Apple va appliquer une taxe de 30 % sur tous les dons versés aux créateurs via Patreon

Apple appliquera les frais d'App Store de 30 % à toutes les nouvelles adhésions achetées dans l'application Patreon sur iOS, en plus de tout ce qui est acheté dans votre boutique Patreon ; tout créateur actuellement sur des plans de facturation au premier du mois ou par création devra passer à la facturation par abonnement pour continuer à gagner dans l'application iOS, car c'est le seul type de facturation que le système d'achat intégré sur iOS d'Apple prend en charge.

À moins que les créateurs ne choisissent d'absorber eux-mêmes les frais de l'App Store d'Apple, les nouvelles transactions dans l'application iOS de Patreon seront plus chères que le même achat sur le Web en raison des frais de l'App Store d'Apple. Certains créateurs peuvent retarder le passage à la nouvelle méthode de facturation jusqu'en novembre 2025, mais ils ne pourront plus vendre d'abonnements dans l'application iOS une fois que les exigences d'Apple entreront en vigueur.



Le système d'achat intégré d'Apple est limité et introduira des difficultés pour les créateurs

Now Apple is demanding a 30% cut of all Patreon DONATIONS. Apple must be stopped. The digital world cannot go on like this. https://t.co/oGE6eU99hm — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 12, 2024

« Apple demande à Patreon de passer à son système d'achat intégré sur iOS à partir de novembre prochain, sous peine d'être retiré de l'App Store », a déclaré Patreon dans un communiqué en décembre dernier. En janvier 2024, Patreon a commencé à utiliser le système d'achat intégré d'iOS et à payer à Apple une taxe de 30 % sur les produits numériques. Mais à partir de novembre, les nouvelles adhésions à Patreon devront se faire par le biais du système d'achat intégré d'Apple et seront également soumises à cette redevance. Il s'agit d'un changement qui pourrait avoir un impact significatif sur les créateurs et leurs fans.À l'heure actuelle, lorsque vous vous abonnez à un créateur par l'intermédiaire de Patreon, l'application vous dirige vers un flux d'achat qui contourne le système d'achat intégré à l'App Store, et Apple n'applique pas les frais de 30 %. « Malheureusement, Apple nous demande de passer à son système d'achat intégré sur iOS pour toutes les transactions iOS, sous peine d'être éjecté de l'App Store ; et leur système d'achat intégré sur iOS n'est pas conçu avec le même niveau de flexibilité pour les créateurs », explique Patreon dans une mise à jour publiée lundi. L'application identifie deux conséquences majeures pour les créateurs :Pour tenir compte des frais de 30 % qu'Apple percevra, Patreon donnera aux créateurs la possibilité d'augmenter leurs prix uniquement dans l'application iOS ou d'absorber ces frais eux-mêmes, en maintenant les mêmes prix sur toutes les plateformes. Les modifications apportées aux paiements Patreon ne concerneront que les nouveaux abonnements achetés sur un iPhone ou un iPad à partir du mois de novembre. Les abonnements existants sur Patreon ne seront pas affectés par ce changement, pas plus que les abonnements vendus directement sur le site Web de Patreon. (Et l'application Android n'est pas concernée.)Comme Patreon a déjà un ensemble de frais de plateforme, la commission d'Apple va mettre les créateurs dans une situation plus très difficile à l'avenir. Patreon précise que l'augmentation des frais d'abonnement sera l'option par défaut. Cependant, Patreon ne recommande pas aux créateurs de choisir d'absorber eux-mêmes ces frais :Cette annonce est un nouvel exemple de l'application inégale des règles de l'App Store d'Apple, une accusation à laquelle Apple fait régulièrement face. Par le passé, Epic Games a poursuivi Apple pour pratiques antitrust. Epic Games a largement perdu ce procès, le tribunal ayant jugé qu'Apple n'était pas en situation de monopole. Toutefois, le tribunal a également décidé que le fabricant de l'iPhone devrait autoriser des liens vers des options tierces de paiement sur iOS.En conséquence, Apple autorise désormais les développeurs à promouvoir leurs abonnements via des liens vers un site Web, mais avec une commission de 27 % au lieu des 30 % habituels, ou de 12 % au lieu de 15 % pour les abonnements à renouvellement automatique au cours de la deuxième année. (Le respect par Apple de l'injonction du tribunal fait toujours l'objet d'une bataille judiciaire.) Apple tente également de saper la loi sur les marchés numériques (DMA) de l'UE.En somme, le consommateur final sera une nouvelle fois la victime d'Apple si les créateurs refusent d'absorber les nouveaux frais eux-mêmes. Tim Sweeney, PDG d'Epic Games et détracteur de longue date d'Apple, s'est indigné de la nouvelle et a déclaré que les agissements d'Apple doivent cesser. « Maintenant, Apple exige une commission de 30 % sur tous les dons Patreon. Il faut arrêter Apple. Le monde numérique ne peut pas continuer ainsi », a écrit Sweeney.Jusqu'à cette année, Patreon a été autorisé à contourner la commission de 30 % d'Apple en utilisant d'autres processeurs de paiement. En 2021, le PDG de Patreon, Jack Conte, a expliqué lors d'une interview avec Decoder qu'il n'avait pas de contrat spécial avec Apple et que sa plateforme devait se conformer aux politiques de l'App Store et au processus de révision comme n'importe qui d'autre. Il a ajouté qu'Apple avait peut-être accordé un passe-droit à Patreon, car les utilisateurs ne viennent pas sur Patreon pour découvrir des créateurs et du contenu. La zone grise dans laquelle existait Patreon a maintenant pris fin.Apple prélèvera des frais de 30 % sur l'App Store pour tous les nouveaux abonnements achetés via Patreon pour iOS et pour les autres produits numériques achetés dans une boutique Patreon. Les créateurs qui utilisent des plans de facturation au premier mois ou à la création devront passer à la facturation par abonnement pour leurs partisans sur iOS, car le système d'achat intégré du fabricant de l'iPhone ne prend pas en charge les autres types de paiements flexibles.La facturation à la création permet aux membres de Patreon de payer le montant de leur adhésion pour chaque publication payante d'un créateur, avec un maximum mensuel. La facturation au premier du mois entre en jeu dans les modèles d'abonnement où un créateur verse une somme initiale pour débloquer un contenu en attente, les paiements ultérieurs étant effectués le premier du mois. Cela ne sera plus possible après la mise en place des changements exigés par Apple.En raison des limites des abonnements via le système d'achat intégré d'Apple, Patreon fait passer tous ses créateurs à la facturation par abonnement, un processus qui devrait être achevé d'ici novembre 2025. Les créateurs qui utilisent déjà le modèle d'abonnement n'ont pas besoin de faire des changements, mais les créateurs qui utilisent d'autres méthodes devront se mettre à jour. Apple a menacé d'éjecter Patreon de l'App Store s'il n'adopte pas le système d'achat intégré d'iOS.Comme les changements n'affectent pas les autres plateformes telles que le Web et l'application Android, Patreon suggère aux créateurs de demander à leurs abonnés de consulter l'article du "Centre d'aide Patreon qui explique les frais iOS par rapport aux frais sur les autres plateformes", afin que les clients puissent mieux comprendre les implications de l'endroit où ils choisissent d'effectuer leurs achats. Il est difficile de prévoir quels impacts ces changements auront sur les fans.Par ailleurs, il convient de noter que la part de 30 % qu'Apple prélèvera sur les abonnements Patreon sera nettement supérieure au montant que Patreon conserve auprès des créateurs. Patreon conserve entre 8 et 12 % des abonnements payés, ainsi que les frais de traitement des paiements. Patreon perçoit également 5 % sur les ventes de produits numériques. Apple réduira ses frais de 30 % à 15 % après un an d'abonnement, ce qui est la procédure normale pour les achats intégrés.Dans la communauté, les changements imposés par Apple à Patreon suscitent des critiques, mais également des interrogations, notamment celle de savoir si le fait de soutenir un créateur par l'intermédiaire de Patreon constitue un "don" ou "achat". Ce à quoi un internaute a répondu : « si vous tirez de la satisfaction d'un produit, que vous attendez que quelqu'un le produise et que vous soutenez ce processus, alors il s'agit d'un achat, quel que soit le nom qu'on lui donne ».D'autres critiques soutiennent le contraire. En attendant, Patreon est tenu d'apporter ces changements pour éviter d'être éjecté de l'App Store. Apple a pris des mesures sévères à l'égard de la vente de produits numériques après la pandémie, et Facebook a aussi été contraint de payer les commissions pour les achats de publicité sur les appareils iOS. Les régulateurs s'intéressent davantage à Apple, notamment pour des questions de monopole et d'abus de position dominante.Source : Patreon Quel est votre avis sur le sujet ?Apple a-t-il le droit d'exiger que Patreon passe au système d'achat intégré d'iOS ?Selon vous, l'argent versé aux créateurs sur Patreon est-il un don ou représente-t-il une transaction ?Pourquoi Apple a-t-il laissé Patreon exister dans une sorte de zone grise jusqu'à maintenant ?