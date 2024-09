Qu’est-ce que le RCS ?

Pourquoi cette intégration est-elle importante ?

Les avantages pour les utilisateurs

Qualité des médias : Les photos et vidéos envoyées entre iPhone et Android seront désormais en haute résolution, éliminant les problèmes de pixelisation.

Fonctionnalités de groupe : Les utilisateurs pourront nommer les groupes, ajouter ou retirer des membres facilement, et profiter d’une expérience de messagerie de groupe plus fiable.

Sécurité : Bien que le RCS ne propose pas encore le chiffrement de bout en bout (E2EE) entre iOS et Android, des travaux sont en cours pour améliorer cet aspect.

Accessibilité : Les messages peuvent être envoyés via Wi-Fi, ce qui est particulièrement utile dans les zones à faible couverture réseau.

Beeper, le grand perdant de l'histoire ?

I understand how ridiculously annoying this uncertainty is for our users. I won't feel bad if you duck out for now. We'll let you know when things are back up and running. @TimSweeneyEpic and Epic won this week against Big Tech. We have a chance. We're not giving up. https://t.co/5Kcj8Yu5Bh — Eric Migicovsky (@ericmigi) December 14, 2023

Envoyé par Beeper Envoyé par Chaque fois que Beeper Mini tombe en panne ou est considéré comme non fiable en raison d'une interférence d'Apple, la crédibilité de Beeper en prend un coup. C'est insoutenable. Même si nous voulons nous battre pour ce que nous pensons être un produit fantastique qui devrait vraiment exister, la vérité est que nous ne pouvons pas gagner un jeu du chat et de la souris avec la plus grande entreprise du monde.



Avec notre dernière version du logiciel, nous pensons avoir créé quelque chose qu'Apple peut tolérer. Nous ne prévoyons pas de réagir si cette solution est mise hors ligne. Le logiciel de connexion iMessage qui équipe Beeper Mini et Beeper Cloud est désormais 100 % open source. Quiconque le souhaite peut l'utiliser ou en poursuivre le développement.



À ce stade, les actions d'Apple visant à bloquer Beeper Mini semblent de plus en plus difficiles à défendre. La seule raison potentielle qui reste à Apple est qu'elle pourrait gagner moins d'argent en vendant des iPhones si iMessage était disponible sur Android. Certains représentants d'Apple ont admis que "iMessage sur Android servirait simplement à éliminer un obstacle pour les familles utilisant l'iPhone qui donnent à leurs enfants des téléphones Android". Nous espérons qu'Apple a davantage confiance dans son offre globale de produits que de penser que les gens achètent des iPhones uniquement pour obtenir une bulle bleue.

Conclusion

Le RCS est une norme de messagerie qui offre des fonctionnalités avancées par rapport aux SMS traditionnels. Parmi ces fonctionnalités, on trouve les indicateurs de saisie, les accusés de réception et de lecture, l’envoi de médias en haute résolution (photos et vidéos), et la possibilité de communiquer via Wi-Fi et données mobiles. Ces améliorations rendent les conversations plus fluides et interactives, se rapprochant de l’expérience offerte par les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp ou iMessage.Conçu pour remplacer la messagerie SMS et MMS, il permet aux utilisateurs de créer des discussions de groupe avec des amis, d'envoyer des images et des vidéos, d'obtenir des accusés de réception et de prendre en charge le chiffrement de bout en bout. De plus, il n'y a pas de limite de 160 caractères comme avec les SMS ordinaires. RCS est apparu en 2007 et a été adopté par le Global System for Mobile Communications (GSMA) en 2008. Il est disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Android.Ces dernières années, Google a fait des pieds et des mains pour convaincre Apple d'intégrer le protocole RCS à iMessage, mais jusqu'à présent, le fabricant de l'iPhone s'est montré très réticent à ouvrir les frontières de son service de messagerie. En août 2022, Google a créé un site Web dédié appelant Apple à adopter RCS. Toutefois, la firme de Cupertino est restée fermement décidée à fournir aux utilisateurs uniquement iMessage et les SMS standard comme services par défaut. Une idée qui ne plait pas du tout à Google qui affirme que son but est d'améliorer l'expérience des utilisateurs d'Android en leur fournissant plus d'outils pour communiquer.Les utilisateurs se plaignent depuis longtemps des bulles vertes qui s'affichent sur iMessage lorsqu'un propriétaire d'iPhone et un propriétaire d'Android échangent des SMS, ce qui a conduit Google à rendre la pareille à Apple avec une mise à jour de son application Messages. Désormais, lorsque les utilisateurs de Messages réagissent à un SMS, l'utilisateur de l'iPhone recevra un texte indiquant que la personne a réagi à son texte, accompagné d'une description de la réaction, comme "j'ai aimé" ou "j'ai adoré" un message, au lieu de voir le pouce levé ou le cœur apparaître sur le message. Ce qui est une pique à l'endroit d'Apple.Lors d'un événement en septembre 2022, un participant propriétaire d'un iPhone a interpellé Cook sur les problèmes liés aux vidéos envoyées entre lui et sa mère propriétaire d'un Android. Cook a répondu : « achète un iPhone à ta mère ».Selon la rumeur, Apple considère que « déplacer iMessage vers Android fera plus de mal que de bien à la firme de Cupertino ». Mais des rapports non officiels ont suggéré qu’Apple envisageait de prendre en charge une version universelle de RCS sans le chiffrement propriétaire de Google. Puis, en juin 2024, Apple a annoncé que son application Messages prendrait en charge RCS dans iOS 18.Historiquement, la communication entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android a été entravée par les limitations des SMS/MMS. Les messages étaient souvent fragmentés, les photos et vidéos pixelisées, et les fonctionnalités de groupe limitées. Avec l’intégration du RCS dans iOS 18, Apple répond enfin aux demandes de nombreux utilisateurs et aux pressions de Google, qui a longtemps milité pour l’adoption de cette norme.Les messages textuels entre l'iPhone et Android vont donc être améliorés. Étant donné qu'iOS 18 prend en charge la norme de messagerie RCS, les images et les vidéos seront envoyées à une résolution plus élevée, ce qui vous permettra de voir la vidéo mignonne de vos neveux et nièces, par exemple, plutôt qu'un clip en basse résolution qui semble avoir été filmé avec un caméscope des années 90. Vous verrez également les accusés de réception, ce qui vous permettra de vérifier si vos amis sous Android reçoivent bien vos messages (même s'ils n'y répondent pas). La prise en charge du RCS est disponible pour tous les iPhone fonctionnant sous iOS 18.Dans un communiqué de presse, Apple déclare :« Messages propose des mises à jour majeures pour permettre aux utilisateurs de s'exprimer et de rester connectés. Les options de formatage telles que le gras, l'italique, le soulignement et le barré permettent aux utilisateurs de mieux exprimer leur ton ; de tout nouveaux effets de texte donnent vie aux mots, aux expressions et aux phrases ; les emoji et les autocollants Tapbacks offrent aux utilisateurs une infinité de façons de réagir dans une conversation ; et les utilisateurs peuvent composer un iMessage pour l'envoyer plus tard. Lorsque les connexions cellulaires et Wi-Fi ne sont pas disponibles, Messages via satellite connecte les utilisateurs à un satellite dans l'espace directement depuis l'application Messages pour envoyer et recevoir des textes, des emoji et des Tapbacks via iMessage et SMS.».Après la mise à jour vers iOS 18, les propriétaires d'iPhone n'ont rien à faire, la bascule RCS Messaging dans Réglages > Apps > Messages étant activée par défaut. Les conversations passeront automatiquement de SMS à RCS.Dans Google Messages, les utilisateurs d'Android verront apparaître « Message RCS » dans le champ de composition (au lieu de « Message texte ») lorsqu'ils communiqueront avec des utilisateurs d'iPhone sous iOS 18. Étant donné l'absence d'E2EE multiplateforme, il n'y a pas d'icône de verrouillage.De son côté, Google a publié une autre publicité il y a quelques heures et « attend avec impatience qu'Apple ajoute la possibilité de réagir aux médias, de répondre directement aux messages dans les discussions de groupe, et plus encore ».Fondée en 2020, l’équipe de Beeper travaillait à l’origine sur un agrégateur de messagerie multiplateforme, qui a été renommé Beeper Cloud lors du lancement de Beeper Mini. Ce dernier utilise une nouvelle technologie qui permet aux utilisateurs d'Android d'envoyer des SMS aux utilisateurs d'iMessage comme s'ils envoyaient également des SMS depuis un iPhone pour seulement 1,99 $ par mois. Cela signifie des bulles bleues dans la discussion de groupe, pas des bulles vertes.L'entreprise assure que Beeper Mini se connecte directement aux serveurs d'Apple, comme le ferait un « vrai » iMessage. « C'est la grande avancée. Nous ne sommes plus un intermédiaire », explique Éric Migicovsky, cofondateur et PDG de Beeper, en parlant de la suppression des serveurs Mac de relais.Il note : « les recherches que nous avons menées consistent en une rétro-ingénierie du protocole iMessage, jusqu'à la couche la plus basse du protocole. Ainsi, Beeper Mini n'utilise pas un serveur Mac comme relais, comme c'est le cas pour toutes les autres applications - il dispose d'un Mac Mini dans un centre de données quelque part. Lorsque vous envoyez un message, vous l'envoyez en fait au Mac Mini, qui le transmet ensuite à iMessage. En revanche, Beeper Mini est une implémentation native du protocole iMessage ». Il a expliqué que Beeper n'a pas accès au contenu des messages des utilisateurs et que les messages ne sont pas envoyés en texte clair.« Le message que vous envoyez depuis un téléphone Android à l'aide de Beeper Mini est chiffré de bout en bout jusqu'au destinataire. Il est chiffré sur l'appareil avant de quitter l'application. Les clés de chiffrement sont exclusivement stockées sur votre appareil dans le système de fichiers Android, à l'instar d'autres applications telles que Signal et WhatsApp. L'application ne se connecte à aucun serveur de Beeper, mais uniquement aux serveurs d'Apple, comme le ferait un "vrai" iMessage », affirme la startup.Peu de temps après, Apple semble avoir empêché ce que Beeper a décrit comme « ~ 5% des utilisateurs de Beeper Mini » d'accéder à iMessages, le co-fondateur Eric Migicovksy a déclaré aux utilisateurs qu'il comprendrait si les gens voulaient abandonner l'application. Cette dernière avait déjà suspendu son projet de facturer 1,99 $ par mois aux clients, suite à la première panne majeure.Face à la résistance d'Apple, l'application de messagerie abandonne sa solution de contournement pour activer iMessage sur les appareils Android. Après un long va-et-vient d'Apple pour bloquer les solutions de Beeper, la startup déclare qu'elle ne peut plus rivaliser avec les ressources du géant de la technologie et qu'elle va se réorienter :En avril, le propriétaire de WordPress.com a procédé au rachat de Beeper.L’intégration du RCS dans iOS 18 est une étape cruciale pour améliorer la communication entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android. Cette mise à jour promet de rendre les échanges plus riches, plus fluides et plus fiables, répondant ainsi aux attentes des utilisateurs des deux plateformes. Alors que la technologie continue d’évoluer, il est encourageant de voir des géants comme Apple et Google travailler ensemble pour offrir une meilleure expérience utilisateur.Sources : Apple Pensez-vous que l’intégration du RCS dans iOS 18 va réellement améliorer la communication entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quels sont, selon vous, les principaux avantages et inconvénients du RCS par rapport aux SMS/MMS traditionnels ?La question de la sécurité est souvent soulevée avec le RCS. Êtes-vous préoccupé par le manque de chiffrement de bout en bout entre iOS et Android ?Comment cette mise à jour pourrait-elle influencer votre choix entre un iPhone et un smartphone Android ?Pensez-vous que cette initiative d’Apple est une réponse aux pressions de Google ou une véritable volonté d’améliorer l’expérience utilisateur ?Quelles autres fonctionnalités aimeriez-vous voir dans les futures mises à jour de messagerie sur iOS et Android ?Croyez-vous que l’adoption du RCS par Apple pourrait encourager d’autres fabricants de smartphones à suivre le mouvement ?