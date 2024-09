En effet, comme cela a été annoncé pour la première fois en 2022 lors d'un événement assisté par le président Joe Biden, l'usine de puces de TSMC en Arizona, d'une valeur de 12 milliards de dollars, devait commencer à produire des puces de 4 nm à partir de 2024 , à la demande d'Apple et d'autres entreprises qui souhaitent profiter de la nouvelle installation. TSMC a également profité de cet événement pour confirmer qu'il construira une deuxième usine sur le site pour fabriquer des puces de 3 nm, son silicium le plus moderne en production.Même si les derniers smartphones d'Apple sont équipés de la nouvelle puce 3 nm de deuxième génération, l'A18, il s'agit toujours d'un processeur raisonnablement impressionnant fabriqué en dehors de Taïwan, ce qui montre qu'Apple souhaite vraiment ramener certaines de ses dernières technologies dans son pays d'origine.L'information provient du journaliste indépendant Tim Culpan. Selon ses sources, la puce A16 Bionic est actuellement fabriquée à la phase 1 de la Fab 21 de TSMC en Arizona, en « nombre réduit mais significatif ». Lorsque la deuxième étape de la phase 1 FB sera achevée, le volume augmentera « considérablement ».TSMC prévoit toujours d'être pleinement opérationnel au cours du premier semestre 2025. Il est intéressant de noter que TSMC utilise le même processus de fabrication N4F de Taïwan pour produire le processeur américain A16 Bionic, une version « améliorée » du processus de fabrication 5nm.À l'heure actuelle, les seuls produits vendus par Apple qui intègrent cette puce sont les modèles réguliers de l'iPhone 15. On ne sait pas si une partie de la production de l'iPhone 15 pourrait être réalisée aux États-Unis ou si Apple accélère la production d'un futur iPad ou iPhone SE.Jusqu'à présent, les rumeurs indiquent qu'un iPad 11e génération sera annoncé le mois prochain. Étant donné que la 10e génération est équipée d'une puce A14 Bionic, Apple pourrait prévoir de doter cette tablette du processeur A16 Bionic, qui est une puce relativement performante.Une autre option pourrait être le prochain iPhone SE 4. Même si Apple équipe généralement cet appareil de la puce la plus récente et la plus performante, il pourrait opter pour le processeur A16, car les rumeurs indiquent que Cupertino basera cet iPhone d'entrée de gamme sur l'iPhone 14, mais avec un seul appareil photo principal.Tim Culpan, journaliste indépendantQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'Apple crédible ou pertinente ?