Apple dévoile les fonctionnalités d'accessibilité d'iOS 19 : l'entreprise veut permettre aux personnes handicapées de contrôler leurs appareils par la pensée,

et s'associe à Synchron pour concevoir une interface cerveau-ordinateur

Ce n'est pas la première fois que les deux entreprises travaillent ensemble

Apple s'intéresse au monde des interfaces cerveau-ordinateur et dévoile une nouvelle technologie qui pourrait un jour révolutionner la façon dont les humains interagissent avec leurs appareils.La société prend des mesures préliminaires pour permettre aux utilisateurs de contrôler leur iPhone à l'aide de signaux neuronaux captés par une nouvelle génération d'implants cérébraux. Cela pourrait rendre les appareils Apple plus accessibles à des dizaines de milliers de personnes qui ne peuvent pas utiliser leurs mains en raison de graves lésions de la moelle épinière ou de maladies telles que la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Apple attend avec impatience le jour, encore lointain, où les implants développés par Neuralink d'Elon Musk et ses rivaux recevront l'approbation de la Food and Drug Administration. Ces implants, connus sous le nom d'interfaces cerveau-ordinateur, ont déjà été posés en toute sécurité sur une poignée de patients.Historiquement, les humains interagissaient avec leurs ordinateurs de manière mécanique, à l'aide de claviers et de souris. Les smartphones ont introduit le toucher, une entrée comportementale, mais toujours un mouvement physique observable. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les appareils Apple n'auront plus besoin de voir l'utilisateur faire des mouvements spécifiques, car ils pourront détecter les intentions de l'utilisateur à partir des signaux cérébraux décodés.Apple a travaillé sur la nouvelle norme avec Synchron, qui fabrique un dispositif ressemblant à un stent qui est implanté dans une veine au sommet du cortex moteur du cerveau. L'appareil, appelé Stentrode, est doté d'électrodes qui lisent les signaux cérébraux. Il traduit ces signaux en sélectionnant des icônes sur un écran. Apple a pris une mesure similaire en 2014 en lançant une norme technologique permettant aux appareils auditifs de communiquer avec les iPhones via Bluetooth, une norme que la plupart des appareils auditifs ont depuis adoptée.Mark Jackson, un des premiers testeurs de l'implant Stentrode, a pu regarder par-dessus la corniche d'une montagne dans les Alpes suisses et sentir ses jambes trembler. Mark Jackson ne peut pas se tenir debout et il n'était pas en Suisse. Il portait un casque de réalité virtuelle Apple, relié à son implant. Atteint de la SLA, Jackson ne peut pas quitter son domicile situé dans la banlieue de Pittsburgh. Il apprend néanmoins à contrôler son iPhone, son iPad et son casque Vision Pro grâce à une connexion entre son implant Stentrode et les différents systèmes d'exploitation d'Apple.Le dispositif Synchron traduit efficacement les ondes cérébrales, ce qui permet à l'utilisateur de naviguer sur un écran et de sélectionner une icône. Il fonctionne avec une fonction du système d'exploitation d'Apple appelée « switch control », qui transfère littéralement le contrôle à un nouveau dispositif d'entrée tel qu'un joystick ou, dans le cas présent, un implant cérébral.Jackson précise que la technologie de Synchron n'en est qu'à ses débuts. Il ne peut pas l'utiliser pour imiter le déplacement d'un curseur à l'aide d'une souris ou d'un écran tactile avec les doigts, de sorte que la navigation est beaucoup plus lente que l'interaction normale avec un ordinateur ou un smartphone.Aujourd'hui, les fabricants d'interfaces cerveau-ordinateur doivent faire croire aux ordinateurs que les signaux émis par leurs implants proviennent d'une souris, a déclaré Tom Oxley, directeur général de Synchron. Une norme spécialement conçue pour ces implants permettrait d'aller plus loin, a-t-il ajouté. Apple publiera la nouvelle norme dans le courant de l'année pour les autres développeursSynchron a implanté son dispositif Stentrode chez 10 personnes depuis 2019.Synchron a annoncé qu'il deviendra le premier fabricant d'interfaces cerveau-ordinateur (BCI) à réaliser une intégration native avec un nouveau protocole Apple.Apple a dévoilé son profil BCI Human Interface Device (BCI HID), permettant la reconnaissance des interfaces neuronales comme catégorie d'entrée native, à venir sur les appareils Apple. Les utilisateurs implantés avec le BCI de Synchron peuvent contrôler un iPhone, un iPad et un Apple Vision Pro directement par la pensée. Cela ne nécessite aucun mouvement physique ni aucune commande vocale.Ce n'est pas la première fois que les deux entreprises travaillent ensemble, puisque l'année dernière, Synchron a annoncé qu'elle avait associé son BCI Stentrode à l'Apple Vision Pro. Cette dernière avancée permet aux personnes souffrant d'un handicap moteur, tel que la SLA, un accident vasculaire cérébral ou une lésion de la moelle épinière, de bénéficier d'un accès numérique en mode mains libres et sans commande vocale.Synchron affirme que son BCI s'intégrera de manière transparente aux fonctions d'accessibilité intégrées d'Apple, y compris Switch Control. Les utilisateurs disposent ainsi d'un moyen intuitif d'utiliser leurs appareils, ce qui pose les bases d'une nouvelle génération de technologies d'entrée cognitive.Selon un communiqué de presse, les HID traditionnels tels que les claviers et les souris nécessitent un mouvement physique. Synchron note que l'accessibilité des interfaces tactiles et vocales s'est élargie, mais que les personnes souffrant de handicaps physiques profonds sont toujours confrontées à des limitations dans ces technologies. Le BCI HID élimine ces obstacles, selon l'entreprise. Elle traduit les signaux neuronaux, captés par Stentrode, en commandes numériques en temps réel.« Cela marque un moment décisif pour l'interaction entre l'homme et l'appareil. La BCI est plus qu'un outil d'accessibilité, c'est une couche d'interface de nouvelle génération », a déclaré le docteur Tom Oxley, PDG et cofondateur de Synchron. « Apple contribue à ouvrir la voie à un nouveau paradigme d'interface, où les signaux cérébraux sont officiellement reconnus au même titre que le toucher, la voix et la dactylographie. La BCI étant reconnue comme une entrée native pour les appareils Apple, de nouvelles possibilités s'offrent aux personnes vivant avec une paralysie et au-delà ».Contrairement aux dispositifs d'assistance traditionnels qui reproduisent les entrées matérielles, un BCI HID peut permettre une communication bidirectionnelle entre le BCI et le dispositif. Il crée un système en boucle fermée qui peut échanger des informations contextuelles, telles que la disposition de l'écran et les éléments de l'interface utilisateur. Cela permet d'optimiser la précision du décodage et l'expérience de l'utilisateur, explique Synchron.La société estime que l'Apple BCI HID « offre la possibilité de faire tomber davantage de barrières ». Elle espère faire progresser l'accessibilité encore davantage en créant les bases d'une intégration transparente entre n'importe quel système BCI et n'importe quel appareil. L'entreprise explique qu'elle souhaite mettre en place un écosystème unifié pour l'interaction neuronale entre les plates-formes technologiques et les fournisseurs de matériel.Grâce à cette intégration, Native iOS, iPadOS et visionOS peuvent offrir une valeur ajoutée aux patients dans le cadre d'essais cliniques. Parallèlement, ce travail peut accélérer la mise sur le marché de Synchron. La société prévoit de commencer des déploiements contrôlés avec les participants aux essais en utilisant des fonctions compatibles avec le BCI HID dans le courant de l'année.« Lorsque nous demandons aux participants à nos essais cliniques ce qu'ils veulent faire, ils répondent toujours qu'il s'agit de communication et de créativité », explique Kurt Haggstrom, directeur commercial de Synchron. « Et pour la plupart des gens, cela signifie utiliser leurs appareils Apple. Le fait qu'Apple reconnaisse ce besoin et y réponde montre à quel point l'entreprise accorde de l'importance à l'accessibilité pour ses utilisateurs. Source : Apple