrait être équipé de la puce Apple de dernière génération, probablement appelée A19, et la caméra frontale devrait être améliorée pour les appels vidéo et les selfies. L'écran pourrait avoir une taille comprise entre 6,12 pouces et 6,69 pouces. Les caméras arrière pourraient être déplacées du coin supérieur gauche du dos du téléphone vers le centre supérieur dans le cadre de la refonte. Le rapport indique qu'Apple teste encore différents designs pour cet iPhone ultrafin, ce qui pourrait entraîner des retards potentiels, repoussant la sortie de l'appareil au-delà de 2025. Mais il ne s'agit que d'une rumeur pour l'instant.Ce rapport corrobore toutefois des rumeurs antérieures émanant de Jeff Pu, analyste de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, et de Ross Young, expert de l'industrie de l'affichage, qui ont tous deux mentionné un modèle d'iPhone ultrafin de 6,5 pouces en préparation pour 2025. Jeff Pu a appelé cet appareil "iPhone 17 Slim". En outre, le rapport suggère qu'un iPhone ultrafin pourrait conduire à l'abandon de l'iPhone Plus, dont les ventes auraient été inférieures aux attentes. La série iPhone Plus, introduite en 2022, a été une option pour les clients qui recherchaient un écran assez grand sans passer aux modèles Pro, plus coûteux.Si la rumeur se confirme, ce nouvel iPhone ultrafin pourrait représenter un changement important dans la gamme d'iPhone d'Apple. Il rappellerait l'introduction de l'iPhone X en 2017, qui a apporté des avancées majeures comme Face ID, les écrans OLED et la suppression du bouton Home. L'iPhone X était également proposé à un prix qui était à l'époque un nouveau sommet pour l'iPhone, car il débutait à 999 dollars. Le nouvel iPhone devrait être plus cher que l'actuel iPhone Pro Max, dont le prix de départ est de 1 199 dollars. Bien que coûteux, ce nouvel appareil pourrait inaugurer une nouvelle ère pour l'iPhone.Apple doit faire face à une concurrence féroce sur le marché des smartphones. Le chiffre d'affaires généré par l'iPhone pour le deuxième trimestre 2024 a en effet baissé de 10 % par rapport à la même période de l'année précédente. S'il voit le jour, cet iPhone ultrafin pourrait être une mesure stratégique pour séduire les utilisateurs et maintenir la position d'Apple sur le marché des smartphones. Bien que la perspective d'un iPhone superfin soit intrigante, il est encore trop tôt pour en juger. Il faut attendre de voir comment l'iPhone 17 Slim (ou quel que soit son nom) se matérialisera et comment il se comportera sur le marché.En attendant, il faut avoir l'œil sur l'annonce de l'iPhone 16, qui devrait avoir lieu en septembre. La rumeur sur l'arrivée d'un iPhone ultrafin a été bien accueillie par certains fans, mais d'autres critiquent déjà cet hypothétique facteur de forme. « Cela fait longtemps que je réclame un téléphone qui ressemble davantage à un Wheat Thins [une sorte de Petit Beurre], et je l'obtiens enfin », a commenté un internaute. Par contre, d'autres critiques craignent qu'un iPhone ultrafin se traduise par des compromis, notamment la baisse des performances de la batterie ou encore la suppression d'autres boutons. un critique a écrit :Apple a lancé récemment un nouvel iPad Pro qui affiche un design incroyablement fin, dépassant même le légendaire iPod Nano en matière de finesse. Ce nouvel iPad Pro utilise un écran OLED, qui a reçu des critiques positives pour sa durabilité malgré son profil fin. Les tests de durabilité menés par des spécialistes de la technologie comme JerryRigEverything soulignent le potentiel de cette technologie pour un futur iPhone. Apple n'a pas commenté la rumeur et l'entreprise se concentre certainement sur la sortie de son prochain téléphone, l'iPhone 16.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la rumeur sur l'arrivée d'un iPhone ultrafin l'année prochaine ?Que pensez-vous des caractéristiques éventuelles de cet appareil ?Un tel téléphone pourrait-il permettre à Apple de stimuler les ventes de l'iPhone ?Que pensez-vous des craintes concernant l'autonomie de la batterie d'un éventuel iPhone ultrafin ?