Roskomnadzor a confirmé qu'un total de 25 fournisseurs de VPN ont été bloqués dans l'App Store russe, signalant une répression généralisée sur les services VPN en Russie. En réponse, Le VPN a rapidement lancé Le VPN Give, notre solution innovante pour contourner ces restrictions.



Le VPN Give permet aux utilisateurs de se connecter à nos serveurs en utilisant un logiciel spécialisé et des connexions VPN obscurcies, assurant un accès continu à un Internet libre et sécurisé.



Roskomnadzor est le régulateur responsable de l'administration des communications au sein du gouvernement russe. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, le Kremlin a mis en place une censure en ligne stricte et a bloqué de nombreux médias indépendants et des applications de médias sociaux populaires telles que Facebook, Instagram et X. Par conséquent, toute personne souhaitant accéder à des sites bloqués depuis la Russie est obligée d'utiliser un VPN. Mais les médias russes rapportent que Roskomnadzor a récemment ordonné le retrait de plusieurs services VPN de l'App Store local.Au moins deux services VPN ont déclaré jeudi que le régulateur russe a réussi à forcer Apple à supprimer leurs applications de son App Store local. L'équipe de révision des applications d'Apple a envoyé un message à Red Shield et Le VPN dans lequel elle les avertit que leurs applications seront supprimées à la demande de Roskomnadzor. Red Shield a partagé sur ses réseaux sociaux la notification d'Apple concernant le retrait de son application de l'App Store russe. L'avis d'Apple indique que Roskomnadzor accuse Red Shield d'avoir vendu du contenu illégal en Russie. Proton VPN et NordVPN semblent avoir subi le même sort.Red Shield a recommandé aux utilisateurs de modifier les paramètres de région ou de pays de leur identifiant Apple afin de retrouver l'accès à leurs données. Le 1er mars, Roskomnadzor aurait obtenu le pouvoir de bloquer les sites Web qui informent les lecteurs sur la manière d'accéder à des ressources interdites et qui préconisent ou vendent des technologies de contournement telles que les VPN. Les experts estiment que cette mesure affectera encore davantage la capacité des utilisateurs à s'informer sur les VPN et à les télécharger, dans un contexte de durcissement des règles de censure en temps de guerre en Russie.(L'application n'a pas été retirée de l'App Store dans d'autres pays et régions, et peut donc toujours être téléchargée et utilisée dans l'App Store japonais.) Le VPN explique avoir fait appel de la décision auprès du Roskomnadzor et a commencé à collaborer avec d'autres services VPN et activistes des droits de l'homme pour évaluer ses implications. « Ce développement récent souligne une escalade significative des capacités de Roskomnadzor, démontrant son influence croissante sur les grandes entreprises technologiques comme Apple », indique un communiqué de presse de Le VPN. La société française a également ajouté :« L'issue de cet incident pourrait avoir des effets considérables sur la manière dont les entreprises technologiques mondiales opèrent dans des juridictions dotées d'environnements réglementaires rigoureux, influençant à la fois les opérations commerciales et l'accès des utilisateurs aux ressources numériques ». Le retrait de ces services VPN de l'App Store russe signifie que les personnes qui vivent en Russie ne pourront plus télécharger les services, tandis que les utilisateurs qui les ont déjà sur leurs téléphones peuvent continuer à les utiliser, mais ne pourront pas les mettre à jour. Ces services pourraient aussi être bloqués.Depuis que le pays a envahi l'Ukraine en 2022, il a interdit un certain nombre de plateformes de médias sociaux occidentaux et mis sur liste noire des sites de médias d'opposition. En outre, les services VPN sont devenus progressivement plus difficiles d'accès en Russie depuis l'entrée en vigueur d'une récente loi interdisant de faire la publicité des VPN. Cette interdiction comprend les pages Web contenant des instructions sur la manière de configurer les VPN. Roskomnadzor a aussi tenté de restreindre les VPN en déployant des efforts allant de l'inclusion dans une liste blanche approuvée par l'État au blocage direct des VPN.Malgré la suspension de toutes les ventes de ses propres produits en Russie depuis mars 2022, Apple a continué à se conformer aux réglementations du gouvernement russe et aurait supprimé au moins 19 applications de l'App Store local depuis 2023. À la demande du Roskomnadzor, Apple a supprimé en mars une application développée par l'équipe de feu l'opposant russe Alexey Navalny, conçue pour aider les Russes à choisir pour qui voter afin de maximiser l'impact du vote anti-Poutine, une décision qui faisait écho à la suppression d'une autre application conçue par Navalny en 2021. Et les choses pourraient s'empirer.En octobre 2023, un membre du parti au pouvoir, Russie Unie, a déclaré qu'il était prévu de bloquer les VPN à partir de mars 2024, et le projet semble avancer, bien qu'avec un peu de retard. L'année dernière, un rapport publié par les chercheurs en sécurité de Top10VPN a classé la Russie comme étant le 10e pays qui bloque le plus les VPN. La Chine et L'Iran bloquent respectivement 73 % et 69 % des tentatives de connexion VPN, contre une moyenne mondiale de 8 %.Par ailleurs, en août 2023, des rapports ont signalé que la Russie a commencé à bloquer les protocoles VPN populaires tels que OpenVPN et WireGuard, provoquant le dysfonctionnement d'un grand nombre de services VPN dans le pays. Les analystes avaient suggéré que Roskomnadzor semblait avoir trouvé le moyen de restreindre le fonctionnement des protocoles VPN OpenVPN et WireGuard, ce qui avait rendu inutilisables des dizaines de services VPN en Russie.Le site d'information Mediazona rappelle que plus de 10 services VPN, dont Cloudflare WARP et Opera VPN , ont été bloqués en Russie ces dernières années. Il ajoute que Roskomnadzor s'apprête à bloquer tous les protocoles utilisés par les VPN. Selon les experts, il sera de plus en plus difficile de contourner le blocage. Il est également important de noter qu'Apple se plie de plus en plus aux exigences des pays tels que la Chine et la Russie depuis quelques années.Apple a récemment retiré WhatsApp et Threads de son App Store en Chine, à la suite à une ordonnance du régulateur chinois du cyberespace qui invoque des motifs de sécurité nationale. Apple est en difficulté sur le marché chinois, où l'on assiste à la résurrection de géant local Huawei. 