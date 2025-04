Trump confirme qu'il a réduit les droits de douane pour aider Tim Cook. Tout en niant qu'il change d'avis, Trump a déclaré qu'il a aidé Apple avec des droits de douane à la suite de conversations avec Tim Cook

Envoyé par Donald Trump Envoyé par



Je suis une personne très flexible. Je ne change pas d'avis, mais je suis flexible. Vous devriez faire de même. Même s'il y a un mur, parfois vous ne pouvez pas simplement le traverser, vous devez le contourner, passer en dessous, passer par-dessus. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se produiront à l'avenir, mais je parle à Tim Cook. J'ai aidé Tim Cook récemment. Et toute cette affaire. Je ne veux blesser personne.





Un flou entoure l'exemption des taxes pour Apple et les produits électroniques

Un iPhone entièrement fabriqué aux États-Unis pourrait coûter 3 fois plus cher

Le 2 avril 2025, le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane « réciproques » à presque tous les pays du monde lors de ce qu'il a appelé le « Jour de la libération ». Cette décision a provoqué la chute des marchés boursiers mondiaux, avec un impact désastreux sur les valeurs technologiques aux États-Unis. La raison en est que l'industrie technologique américaine est fortement dépendante de la Chine, spécialement ciblée par Donald Trump.Quelques jours plus tard, Donald Trump a décidé d'exempter les produits électroniques tels que les smartphones, les ordinateurs et les semiconducteurs. Le président américain a maintenu reconnu (tant bien que mal) que cette exemption est destinée principalement à soutenir le PDG d'Apple, Tim Cook.La chaîne d'approvisionnement d'Apple est fortement dépendante de la Chine, qui s'est vu imposer des droits de douane allant jusqu'à 145 %. Les iPhone, qui constituent la principale mine d'or d'Apple, sont principalement assemblés en Chine. Le maintien de ces taxes aurait donc été désastreux pour Apple. Le 14 avril 2025, lors d'une conférence de presse tenue après une réunion officielle avec le président salvadorien Najib Bukele, Donald Trump a déclaré :Apple est l'une des entreprises les plus exposées aux droits de douane de Donald Trump, car la majorité des iPhone, iPad et MacBook sont fabriqués en Chine et dans d'autres pays asiatiques. Donald Trump a demandé à Apple de fabriquer ses produits aux États-Unis. Il est persuadé qu'Apple peut fabriquer un iPhone 100 % américain. Toutefois, par le passé, Steve Jobs et Tim Cook ont déclaré que la fabrication de l'iPhone n'est pas possible aux États-Unis.La plupart des importations essentielles d'Apple ont été exemptées des droits de douane, une mesure qui, selon les analystes de Wall Street, pourrait permettre à l'entreprise d'économiser des milliards de dollars. Toutefois, les fonctionnaires de l'administration Trump ont prévenu que ces exemptions sont temporaires et qu'elles pourraient changer au cours des semaines à venir. Une mise en garde qui ne permet pas de lever les incertitudes à court terme.Les analystes de Morgan Stanley ont écrit dans une note publiée le 14 avril 2025 que les dernières nouvelles de la Maison Blanche ramènent le « fardeau des coûts tarifaires annualisés » d'Apple à 7 milliards de dollars, contre 44 milliards de dollars précédemment. Toutefois, rien n'est certain pour le moment.Apple a obtenu son exemption tarifaire massive (voire totale). La réaction mondiale a alors été que Donald Trump est revenu sur son insistance à dire qu'il n'y aurait pas d'exemptions, ce qui a naturellement entraîné une réaction de la Maison Blanche. Le 13 avril 2025, Donald Trump a nié l'existence d'une quelconque exemption et a reformulé son annonce en disant qu'il s'agissait de passer d'un type de tarif à un autre. Il ne semble pas vouloir perdre la face.Il a en outre fait dire explicitement à son secrétaire d'État au Commerce, Howard Lutnick, que l'exemption ou l'exception d'Apple, ou quel que soit le dernier synonyme, ne serait que de courte durée. Il s'agissait d'un engagement clair et ferme qui n'était pas du tout clair. Ce qui se rapproche le plus d'un engagement est venu de la part de Howard Lutnick. Il a déclaré que l'exemption ou l'allègement dont bénéficie Apple prendrait fin « d'ici un mois ou deux ».En ce qui concerne l'exemption des droits de douane sur les produits électroniques, a déclaré : « ce n'est pas comme s'il s'agissait d'une exemption permanente ». Il a également expliqué que les droits de douane sur les semiconducteurs seront imposés séparément des droits de douane dits « réciproques ».Alors que Howard Lutnick refuse de s'engager sur un calendrier et que Donald Trump affirme catégoriquement qu'il n'y a pas eu une exception tarifaire, la seule certitude concernant l'exception tarifaire est que Tim Cook l'a demandée. Tim Cook est l'un des rares PDG de la Silicon Valley à avoir été félicité par Donald Trump. Par le passé, Steve Jobs a dit de Tim Cook qu'il n'est pas un « spécialiste des produits », mais il est incontestablement un « politicien ».Tim Cook a apparemment maintenu la relation de travail avec Donald Trump avant la dernière élection présidentielle, et il est confirmé qu'il a personnellement fait un don d'un million de dollars pour l'investiture du président. Les actions d'Apple sont reparties à la hausse après l'exemption (bien qu'ambigüe).Les actions d'Apple ont augmenté de plus de 2 % le 14 avril, faisant repasser la capitalisation boursière du fabricant de l'iPhone brièvement au-dessus des 3 000 milliards de dollars, Wall Street ayant exprimé un certain soulagement à l'idée que l'entreprise sera en mesure de résister aux droits de douane généralisés du président Donald Trump. (L'action Apple est depuis retombée à 194,27 $ pour une capitalisation boursière de plus de 2 900 dollars.)Le président américain Donald Trump et ses responsables économiques ont promis que, grâce aux droits de douane, de nombreux emplois manufacturiers seraient finalement réimplantés aux États-Unis, ce qui permettrait d'employer des millions d'Américains. Mais Dan Ives, responsable mondial de la recherche technologique pour la société de services financiers Wedbush Securities, a déclaré à Erin Burnett, de CNN, que cette idée est une « utopie ».Ce plan pourrait rendre le smartphone beaucoup plus cher pour les Américains. Par exemple, le prix d'un iPhone pourrait grimper jusqu'à environ 3 500 $ s'il était fabriqué aux États-Unis , car il serait nécessaire de reproduire l'écosystème de production très complexe qui existe actuellement en Asie.Un iPhone coûte actuellement environ 1 000 $. Cette hausse considérable des prix serait due au coût élevé de la construction et de l'entretien d'usines de pointe aux États-Unis. La Chine a mis des dizaines d'années à construire ses infrastructures industrielles de pointe et une chaîne d'approvisionnement intégrée. Apple prévoit d'investir plus 500 milliards de dollars aux États-Unis, mais les analystes estiment que cet investissement louable reste insuffisant.La fabrication et l'assemblage des pièces de smartphones se sont déplacés vers l'Asie il y a des décennies, les entreprises américaines s'étant concentrées sur le développement de logiciels et la conception de produits, qui génèrent des marges bénéficiaires beaucoup plus importantes. Cette évolution a contribué à faire...