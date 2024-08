Les créateurs ne sont pas satisfaits des changements exigés par Apple dans Patreon

Je viens de supprimer l'application. Je suis d'accord pour payer les créateurs pour leurs contenus, et je pense que le prix demandé est juste. Mais je ne paierai pas d'argent supplémentaire simplement pour utiliser l'application, car il est normal que les créateurs augmentent le prix pour compenser la taxe imposée par Apple. Je suis un utilisateur de produits Apple depuis des années. Cela pourrait changer. Je suis de plus en plus fatigué de l'incessante course à l'argent d'Apple.



Les revenus des services sont un cancer qui ronge lentement Apple de l'intérieur. Apple était l'une des entreprises les plus innovantes, mais depuis l'avènement de l'App Store, ils sont devenus un parasite pour l'ensemble des personnes qui fait grandir leur écosystème. Ils continuent à percevoir de plus en plus de redevances pour avoir simplement existé et n'ont rien fait d'excitant ou de remarquable depuis des années. Chaque nouvelle annonce d'iPhone est presque identique au modèle précédent.



Apple trouve des parades aux efforts visant à briser sa mainmise sur l'écosystème iOS

Patreon est une plateforme de financement participatif fondée en 2013 et basée à San Francisco. Patreon permet aux particuliers et aux entreprises de faire payer le matériel qu'ils créent, sous forme de paiements uniques ou de paiements mensuels récurrents. Le contenu de Patreon peut aller des podcasts aux formations personnelles, en passant par la musique, les bandes dessinées et bien d'autres choses encore. La plupart de ces contenus sont numériques, mais les créateurs peuvent aussi proposer des produits physiques. Patreon n'était pas soumis à la taxe Apple, mais les choses vont changer très prochainement.À partir de novembre 2024, Apple exigera de Patreon qu'il paie une redevance sur tous les produits et les nouvelles adhésions achetés via l'application iOS Patreon. L'application existait jusque-là dans une sorte de zone grise et échappait à la taxe de 30 % d'Apple sur les achats intégrés. Selon les analystes, Patreon y échappait probablement parce que les transactions effectuées dans l'application étaient considérées comme des dons visant à soutenir le travail des créateurs.Cependant, il s'agissait apparemment d'un manque à gagner pour Apple. Fin 2023, Apple a rappelé à l'ordre les développeurs de Patreon et leur a demandé de se mettre en règle sous peine de représailles. Apple exige maintenant une commission de 30 % sur tous les dons aux créateurs par l'intermédiaire de Patreon et menace de retirer l'application de l'App Store si elle n'adopte pas le système d'achat intégré d'iOS. Mais ce changement ne plait pas aux créateurs de Patreon.« Je suis en colère contre Apple », affirme Ernie Smith, utilisateur de Patreon et rédacteur en chef de la lettre d'information technologique Tedium. Selon lui, Patreon devrait quitter l'écosystème Apple, réduire ses pertes et se contenter d'accepter les paiements uniquement sur son site Web, où Apple ne pourra pas exiger une commission de 30 % sur chaque transaction. « Quand je me suis inscrit pour utiliser Patreon, ce n'était qu'un site Web, vous savez », a déclaré Smith.Pour Craig Baird, utilisateur de Patreon et producteur de podcasts basé à Edmonton, au Canada, ce changement pourrait l'obliger à augmenter ses prix pour ses partisans. Baird a expliqué que l'augmentation de prix ne semblera peut-être pas radicale à première vue, puisque le niveau le plus bas de son propre Patreon, Canadian History Ehx, coûte 3 $ par mois. Cependant, rien dans le produit qu'il crée ou dans Patreon lui-même n'a changé pour justifier cette augmentation.« J'ai l'impression que le coût d'Apple est simplement transféré à moi », a-t-il déclaré. Apple n'a pas commenté le tollé suscité par les exigences qu'il a imposées à Patreon. De son côté, Patreon a expliqué que ce changement ne lui offre beaucoup de flexibilité et qu'il essaie d'éviter qu'il ne perturbe gravement les revenus des créateurs. Certains créateurs de contenus craignent de voir leurs bénéfices sur l'application iOS de Patreon en raison des changements exigés par Apple.Apple applique déjà cette redevance à de nombreuses autres applications et fournisseurs sur son App Store. Jusqu'à récemment, il n'appliquait pas cette redevance à Patreon, bien que la raison pour laquelle Patreon était exemptée ne soit pas claire. Mais Apple risque de s'aliéner les utilisateurs qu'il prétend aimer le plus : les créateurs. « Si Apple le pouvait, il trouverait un moyen de percevoir une commission sur tout ce qui se passe dans Safari également », a écrit un critique.Cette décision n'est pas une surprise totale : Patreon s'attendant à ce qu'Apple finisse un jour par exiger sa part du gâteau. En 2021, le PDG de Patreon, Jack Conte, a déclaré lors d'un interview qu'il n'avait pas de contrat spécial avec Apple et que sa plateforme devait se conformer aux politiques de l'App Store et au processus de révision comme n'importe qui d'autre. Il a ajouté qu'Apple avait peut-être accordé un passe-droit à Patreon, car les utilisateurs ne viennent pas sur Patreon pour découvrir des créateurs et du contenu. La zone grise dans laquelle Patreon a existé jusque-là devrait prendre fin en novembre.On peut faire valoir que Patreon, en tant qu'application sur l'App Store, devrait être soumis à la taxe Apple, mais qu'en est-il des créateurs de Patreon ? Certains critiques pensent que ce n'est pas si différent d'Uber. Si vous êtes chauffeur Uber, vous utilisez la plateforme de l'entreprise pour accepter des courses. Le passager utilise l'application Uber pour payer la course, et Uber vous envoie votre part de l'argent de cette transaction. Apple ne prend aucune commission.Cela est probablement lié au fait que conduire quelqu'un dans votre voiture n'est pas considéré comme un bien ou un service numérique. Pour ces critiques, Patreon n'est pas si différent de l'application Uber. Un créateur peut utiliser la plateforme pour accepter les adhésions de ses fans, qui peuvent utiliser l'application pour s'abonner. Jusqu'à présent, Patreon transmettait la part de la transaction revenant au créateur et Apple ne touchait rien dans cette transaction.Si vous êtes un créateur de YouTube, vous faites le travail de création de vidéos, tout comme le conducteur fait le travail de transport des passagers à l'arrière de sa voiture. « Mais je suppose que la seule différence est que la création de vidéos génère une marge beaucoup plus élevée, de sorte qu'Apple voit qu'il y a une valeur excédentaire dont il peut tirer sa propre part », note un critique. Ce n'est pas nouveau. Cependant, Apple semble en vouloir toujours plus.Apple a ajusté les règles de l'App Store pour les rendre aussi restrictives que possible pour empêcher quiconque de trouver une échappatoire ou un moyen d'éviter de payer Apple. Pour certains critiques, Apple aurait pu (et aurait dû) simplement ajouter sa taxe aux frais que Patreon perçoit de ses clients lorsqu'un de ses fans souscrit à un abonnement ou effectue un achat. Après tout, il s'agit du revenu associé à l'utilisation de la plateforme d'Apple par le développeur.Mais les choses sont un peu différentes cette fois-ci. Tout d'abord, il s'agit d'une somme d'argent beaucoup plus faible. Si Patreon perçoit une commission de 8 % sur un abonnement mensuel de 10 $, Apple ne recevra que 30 % de 80 cents, au lieu des 3 $ qu'il percevra en vertu du changement qu'il exige. Apple ne peut apparemment pas laisser passer l'occasion de percevoir une commission sur pratiquement toutes les transactions effectuées sur l'iPhone.D'autre part, il semble qu'Apple soit tellement préoccupé que, même s'il était prêt à renoncer à ce revenu, il craint de créer un précédent qui finirait par lui coûter cher à l'avenir. Mais selon les analystes, ce que personne chez Apple ne semble comprendre, c'est que ce changement coûte à l'entreprise.En janvier, Apple a apporté des modifications aux règles de l'App Store à la suite d'une longue bataille juridique contre Epic Games. Apple a largement remporté le procès, mais le tribunal a déclaré que le fabricant de l'iPhone a enfreint la loi en interdisant aux développeurs d'indiquer aux utilisateurs d'autres moyens de paiement, y compris par des liens qui contournent le système de paiement de l'App Store. Apple facture aux plus gros développeurs une redevance de 30 % pour l'utilisation de ce système, tandis que les petits développeurs paient 15 % et que 85 % des développeurs ne paient pas de redevance du tout.À la suite de cette décision, Apple a introduit de nouvelles règles aux États-Unis pour permettre aux utilisateurs de s'abonner à des services sans passer par le système de paiement de l'App Store, mais en facturant aux développeurs une commission pouvant aller jusqu'à 27 %. Selon les documents judiciaires déposés par Apple, cette commission est conforme à la décision de justice, ajoutant que les développeurs de l'App Store bénéficient des services d'Apple.Spotify a réagi avec fureur, déclarant que cette politique va à l'encontre de la tentative du tribunal américain de favoriser une plus grande concurrence. « Une fois de plus, Apple a démontré qu'il ne reculerait devant rien pour protéger les profits qu'il réalise sur le dos des développeurs et des consommateurs dans le cadre de son monopole sur les boutiques d'applications », a déclaré Spotify. Epic Games a accusé Apple d'avoir violé l'ordonnance du tribunal.La loi sur les marchés numériques (DMA) de l'Union européenne fait d'Apple « un contrôleur d'accès » et l'oblige à permettre à des tiers d'interopérer avec ses services et à donner aux entreprises une plus grande liberté d'action sur sa plateforme. Apple a annoncé des changements pour se conformer à la loi sur les marchés numériques, mais il n'est pas certain que ces changements soient suffisants. La Commission européenne enquête sur la réponse d'Apple.Les changements apportés par Apple ajoutent des frais supplémentaires pour les développeurs et ont donc été attaqués par des applications de premier plan telles que Facebook et Spotify. Et pendant ce temps, le plus grand concurrent d'Apple a réduit ses frais. Google facture désormais une commission de 15 % pour tous les abonnements, quelle que soit leur durée de validité, et propose des commissions moins élevées pour certaines autres catégories d'applications.En mai, Apple a reconnu avoir fait preuve de laxisme dans la mise en œuvre des modifications de l'Apple Store imposées par le tribunal après le procès contre Epic Games. Phil Schiller, dirigeant de longue date d'Apple, a admis lors d'une audition mercredi que la refonte du système de paiement de l'App Store n'a pas beaucoup contribué à accroître la concurrence, une lacune qui pourrait amener un juge fédéral à exiger davantage de changements dans l'App Store.Apple fait face à des accusations pour outrage au tribunal portées par Epic Games et en cas de défaite, le fabricant de l'iPhone pourrait être sanctionné lourdement. En Europe, Apple fait l'objet des examens de la part de la Commission européenne et cela pourrait aboutir à des actions en justice dans les mois à venir. Les États-Unis poursuivent également Apple, alléguant que le géant de la technologie exploite un monopole illégal sur le marché des smartphones.Source : Patreon Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des plaintes des créateurs de contenu utilisant Patreon ?Que risque Apple si l'entreprise continue de s'aliéner les développeurs et les créateurs de contenu ?Apple trouve des parades aux efforts visant à briser son monopole sur l'écosystème iOS. Comment les régulateurs peuvent-ils s'y prendre ?