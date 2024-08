DMA : Apple fait toujours obstacle à l'App Store d'Epic. Ses conditions imposées aux marchés alternatifs posent des défis significatifs pour les développeurs et rendent l'App Store d'Epic moins attractive

We’re coming to iOS and Android!



Same fair terms, available to all developers, on a true multi-platform store – with amazing games for everyone. pic.twitter.com/TUKlF8PI8A — Epic Games Store (@EpicGames) March 20, 2024

Les embûches placées par Apple

Une situation difficilement tenable pour les petites entreprises

Les difficultés d'Epic Games Store iOS

Conclusion

Le DMA est entré en vigueur le 6 mars 2024. En vertu de cette législation, Apple devait alors autoriser le chargement latéral des applications sur iOS , c'est-à-dire permettre aux utilisateurs d'installer des applications à partir d'autres sources que le jardin clos de l'App Store. Cela signifie que les développeurs peuvent désormais distribuer des applications iOS par l'intermédiaire d'autres canaux, y compris les places de marchés d'applications alternatives. Le DMA a ouvert la voie à Epic Games pour introduire son propre magasin d'applications, Epic Games Store, et contester la domination d'Apple et de Google sur leurs plateformes respectives.Ce mois-là, en marge de son événement GDC (Game Developers Conference), Epic Games a révélé quelques détails supplémentaires sur son prochain magasin d'applications dans l'UE. La société a révélé qu'elle espérait lancer son Epic Games Store pour iPhone et Android dans l'UE d'ici la fin de l'année . Elle a précisé que les conditions pour les développeurs seront les mêmes pour l'Epic Games Store sur mobile que pour l'Epic Games Store sur PC. Elle prélèvera une commission de 12 % sur toutes les ventes réalisées via l'Epic Games Store. Les développeurs conserveront 100 % au cours des six premiers mois sur l'Epic Games Store.« Enfin, nous en avons dit plus sur nos projets de lancement de l'Epic Games Store (EGS) sur mobile dans le courant de l'année. L'EGS deviendra le tout premier magasin multiplateforme axé sur les jeux, et fonctionnera sur Android, iOS, PC et macOS. Les développeurs mobiles bénéficieront des mêmes conditions équitables que celles de l'EGS pour PC : le partage des revenus sera de 88/12 et les mêmes programmes que vous pouvez exploiter pour conserver 100 % des revenus en utilisant vos propres paiements pour les achats intégrés, Epic First Run, et Now On Epic », a déclaré l'éditeur de jeux.La boutique d'Epic a été lancée la semaine dernière dans l'Union européenne, cela devrait constituer une aubaine pour Epic et son éternel succès, Fortnite. Mais il n'est pas certain qu'Epic soit en mesure de développer la boutique au-delà de ses propres jeux. L'entreprise souhaite accueillir un écosystème dynamique de développeurs tiers, mais le passage à l'Epic Games Store pourrait s'avérer impossible pour toute entreprise qui ne gagne pas des sommes d'argent de la taille de Fortnite.« Cela semble être une perte pour Apple, les développeurs et les consommateurs », déclare Bob Roberts, développeur de Roundguard au sein du studio de jeux indépendants Wonderbelly Games. « Cela rend la vie encore plus complexe et confuse sans vraiment améliorer la situation comme les gens l'auraient imaginé ».Le magasin de jeux d'Epic peut offrir de meilleures conditions aux développeurs, mais tous les développeurs, Epic compris, sont toujours soumis à des frais de la part d'Apple, même en dehors des limites de l'App Store. Et les conditions et les frais d'Apple pour les applications sur les places de marché alternatives sont si onéreux qu'Epic a du pain sur la planche pour convaincre les développeurs qu'il vaut la peine de consacrer du temps et de l'argent à l'inscription de leurs applications.Pour vendre un jeu en dehors de l'App Store d'Apple, les développeurs doivent en effet payer des frais d'installation de 50 centimes d'euro par utilisateur et par an dès qu'ils atteignent un certain nombre de téléchargements. Si les développeurs souhaitent lier les utilisateurs à des achats en dehors de l'application, ils devront également payer une commission de 10 % sur toutes les ventes réalisées « sur n'importe quelle plateforme », y compris en dehors d'iOS. Cette commission s'ajoute à celle de 5 % sur les achats effectués dans l'année qui suit l'installation de l'application. Ils devront ensuite s'acquitter de tous les frais facturés par l'opérateur de la nouvelle place de marché. Dans le cas d'Epic, cela représente 12 % - une réduction importante en soi, mais un ajout majeur une fois que l'on prend en compte les coûts d'Apple.À titre de comparaison, si les développeurs restent exclusifs à l'App Store, ils devront payer une commission pouvant aller jusqu'à 30 % sur tous les achats in-app, ainsi que des frais pouvant aller jusqu'à 25 % pour les achats effectués par l'intermédiaire d'un lien externe. Il n'y a pas de frais d'installation par utilisateur et par an, ce qui réduit le risque pour les jeux gratuits.Pour Epic, même si elle se fait piquer deux fois en payant des frais d'installation à la fois pour un téléchargement sur l'Epic Games Store et pour un téléchargement sur Fortnite, cela ne représente théoriquement qu'un euro par personne et par an. L'entreprise peut probablement assumer ce risque à long terme, surtout si les autorités de régulation changent les choses de manière à faire tomber certaines des règles d'Apple.Ce sont les développeurs non-Epic qui risquent d'être lésés par cet arrangement. D'une part, la redevance par utilisateur d'Apple s'applique aux utilisateurs des places de marché tierces et de son propre App Store. Steve Allison, directeur général de l'Epic Game Store d'Epic, a donné un exemple lors d'une réunion d'information la semaine dernière : Prenons un jeu qui compte un milliard de téléchargements. Si cette application reçoit des mises à jour, même si quelqu'un a une application passive sur son écran qu'il a obtenue sur l'App Store, le développeur paie 50 centimes pour toutes ces mises à jour chaque année. « C'est intenable », a déclaré Allison.À l'heure actuelle, les nouvelles conditions d'Apple ne semblent gérables que pour les grandes entreprises comme Epic et les développeurs qui ne perçoivent aucun revenu de leurs applications - il n'y a guère d'intermédiaire. Apple ne soumet pas les développeurs d'applications gratuites non monétisées à une redevance par utilisateur. Apple accorde également un délai de grâce de trois ans sans frais aux petits développeurs, à condition que leur chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions d'euros au cours de cette période. Apple propose également des tarifs réduits aux développeurs dans le cadre de son programme pour les petites entreprises.Par ailleurs, le reste de la communauté des développeurs devrait payer les mêmes frais qu'un géant comme Epic Games. Une application téléchargée plus d'un million de fois et générant un chiffre d'affaires annuel de 150 000 dollars devrait en reverser près de la moitié à Apple, selon le calculateur de l'entreprise. Cette somme viendrait s'ajouter aux 12 % de commission prélevés par la boutique Epic Games.Il s'agit là d'un résultat regrettable, car les développeurs souhaitent disposer d'un plus grand nombre d'options pour la distribution de leurs applications. « Au fil des ans, l'App Store a été surchargé d'applications, dont beaucoup n'ont pas été mises à jour depuis longtemps », explique Raffaele D'Amato, développeur d'Arcadia - Watch Games. D'Amato aurait envisagé de publier son application sur un magasin tiers s'il existait un magasin spécifique aux applications pour l'Apple Watch, en raison de la possibilité d'une plus grande visibilité. « Les magasins alternatifs pourraient certainement offrir une plus grande visibilité aux applications qui le méritent vraiment.Et il ne semble pas que certains des plus grands développeurs tiers soient publiquement intéressés. Lors de la réunion d'information de la semaine dernière, Allison a déclaré qu'Epic était en discussion active avec « pratiquement chacun » des 250 plus grands développeurs mobiles pour mettre leurs applications sur l'Epic Games Store pour mobile, mais il a noté que « presque tous » ont dit qu'ils ne pouvaient pas le faire fonctionner sur iOS.Il faudra sans doute attendre longtemps avant que l'Epic Games Store iOS ne soit rentable pour Epic, si cela se produit un jour ; la boutique PC, du moins selon le témoignage d'Allison l'année dernière, n'est même pas encore rentable. Mais la société s'attend à ce que la boutique commence à se remplir dans le courant de l'année, même si ce n'est qu'en petit nombre dans un premier temps. Allison a déclaré la semaine dernière qu'Epic prévoyait d'offrir une sélection de jeux tiers sur sa boutique mobile, qui est également disponible dans le monde entier sur Android, en décembre. Epic fait des efforts pour amener ces jeux sur iOS, a déclaré Allison, même s'il s'agit d'une « conversation très difficile ».À l'heure actuelle, le lancement de son propre magasin sur mobile vise davantage à permettre à Epic de prendre en main son propre destin et, idéalement, de partager ce contrôle avec d'autres développeurs. Mais Apple souhaite toujours garder la main, qu'un développeur soit présent sur l'App Store ou non. Si l'on se fie à l'histoire, elle ne renoncera probablement pas à ce contrôle tant qu'elle n'y sera pas contrainte.La bataille entre Apple et Epic continue de faire rage. Alors que la boutique d’applications d’Epic offre une alternative alléchante, les obstacles posés par Apple rendent le choix difficile pour les développeurs. L’avenir de cette lutte dépendra de la capacité d’Epic à convaincre les créateurs d’applications et les utilisateurs que sa boutique est la voie à suivre.Source : Epic GamesQuelle est votre opinion sur la décision d’Epic Games de lancer sa propre boutique d’applications en Europe ? Pensez-vous que cela soit une bonne alternative à l’App Store d’Apple ?Comment évaluez-vous les frais supplémentaires imposés par Apple aux marchés alternatifs ? Sont-ils justifiés ou excessifs ?Quelles sont les implications pour les développeurs d’applications, en particulier les plus petits acteurs du secteur ? Comment cela pourrait-il affecter leur capacité à prospérer ?Croyez-vous que l’adoption généralisée de la boutique d’applications d’Epic soit possible malgré ces défis ? Pourquoi ou pourquoi pas ?