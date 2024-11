0 0

il est compliqué de crée un nouveau marché bien rentable dans la tech.on a atteint un point tel que la technologie n'a plus de sens pour le publique.tech pure: j'ai une vielle télé lcd, je vois pas l’intérêt de racheter une nouvelle télé pour passer à la 8k hdr, la partie "intelligente" des smart tv sont de la merde, un boitier chinois à 50$ fais bien mieux.Mème chose coté smartphones, les modèles se suivent chaque année, avec limite plus aucun changement hardware maintenant, juste des maj software.coté finance: les salaires ne suivent plus l'inflation depuis plus de 30ans, la masse a perdu en pouvoir d'achat, a l'inverse la technologie moderne devient de plus en plus cher, l’accès au 3nm de tsmc est hors de prix par exemple, sans offrir un truc vraiment indispensable pour le grand publique. La plupart un vieux soc gravé en 7nm suffit largement.Meme chose pour les écrans oled ou microled, trop cher pour ce que ca apporte face a du lcd 3-4 fois moins cher, on est plus face à la télé couleur face au noir et blanc.Meme coté pc, si je regarde chez intel, a quoi sa sert un cpu avec 20 cœurs pour le grand publique qui va juste y lancer word. Même pour des usages plus avancée, dans mon cas gaming/ide/vm, meme 20coeurs c'est pour un usage serveur.Coté voiture électrique , projet secret que apple a apparemment abandonné, impossible de marger, ca coute déjà trop cher pour le grand publique, des prix Apple ce serait des voitures a la ferrarie, de faibles volume pour une clientèle de niche, pas un produit grand publique.Il serait temps que certains industriels reviennent aux réalités et optent pour des technologies peut être moins à la pointe, mais maitrise mieux leurs couts.