Le président américain Donald Trump a imposé une série de droits de douane radicaux à des pays du monde entier. Les économistes analysent encore les conséquences potentielles des droits de douane américains sur les différents secteurs d'activité. En attendant, ils s'accordent à dire que cette décision pourrait modifier radicalement le paysage du commerce international. Et le secteur technologique pour être l'un des plus durement touchés par cette politique.Les actions d'Apple, d'Amazon et d'autres valeurs technologiques ont chuté après l'annonce des nouveaux droits de douane le 3 avril 2025. Les actions d'Apple ont baissé de plus de 9 %, ce qui représente sa plus forte baisse depuis le mois de mars 2020. Les actions d'Amazon ont chuté d'environ 7 %.La raison en est que les investisseurs sont préoccupés par les impacts potentiels des droits de douane de 54 % imposés à la Chine. Et les deux entreprises dépendent fortement des importations en provenance de la Chine. Les iPhone sont principalement assemblés en Chine, notamment dans les usines de Foxconn. Apple fabrique également certains produits dans des pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam, qui s'est vu imposé des droits de douane de 46 %.Si ces taxes persistent, Apple devra faire un choix difficile : absorber les dépenses supplémentaires ou les répercuter sur les consommateurs. Selon les experts, il s'agit d'un dilemme pour l'entreprise. Apple vend plus de 220 millions d'iPhone par an ; ses principaux marchés sont les États-Unis, la Chine et l'Europe. Les prix des différents modèles de l'iPhone pourraient augmenter de 30 à 40 % si la société devait répercuter le coût sur les consommateurs.Le modèle le moins cher de l'iPhone 16 a été lancé aux États-Unis au prix de 799 $, mais pourrait coûter jusqu'à 1 142 $, dans les prochains mois, d'après des calculs basés sur les projections des analystes de Rosenblatt Securities. Selon les analystes, un iPhone 16 Pro Max plus cher, avec un écran de 6,9 pouces et 1 To de stockage, qui se vend actuellement à 1599 $, pourrait coûter près de 2300 $ si Apple répercute les taxes sur les consommateurs.Angelo Zino, analyste chez CFRA Research, estime que l'entreprise aura du mal à répercuter plus de 5 à 10 % des coûts sur les consommateurs. « Nous nous attendons à ce qu'Apple ne procède à aucune augmentation majeure sur les téléphones jusqu'à l'automne, lorsque l'iPhone 17 sera lancé, car c'est généralement ainsi qu'elle gère les hausses de prix planifiées », déclare-t-il. Mais les nouvelles taxes pourraient désavantager Apple face à la concurrence.Selon Neil Shah, cofondateur de Counterpoint Research, Apple devrait augmenter ses prix d'au moins 30 % en moyenne pour compenser les droits d'importation. Toutefois, une hausse de prix potentiellement importante pourrait freiner la demande pour le smartphone et donner un avantage à Samsung Apple et Samsung restent les leaders du marché mondial des smartphones. Samsung fabrique ses téléphones dans plusieurs pays, notamment au Vietnam, en Inde, en Corée du Sud. Mais ces pays sont soumis à des taxes moins élevées que la Chine, où sont fabriqués tous les iPhone vendus aux États-Unis.Barton Crockett, analyste chez Rosenblatt Securities, a noté : « nos calculs rapides suggèrent que cela pourrait faire exploser Apple, coûtant potentiellement à l'entreprise jusqu'à 40 milliards de dollars ». L'analyste a déclaré que des négociations entre Apple, la Chine et la Maison Blanche sont probables pour éviter le drame. « Nous avons du mal à imaginer que Trump fasse exploser une icône américaine [...], mais cela semble plutôt difficile ».L’idée d’un iPhone entièrement fabriqué aux États-Unis revient régulièrement dans le discours politique américain, présentée comme un symbole de la renaissance industrielle nationale. Récemment, Howard Lutnick, secrétaire américain au Commerce, a réaffirmé cette vision sur CBS, promettant un retour massif de l’industrie sur le sol américain, portée par l’automatisation et la main-d'œuvre locale.Ce week-end, le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a participé à l'émission Face the Nation de la chaîne CBS et a présenté un monde imaginaire dans lequel les iPhones sont fabriqués aux États-Unis : « L'armée de millions et de millions de personnes qui vissent des petites vis pour fabriquer des iPhones, ce genre de choses, viendra en Amérique, sera automatisée et l'artisanat américain les réparera, y travaillera, il y aura des mécaniciens, des spécialistes du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, des électriciens », a déclaré Lutnick. « L'artisanat américain, les Américains qui ont fait des études secondaires, le cœur de notre main-d'œuvre, va connaître la plus grande résurgence d'emplois dans l'histoire de l'Amérique pour travailler dans ces usines de haute technologie qui arrivent toutes en Amérique ».Mais au-delà de ces annonces ambitieuses, la réalité technique, économique et géopolitique montre que ce rêve est — du moins pour l’instant — une pure fantaisie.[TWITTER]

"The army of millions and millions of human beings screwing in little screws to make iPhones, that kind of thing is going to come to America." - Lutnick



Well.



Enjoy your sweatshop jobs everybody.



pic.twitter.com/h9k83SHZXd — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) April 6, 2025