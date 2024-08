Apple pourrait-il survivre s'il devait payer une taxe de 30 % sur son chiffre d'affaires ? Certains développeurs affirment que les frais appliqués par Apple dans l'App Store constituent une extorsion

La taxe Apple : une taxe de considérée comme une extorsion par les développeurs

Les dons et les pourboires versés via les applications iOS n'échappent pas à cette taxe

Apple punit sévèrement les développeurs qui refusent de lui payer la taxe de 30 %

La « taxe Apple » est un terme d'argot désignant la commission qu'Apple prélève pour l'utilisation de son App Store et de son système d'achat intégré. Les achats effectués dans les applications iOS, y compris les achats intégrés iOS tels que les microtransactions de jeux et les paiements d'abonnements mensuels, sont soumis à une surtaxe de 30 %. Mais pourquoi 30 % ? Il est difficile de répondre à cette question et Apple n'indique pas les facteurs sur lesquels ce calcul est basé.L'App Store permet aux utilisateurs d'iOS de trouver, de télécharger et de payer facilement des biens et des services dans une application iOS. Apple affirme que ses frais servent à rendre l'App Store sûr, facile et rationalisé. Mais bien qu'Apple se base sur l'argument de la sécurité pour facturer une commission de 30 %, il n'est pas rare de voir des applications malveillantes franchir les barrières de sécurité d'Apple et de se hisser dans les applications mises en avant sur l'App Store.Pour développeurs, la commission de 30 % est évidemment très élevée. Mais c'est en fait comparable aux frais facturés par des plateformes similaires comme le Google Play Store. Ce qui rend la taxe Apple unique, c'est le contrôle strict qu'Apple exerce sur son App Store. Apple empêche les utilisateurs de l'iPhone de charger des applications par d'autres moyens, de sorte qu'il n'y a aucun moyen de contourner les frais imposés par son magasin d'application, l'App Store.L'App Store est devenu un puissant moteur économique, rapportant des dizaines de milliards à Apple. Au cours de l'exercice 2023, Apple a réalisé un chiffre d'affaires de 383,29 milliards de dollars (contre encore 8,2 milliards de dollars en 2004), avec un bénéfice net de 97 milliards de dollars. Selon certains critiques de la marque à la pomme, il est intéressant de se demander si Apple pourrait survivre si elle était soumise à une taxe Apple de 30 % sur ses propres revenus.Les avis sont mitigés. « Les contrôleurs d'accès qui pratiquent aujourd'hui des tarifs de 30 % n'auraient probablement pas survécu s'ils avaient été contraints de payer un loyer similaire à l'époque. La plupart du temps, ils ont tout juste réussi à s'en sortir, et plus tard, une fois qu'ils se sont établis en tant que contrôleurs d'accès, ce sont les énormes revenus tirés du rôle monopolistique de gardiens de la plateforme qui les ont enrichies véritablement », a écrit un critique.Certaines catégories d'applications sont exemptées de la taxe Apple. Les paiements effectués pour de la nourriture, des produits physiques et des services tangibles échappent (pour l'instant) à la commission de 30 % sur les achats intégrés. Cela signifie qu'Apple ne perçoit pas de l'argent des consommateurs pour les commandes mobiles de Starbucks, les produits Etsy ou les courses Uber. Parfois, il arrive qu'Apple ne classe pas les entreprises dans la bonne catégorie.Il existe également des réductions. Par exemple, les paiements par abonnement sont facturés à 30 % la première année, puis réduits à 15 %. En outre, les petites entreprises (jusqu'à 1 million de dollars de chiffre d'affaires annuel) qui participent au programme App Store Small Business Program bénéficient d'une réduction de 15 %. Dans les cas des entreprises encore plus petites, le fabricant de l'iPhone s'est montré disposé à négocier. Il est cependant difficile d'en savoir plus.La dernière actualité en rapport avec l'App Store qui a fait beaucoup de bruits concerne la plateforme de financement participatif Patreon. L'application existait jusque-là dans une sorte de zone grise et échappait à la commission de 30 % d'Apple sur les achats intégrés. Cependant, fin 2023, Apple a rappelé à l'ordre les développeurs de Patreon et leur a demandé de se mettre en règle sous peine de représailles. Apple exige désormais une commission de 30 % sur tous les dons aux créateurs par l'intermédiaire de Patreon et menace de retirer l'application de l'App Store si elle n'adopte pas le système d'achat intégré d'iOS.Patreon a rappelé à ses utilisateurs cette semaine qu'il prend les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences d'Apple et a averti les créateurs, ainsi que leurs fans, que ces changements auront un impact significatif la plateforme. Les exigences d'Apple risquent d'augmenter les frais d'abonnement pour les fans sur iOS, sauf si les créateurs décident d'absorber les nouveaux frais eux-mêmes. Mais Patreon déconseille aux créateurs de choisir cette option.L'annonce a suscité un tollé dans la communauté. Pour Tim Sweeney, PDG d'Epic Games et détracteur de longue date d'Apple, il est inacceptable de continuer à laisser le fabricant de l'iPhone à extorquer de l'argent aux développeurs. Il a déclaré dans un message sur X que les agissements d'Apple doivent cesser. « Maintenant, Apple exige une commission de 30 % sur tous les dons Patreon. Il faut arrêter Apple. Le monde numérique ne peut pas continuer ainsi », a-t-il écrit.Depuis 2022, Insight Timer utilise Stripe pour sa plateforme qui permet aux utilisateurs d'envoyer des pourboires aux enseignants, évitant ainsi de payer une commission de 30 % à Apple. Fin 2023, cependant, Apple a informé Insight Timer que ces pourboires étaient désormais considérés comme étant faits pour du « contenu numérique ». Cela signifie qu'Insight Timer devra utiliser le système d'achat intégré d'Apple plutôt que Stripe, et payer une commission de 30 % à Apple.L'activité d'Insight Timer repose sur un modèle d'abonnement. La décision d'Apple d'exiger que ces pourboires soient payés dans l'application n'a aucun effet sur ses finances. Ce sont plutôt les enseignants d'Insight Meditation qui sont concernés. Plus précisément, veut s'accaparer une part des revenus supplémentaires que les enseignants d'Insight Meditation (médecins, infirmières, éducateurs, etc.) gagnent en donnant des cours du soir après une longue journée de travail.Les pièces virtuelles et les améliorations de munitions dans les jeux vidéo sont à des années-lumière du temps passé par les enseignants à s'engager auprès de la communauté d'Insight Timer. Aucune personne raisonnable ne peut manquer la différence. Cependant, Apple ne veut rien entendre. Le fabricant de l'iPhone a déclaré qu'elle empêcherait Insight Timer d'accéder à l'App Store jusqu'à ce que la plateforme accepte de lui verser 30 % des dons des enseignants.Pour les développeurs, payer 30 % de tous leurs revenus issus des achats intégrés à Apple n'est évidemment pas une chose aisée. Mais il y a des inconvénients à essayer de l'éviter. Epic Games est un cas d'école. Pour l'instant, la structure de la taxe Apple est une réalité pour de nombreuses entreprises app-first. Mais l'avenir est incertain. Les procès, les réglementations et les tendances du secteur semblent inciter Apple à réduire les frais et à multiplier les exemptions.Pour éviter cette taxe, une option consiste à proposer une tarification différenciée. Il s'agit de répercuter les frais sur les clients iOS et de pratiquer un tarif inférieur sur votre propre plateforme, afin d'inciter les utilisateurs à s'inscrire par ce canal. Le problème, c'est que votre marque doit payer pour annoncer en permanence que des tarifs plus avantageux sont disponibles ailleurs, sous peine de subir des réactions négatives de la part de clients qui s'estiment floués.Quelques applications ont essayé de désactiver complètement les achats intégrés, dont Netflix et Zoom. Dans ce cas, les utilisateurs doivent s'abonner sur le site Web de l'entreprise avant de se connecter sur l'appareil. Là encore, il y a un problème. La plupart des applications ne sont pas autorisées à renvoyer vers leurs portails de paiement alternatifs, de sorte que les clients doivent déjà être suffisamment intéressés pour trouver l'inscription sur le site Web par eux-mêmes.Et même si vous n'acceptez pas les achats intégrés, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Apple examine toutes les applications et a déjà rejeté des applications, affirmant que ces applications devraient permettre les achats intégrés. Par ailleurs, la taxe Apple, comme les impôts réels, dépend de votre position géographique. La Corée du Sud a adopté une loi interdisant d'obliger les applications à utiliser un seul système de paiement (bien que la mise en œuvre ait été lente).Le procès d'Epic Games s'est terminé (aux États-Unis du moins) par une décision essentiellement en faveur d'Apple, à une exception près : le juge a ordonné à Apple de modifier ses règles afin d'autoriser les liens intégrés vers d'autres options de paiement. Cette décision est actuellement en suspens dans l'attente d'un appel. Les États ont également poursuivi Apple, alléguant que le géant de la technologie exploite un monopole illégal sur le marché des smartphones.La loi sur les marchés numériques (DMA) est un texte législatif qui fait d'Apple « un contrôleur d'accès » et l'oblige à permettre à des tiers d'interopérer avec ses services et à donner aux entreprises une plus grande liberté d'action sur sa plateforme. Apple a annoncé des changements pour se conformer à la loi sur les marchés numériques, mais il n'est pas certain que ces changements soient suffisants. La Commission européenne enquête sur la réponse d'Apple.Les changements apportés par Apple ajoutent des frais supplémentaires pour les développeurs et ont donc été attaqués par des applications de premier plan telles que Facebook et Spotify. Et pendant ce temps, le plus grand concurrent d'Apple a réduit ses frais. Google facture désormais une commission de 15 % pour tous les abonnements, quelle que soit leur durée de validité, et propose des commissions moins élevées pour certaines autres catégories d'applications.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la « taxe Apple » ? La commission de 30 % est-elle justifiée ?Selon vous, Apple survivrait-il s'il était contraint de payer une taxe de 30 % sur son chiffre d'affaires ?Il est très difficile pour les développeurs d'échapper à la taxe Apple. Le comportement d'Apple est-il légal ?Que pensez-vous de la réponse d'Apple à la loi sur les marchés numériques de l'Union européenne ?Que peuvent faire les développeurs pour forcer Apple à modifier la structure de l'App Store ?Les développeurs peuvent-ils boycotter iOS ? Quels seraient les impacts à la fois sur Apple et sur les développeurs ?