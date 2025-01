Ce changement intervient dans un contexte de scepticisme quant à l'importance des fonctions d'IA pour les utilisateurs de smartphones. Une récente enquête de SellCell a en effet révélé que 73 % des utilisateurs d'Apple Intelligence estiment que les fonctionnalités initiales n'apportent que peu ou pas de valeur ajoutée à l'expérience qu'ils avaient de leur smartphone. Selon l'étude publiée en décembre 2024, bien que l'Apple Intelligence ait attiré l'attention avec des fonctionnalités novatrices, la perception du public reste tiède.Néanmoins, que vous attendiez les Genmoji, Image Playground ou les résumés de notification - et la possibilité de les activer ou de les désactiver par application - la prochaine version d'iOS et de macOS pour l'iPhone ou le Mac doté de l'Apple Intelligence vous plongera dans le grand bain.Les derniers bêtas développeurs d'iOS 18.3 et de macOS Sequoia 15.3 montrent que la dernière version du système d'exploitation activera automatiquement l'Apple Intelligence.Cela signifie que si vous possédez un iPhone, un Mac ou un iPad capable d'exécuter la suite de fonctions d'IA d'Apple, celle-ci sera activée par défaut... Si vous souhaitez vous en désengager, vous devrez vous rendre dans les réglages et la désactiver.L'activation de l'Apple Intelligence ne sera toutefois pas une surprise, car l'onboarding qui s'affichera après la mise à jour de l'appareil indiquera clairement qu'elle est activée et ce que vous obtiendrez.L'Apple Intelligence offre actuellement un Siri amélioré - mais pas le saut générationnel qui est toujours promis pour 2025 - des outils d'écriture, l'intégration avec ChatGPT, Image Playground, Clean Up in Photos, Custom Memories in Photos, et Genmoji, entre autres.Dans les notes de mise à jour de la dernière version bêta d'iOS 18.3, Apple écrit : « Pour les nouveaux utilisateurs ou les utilisateurs qui passent à iOS 18.3, Apple Intelligence sera activé automatiquement lors de l'intégration de l'iPhone. Les utilisateurs auront accès aux fonctionnalités d'Apple Intelligence après avoir configuré leurs appareils. Pour désactiver l'Apple Intelligence, les utilisateurs devront se rendre dans le panneau de configuration Apple Intelligence & Siri et désactiver la bascule Apple Intelligence. Cela désactivera les fonctionnalités d'Apple Intelligence sur leur appareil ».Cette modification visant à activer automatiquement la suite de fonctionnalités d'IA intervient alors qu'Apple Intelligence est disponible depuis le 28 octobre 2024, avec la sortie d'iOS 18.1, d'iPadOS 18.1 et de macOS Sequoia 15.1. De nombreuses fonctionnalités sont encore qualifiées de bêta, même dans les dernières versions des logiciels, à des fins de test, et Apple encourage les utilisateurs à lui faire part de leurs commentaires.Malgré les efforts d'Apple pour présenter l'Apple Intelligence comme une fonction transformatrice, l'IA d'Apple prouve qu'elle est tout sauf intelligente , en générant des faux titres d'actualités et en suscitant des moqueries et des plaintes. En effet, des utilisateurs ont signalé que plusieurs tentatives pour résumer les titres de l'actualité ont donné des résultats inexacts et parfois bizarres. Certains experts craignent ainsi que l'expérience ne se solde par un bide.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'Apple pertinente ou judicieuse ?