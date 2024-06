Apple devance Microsoft et redevient l'entreprise la plus précieuse au monde

Nvidia affiche des performances records dans le classement BrandZ de Kantar

La hausse de la capitalisation boursière d'Apple intervient au lendemain de la présentation par Apple de diverses fonctionnalités d'IA qui seront intégrées à l'iPhone et à d'autres appareils dans le courant de l'année. La plus notable de ces fonctionnalités est l'intégration du chatbot d'IA générative ChatGPT d'OpenAI directement dans les applications iPhone. L'envolée des actions du géant de Cupertino est le signe que les investisseurs ont favorablement accueilli ces nouveautés. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la capitalisation boursière d'Apple s'élève à 3 326 milliards de dollars, contre 3 265 milliards de dollars pour Microsoft.Les analystes de Morgan Stanley, Evercore et Bank of America ont déclaré dans des notes aux investisseurs cette semaine que les nouvelles fonctions d'intelligence artificielle d'Apple, appelées Apple Intelligence, inciteront les utilisateurs à acheter de nouveaux iPhone. « Le fait de limiter Apple Intelligence aux iPhone vendus au cours de l'année écoulée renforce notre conviction que l'IA peut contribuer à lancer un super cycle de l'iPhone », ont écrit les analystes d'Evercore. Apple aurait certainement besoin d'un redémarrage des ventes d'iPhone, qui devraient tomber à leur plus bas niveau depuis 2020 au cours du trimestre actuel.« Le discours d'Apple lors de l'événement WWDC a présenté suffisamment d'améliorations [...] pour nous assurer du cycle de mise à niveau attendu avec le lancement de l'iPhone 16 et la sortie d'iOS18 à l'automne de cette année », ont écrit les analystes de JPMorgan, dirigés par Samik Chatterjee, à leurs clients. Toutefois, bien que Microsoft ait perdu sa place au profit d'Apple, la firme de Redmond devrait également profiter des ambitions du fabricant de l'iPhone en matière d'IA. Apple va s'appuyer sur les technologies d'IA d'OpenAI pour "Apple Intelligence", et Microsoft est l'un des principaux bailleurs de fonds de la startup d'IA.OpenAI utilise également la plateforme de cloud computing Azure de Microsoft. Et Azure ont connu une croissance récente alimentée par l'adoption généralisée des modèles d'OpenAI. En outre, cette évolution démontre une nouvelle fois qu'il y a une véritable bataille pour le sommet. Microsoft a dépassé la capitalisation boursière d'Apple au début de l'année. Au début du mois, Nvidia a dépassé Apple et est brièvement devenue la deuxième entreprise publique américaine la plus précieuse. Apple vient de reprendre la première place. Mais l'écart est relativement faible entre les valeurs boursières de Microsoft, Apple et Nvidia (3 083).Lundi, lors de la première journée de l'événement WWDC (la conférence annuelle des développeurs d'Apple), les dirigeants de l'entreprise, dont le PDG Tim Cook, ont expliqué comment l'assistant vocal Siri serait capable d'interagir avec les messages, les courriels, le calendrier et les applications tierces. Toutes les questions concernant le retard d'Apple en matière de technologie d'intelligence artificielle ont trouvé une réponse lors de la Worldwide Developers Conference", a déclaré Michael James, directeur général du négoce d'actions chez Wedbush Securities, une société d'investissement privée basée à Los Angeles.Selon le classement mondial BrandZ de Kantar, Apple franchit une nouvelle étape en devenant la première marque au monde valant mille milliards de dollars, les marques technologiques étant le moteur de la croissance globale. La valeur cumulée des marques du top 100 de l'index a progressé de 20 % en un an (8 300 milliards de dollars) et s'est rapprochée du pic historique observé en 2022 (8 700 milliards de dollars). Apple reste leader pour la troisième année consécutive et devient la première entreprise du classement à franchir la barre des mille milliards de dollars de valorisation, soit un bond de 15 % par rapport à 2023.Il est rejoint en tête du classement par Google, Microsoft et Amazon, ce qui témoigne de la place durable qu'occupe la technologie dans la vie de tous les jours. Apple affiche une valorisation de 1016 milliards de dollars, suivi par Google (753 milliards de dollars), Microsoft (713 milliards de dollars), Amazon (576 milliards de dollars). McDonald's conserve sa position dans le top 5, son succès étant renforcé par son innovation continue, notamment son utilisation de l'IA pour des scénarios (comme les menus dynamiques), démontrant ainsi que les marques non technologiques explorent également l'IA pour débloquer la croissance.Illustrant le pouvoir naissant de l'IA dans la vie quotidienne, Nvidia fait un bond de 18 places pour atteindre la sixième position dans le classement de 2024, avec une augmentation de la valeur de la marque de 178 %. « Nvidia, qui est dirigé par le parrain de l'IA Jensen Huang et le créateur de cette révolution de l'IA, est désormais une marque connue de tous, car ses puces GPU sont le nouvel or et le nouveau pétrole du monde de la technologie », affirme Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities. Selon le classement de Kantar, la valeur de Nvidia a grimpé à plus de 200 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.Cette valorisation fait de Nvidia la sixième marque la plus précieuse de ce classement. « Ce qui distingue vraiment Nvidia, c'est la foi qu'ont les investisseurs particuliers et institutionnels dans la centralité de l'entreprise dans les plus grands récits de rupture dans la technologie », explique Kantar. Nvidia est suivi par Visa, avec une valorisation de 188,9 milliards de dollars. Facebook (166,7 milliards de dollars) réintègre le top 10 après un an d'absence, tandis qu'Oracle y entre pour la première fois. Oracle, qui offre des services cloud propulsés par l'IA, a également fait son entrée dans le top 10 de Kantar à la neuvième place.La valeur de sa marque a bondi de 58 % pour atteindre 145 milliards de dollars. Le chinois Tencent occupe la dixième place du classement avec une valorisation de 135 milliards de dollars, en baisse de 4 % par rapport à l'année dernière. Kantar est une entreprise d'analyses marketing. L'index BrandZ est un classement des 100 marques les plus puissantes dans le monde. Kantar a indiqué que son étude portait sur plus de 4,3 millions d'entretiens avec des consommateurs dans 532 catégories et 21 000 marques différentes sur 54 marchés. Son classement fait toutefois l'objet de quelques controverses dans la communauté.Source : Kantar Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'envolée de la valorisation des entreprises technologiques ?Cette évolution est-elle le signe d'une innovation accrue ou est-elle simplement liée à la spéculation ?Pourquoi l'IA générative a-t-elle un impact aussi important sur la valorisation des entreprises technologiques ?