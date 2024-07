Apple déploie des panneaux publicitaires qui semblent mettre en garde contre Google Chrome

Apple takes shot at Google with prominent San Francisco billboard https://t.co/urwoVkwrZv — SFGATE (@SFGate) June 24, 2024

Qui de Safari et de Chrome est le meilleur navigateur en matière de sécurité des utilisateurs ?

I clench my teeth every time I drive by this Apple billboard. The company KNOWS most people don’t distinguish between browser and search engine. It’s disingenuous to promote a browser as “private” when it has Google set as default search. pic.twitter.com/Db4W9yYrOW — Megan Gray (@megangrA) July 6, 2024

Chrome et Safari se taillent la part du lion sur le marché des navigateurs mobiles, contrôlant à eux deux plus de 90 % des parts. Mais Google veut pénétrer davantage l'écosystème iOS et incite les utilisateurs d'iPhone à faire de Chrome leur navigateur par défaut au détriment de Safari d'Apple. D'après un rapport de Forbes, au moins 300 millions de propriétaires d'iPhone utilisent déjà Chrome par défaut pour leurs recherches en ligne. Mais Google ambitionne d'augmenter ce chiffre à 700 millions dans les cinq prochaines années. Cela représente environ 50 % des quelque 1,41 milliard d'appareils iOS actifs dans le monde.Google veut que les utilisateurs d'iPhone passent des applications d'Apple à ses propres applications, ce qui les fait entrer un peu plus chaque jour dans sa machine de données. Si vous adoptez Chrome comme navigateur par défaut, vous serez suivi d'une manière ou d'une autre. Alors que le géant de la technologie cherche à étendre son influence sur l'écosystème iOS et à surveiller le comportement de plus d'utilisateurs d'iPhone, les implications pour la confidentialité et la protection de la vie privée sont au premier rang des préoccupations. Dans le même temps, il semble qu'Apple n'a pas l'intention de laisser Google agir.Le mois dernier, des panneaux publicitaires géants commandés par Apple sont apparus dans diverses régions dans le monde. Le message de ces panneaux publicitaires semble s'en prendre de manière subtile à Google Chrome. À travers ces panneaux publicitaires, Apple fait la promotion de Safari, présentant l'application comme le seul navigateur qui protège réellement la vie privée des utilisateurs. Bien que la publicité ne mentionne pas nommément Google Chrome, celui-ci est le navigateur de recherche le plus téléchargé sur les smartphones. Et Apple s'attaque à Google en mettant l'accent sur les défauts du navigateur.« Safari, un navigateur réellement privé. La vie privée, c'est l'iPhone », indique la publicité d'Apple. En effet, Chrome est sujet à de nombreux problèmes de confidentialité et de protection de la vie privée. L'entreprise a admis plus tôt cette année qu'elle collecte les données de tous ceux qui utilisent Chrome, y compris en mode incognito. Google a reconnu cela alors qu'il se préparait à régler un recours collectif pour violation de la vie privée en mode incognito. En décembre 2023, la société a accepté un accord à l'amiable pour mettre fin à un litige de 5 milliards de dollars au sujet du suivi des utilisateurs en mode incognito.La publicité a été repérée dans des villes comme San Francisco, Londres et Paris, ainsi que dans des pays plus lointains comme Singapour et l'Australie, où les gens l'ont vue sur des panneaux d'affichage, dans les transports en commun et dans des bâtiments publics. Les publicités d'Apple semblent avertir les gens de ne pas utiliser Google, qui a fait l'objet de controverses répétées en raison de son navigateur Chrome qui conserve les informations relatives aux cookies et aux recherches.La publicité d'Apple opposant subtilement Safari à Chrome est intéressante à plus d'un titre. Les deux géants de la technologie entretiennent des relations mitigées. Apple a mis en garde contre Chrome et Google a poussé Apple vers l'adoption du protocole de messagerie RCS (Rich Communication Services), l'arrivée potentielle de Gemini sur iOS , etc. Mais surtout, parce qu'il s'agit de navigateurs, le fait que Google paie des milliards à Apple pour la recherche par défaut sur Safari, les deux parties récoltant le butin collectif. Cependant, Apple veut se démarquer de son rival en mettant en avant la sécurité de son navigateur.Le modèle économique de Google repose sur le suivi des utilisateurs et le regroupement des données des utilisateurs afin de façonner et de vendre de la publicité. Et si Apple en tire clairement profit, plusieurs experts indiquent que Safari protège mieux votre vie privée que Chrome, en particulier en ce qui concerne les empreintes numériques de l'utilisateur et le suivi par des tiers. En utilisant Google Search dans Safari, vous vous soumettez à la machine de Google par l'intermédiaire des requêtes et des résultats de recherche. Toutefois, les utilisateurs d'iPhone seraient mieux protégés contre le suivi intersites des applications.Jake Moore, de la société de sécurité ESET, affirme : « Google a révélé plus tôt cette année qu'il collecte vos données si vous utilisez Google Chrome, même si vous utilisez le mode incognito. Les données personnelles sont si précieuses pour les entreprises et lorsque les conditions générales sont si difficiles à comprendre, il peut être facile pour les utilisateurs d'autoriser les entreprises à collecter des données à leur guise ». Selon plusieurs experts, il n'y a pas une référence directe à Google, mais il est impossible de ne pas lire cette publicité comme un gant jeté contre la firme de Mountain View et à son navigateur Chrome.La protection contre le suivi est un paramètre universel sur iOS, et si vous choisissez de ne pas être suivi, cela s'applique également à Google. Toutefois, si vous utilisez Chrome, vous êtes dans la machine de Google, qui peut voir ce que vous faites sans avoir besoin de cookies tiers. Google tire d'énormes revenus de la recherche, et souhaite que cette activité lucrative perdure. Mais la recherche évolue avec l'arrivée de l'IA, et le ministère américain de la Justice poursuit son enquête sur Google pour comportement monopolistique présumé dans le domaine de la recherche, y compris dans le cadre de l'accord sur l'iPhone.Si Google perd ou met fin au contrat avec Apple, il doit changer d'approche, et ce rapidement. Apple ne veut pas que ses utilisateurs choisissent Chrome plutôt que Safari, sans parler de la moitié de sa base d'utilisateurs d'iPhone. Mais la difficulté pour Apple réside dans le fait que tout cela est un peu confus.Les utilisateurs préfèrent Google Search aux autres solutions. L'analyse présentée par Apple dans le cadre de l'affaire du DOJ le confirme. Et comme le fabricant de l'iPhone l'a constaté avec Google Maps, il n'est ni facile ni populaire de détourner ses utilisateurs des applications de Google.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la publicité d'Apple sur son navigateur Safari ?Selon vous, qui de Safari et de Chrome protège le mieux la vie privée des utilisateurs ?Apple est-il en mesure de détourner ses utilisateurs des applications Google ?