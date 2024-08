Entré totalement en vigueur le 6 mars 2024, la législation européenne sur les marchés numériques (DMA) vise à favoriser l’économie numérique européenne en permettant à de nouveaux acteurs de venir contester les positions de ces grandes plateformes numériques. Mais la DMA assure aussi un cadre équitable pour les relations commerciales entre les entreprises opérant sur le marché européen et ces plateformes. Des rapports ont montré que la DMA commencait à porter ses fruits : les petits navigateurs gagnent des parts de marché au sein de l’Union européenne (UE) . De leurs côtés, les grandes entreprises technologiques tels que Google, Microsoft et Apple, étaient contraints d'offrir aux utilisateurs plus de choix et de possibilité, ainsi qu'une facilité pour le passage vers des concurrents.Dans ce contexte, Apple décide de mettre à jour les options de navigateur sur iOS dans l'UE afin de se conformer à la DMA de l'UE. Apple va modifier la façon dont les utilisateurs choisissent les options du navigateur dans l'UE, ajouter une section dédiée à la modification des applications par défaut et rendre plus d'applications supprimables.Le fabricant de l'iPhone a été contraint par les autorités de régulation de procéder à des changements après l'entrée en vigueur de la loi européenne sur les marchés numériques, qui l'oblige à offrir aux utilisateurs de téléphones mobiles la possibilité de choisir parmi une liste de navigateurs web disponibles sur un "écran de choix" la première fois qu'ils ouvrent Safari.Dans une mise à jour prévue dans le courant de l'année, les utilisateurs d'Apple pourront sélectionner un navigateur par défaut directement à partir de l'écran de choix, après avoir parcouru une liste obligatoire d'options. Une liste aléatoire de 12 navigateurs par pays de l'UE sera présentée à l'utilisateur avec de brèves descriptions, et le navigateur choisi sera automatiquement téléchargé. L'écran de choix sera également disponible sur les iPads par le biais d'une mise à jour dans le courant de l'année.Apple a publié une mise à jour précédente en réponse aux nouvelles règles, mais les sociétés de navigation ont critiqué la conception de son écran de choix, et la Commission a ouvert une enquête le 25 mars, déclarant qu'elle soupçonnait que les mesures n'étaient pas suffisantes pour assurer une conformité effective.", a déclaré Andrew Frost Moroz, fondateur du navigateur Aloha. "".Apple a déclaré qu'elle avait dialogué avec la Commission européenne et qu'elle pensait que les nouveaux changements répondraient aux préoccupations des régulateurs. Mais la Commission a déclaré qu'elle contrôlerait l'efficacité des solutions pour atteindre l'objectif de l'autorisation de mise sur le marché et qu'elle déciderait des prochaines étapes dans l'affaire en cours.Apple prévoit également d'introduire une zone dédiée aux applications par défaut, dans laquelle l'utilisateur pourra définir des paramètres par défaut pour la messagerie, les appels téléphoniques, les filtres anti-spam, les gestionnaires de mots de passe et les claviers. Les utilisateurs pourront également supprimer certaines applications créées par Apple, telles que App Store, Messages, Appareil photo, Photos et Safari. Seules les applications Réglages et Téléphone ne pourront pas être supprimées.: ApplePensez-vous que ces changements sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?