vivo a repris la première place en expédiant 13,1 millions d'unités, s'emparant d'une part de marché de 19 %. Cette croissance, qui représente une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente, est due à de solides performances dans les canaux hors ligne et à de fortes ventes en ligne pendant le festival du commerce électronique « 618 ».

OPPO a conservé sa deuxième place, avec 11,3 millions d'unités expédiées, grâce au lancement de sa nouvelle série Reno 12.

HONOR s'est classé troisième, avec des expéditions de 10,7 millions d'unités, soit une augmentation de 4 % en glissement annuel.

Huawei a suivi de près, prenant la quatrième place avec des livraisons de 10,6 millions d'unités, bien que sa croissance ait légèrement ralenti.

Xiaomi a enregistré une augmentation de 17 % d'une année sur l'autre et a réintégré le top 5 en expédiant 10 millions d'unités. Le buzz marketing important ce trimestre autour de la première voiture électrique de Xiaomi, la SU7, a été l'un des facteurs contribuant à la solidité des ventes de sa série K70 et de son produit phare, la série 14.

Apple n'arrive qu'en sixième position avec une part de marché de 14 %, soit une baisse de 2 % par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente.

La part de marché d'Apple en Chine est tombée à 14 % au deuxième trimestre, selon le rapport publié le jeudi 25 juillet, contre 15 % au premier trimestre et 16 % à la même période il y a un an. Le fabricant de l'iPhone, qui était le troisième vendeur de smartphones au deuxième trimestre de l'année dernière, est tombé à la sixième place avec environ 9,7 millions d'expéditions.Les livraisons d'Apple sont en baisse depuis le premier trimestre 2024, où elles ont chuté de 25 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 10 millions d'unités. D'autre part, Apple est confronté à un « goulot d'étranglement » sur le marché chinois, car il cherche à « stabiliser les prix de détail et à protéger les marges des partenaires de distribution », a déclaré Lucas Zhong, analyste de recherche chez Canalys.« C'est le premier trimestre de l'histoire où les vendeurs nationaux dominent les cinq premières places », a déclaré M. Zhong. « Les stratégies des vendeurs chinois pour les produits haut de gamme et leur collaboration étroite avec les chaînes d'approvisionnement locales commencent à porter leurs fruits au niveau des caractéristiques matérielles et logicielles. Le dernier Magic V3 d'Honor, qui s'appuie sur la GenAI, a considérablement amélioré l'expérience utilisateur des appareils pliables », a-t-il ajouté.Selon la dernière étude Canalys, le marché des smartphones en Chine continentale a connu une croissance de 10 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2024, avec des livraisons dépassant les 70 millions d'unités.« Le marché chinois s'aligne enfin sur les rythmes de la reprise mondiale », a commenté Amber Liu, directrice de recherche chez Canalys. « Cette évolution est en grande partie due à l'offre, qui s'appuie sur des événements de vente nationaux tels que le '618'. En collaboration avec les plateformes de commerce électronique, les vendeurs de smartphones ont entamé le cycle promotionnel avec des remises et des promotions significatives, qui ont commencé bien plus tôt cette année. En outre, les vendeurs disposant d'un portefeuille complet d'appareils intelligents, tels que Huawei et Xiaomi, renforcent leur avantage sur les canaux hors ligne en élargissant leur réseau de partenaires et en encourageant les ventes incitatives et croisées de produits au sein de leurs écosystèmes d'appareils intelligents. »« La croissance du deuxième trimestre signale une normalisation progressive du marché, mais nous prévoyons toujours une modeste reprise à un chiffre pour l'année », a déclaré Toby Zhu, analyste principal chez Canalys. « Trois tendances clés auront un impact sur le paysage du marché au second semestre 2024. Tout d'abord, le marché surveillera de près le lancement prochain par Huawei de HarmonyOS Next, car le fournisseur vise à le positionner comme un troisième OS mobile majeur aux côtés d'Android et d'iOS. En outre, les acteurs locaux investissent dans l'infrastructure de l'IA, développent des modèles internes et créent des applications d'IA en tant qu'avantages concurrentiels clés pour perturber le segment haut de gamme. Enfin, l'intense concurrence nationale favorise également l'expansion à l'étranger, les marques chinoises devant franchir de nouvelles étapes sur les marchés internationaux pendant le reste de l'année 2024. »