Donald Trump demande à Tim Cook d'arrêter la fabrication d'iPhone en Inde et de relocaliser toute la production aux États-Unis

bien que des analystes affirment que cette idée relève d'une « utopie »

Envoyé par Donald Trump



Ils [l'Inde] nous ont proposé un accord dans lequel ils ont accepté de ne pas nous imposer de droits de douane. J'ai dit « Tim, nous vous traitons très bien, nous avons supporté toutes les usines que vous avez construites en Chine pendant des années. Nous ne sommes pas intéressés par le fait que vous construisiez en Inde. L'Inde peut se débrouiller toute seule ».





Déplacer toute la production aux États-Unis comporte des défis colossaux

Un iPhone cent pour cent américain pourrait coûter trois fois plus cher



Apple prévoyait de s'approvisionner en Inde pour la totalité des quelque 60 millions d'iPhone vendus annuellement aux États-Unis d'ici la fin de l'année prochaine. Mais ce plan pourrait tomber à l'eau. Donald Trump s'oppose fermement à ce que l'Inde remplace la Chine, ce qui place Apple dans une position délicate. (Le fabricant de l'iPhone a déjà déclaré que les droits de douane élevés lui coûteront au moins 900 millions de dollars au deuxième trimestre 2025 .)La position ferme de Donald Trump sur la stratégie de production d'Apple pourrait contribuer à refroidir ses relations avec le PDG Tim Cook. Les deux hommes ont maintenu de bonnes relations jusqu'ici, mais en s'attaquant aux marges bénéficiaires d'Apple, des tensions accrues pourraient apparaître. Lors de sa visite d'État au Qatar le 15 mai, Donald Trump a déclaré : « j'ai eu un petit problème avec Tim Cook hier. Il construit partout en Inde ». Il a poursuivi :Ces dernières années, Apple et ses partenaires de fabrication ont accéléré leur mouvement d'abandon de la Chine. Cette tendance s'est amorcée après que les nombreuses restrictions imposées par la pandémie de Covid-19 ont perturbé les opérations et s'est accélérée dans le contexte des tensions actuelles entre les États-Unis et la Chine, en particulier dans le sillage des droits de douane radicaux imposés par le président américain Donald Trump.Interrogé sur l'avenir de la chaîne d'approvisionnement lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats d'Apple, Tim Cook a déclaré : « ce que nous avons appris il y a quelque temps, c'est que tout regrouper en un seul endroit comportait trop de risques. Au fil du temps, nous avons ouvert de nouvelles sources d'approvisionnement pour certaines parties de la chaîne d'approvisionnement. On pourrait voir ce genre de choses se poursuivre à l'avenir ».Donald Trump a ajouté qu'à la suite de leur discussion, « Apple a décidé d'augmenter sa production aux États-Unis ». Apple prévoit en effet d'investir plus 500 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années. Les projets comprennent une nouvelle usine au Texas, le doublement du Fonds américain pour la fabrication avancée, une académie de fabrication et des investissements accélérés dans le secteur de l'IA et l'ingénierie du silicium.Mais les analystes estiment que cet investissement louable reste insuffisant. Au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en mars, la production d'iPhone d'Apple en Inde a atteint 22 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 60 % par rapport à l'année précédente. Toutefois, les récents commentaires de Donald Trump compliquent la stratégie d'Apple visant à importer d'Inde la plupart des iPhone destinés aux États-Unis d'ici la fin de l'année prochaine.La plupart des iPhone fabriqués en Inde sont assemblés dans l'usine de Foxconn, dans le sud du pays. La branche électronique du groupe Tata, qui a racheté les activités locales de Wistron et gère les opérations de Pegatron en Inde, est un autre fournisseur important de la chaîne d'approvisionnement d'Apple.Apple est confronté à d'énormes difficultés pour reproduire sa vaste chaîne d'approvisionnement chinoise et ses installations de production aux États-Unis. Apple s'appuie sur une main-d'œuvre qualifiée dans le domaine de la fabrication de haute technologie, aujourd'hui très majoritairement concentrée en Asie. Les analystes estiment qu'il faudrait des dizaines de milliards de dollars et des années à Apple pour augmenter la production d'iPhone aux États-Unis.Apple ne fabrique pour l'instant qu'un nombre très limité de produits aux États-Unis. Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré que Tim Cook lui avait dit que les États-Unis auraient besoin de bras robotisés pour reproduire « l'échelle et la précision » de la fabrication de l'iPhone en Chine. « Il va les construire ici. Et les Américains seront les techniciens qui conduiront ces usines. Ce ne sont pas eux qui les visseront », a-t-il déclaré.Le président américain Donald Trump et ses responsables économiques ont promis que, grâce aux droits de douane, de nombreux emplois manufacturiers seraient finalement réimplantés aux États-Unis, ce qui permettrait d'employer des millions d'Américains. Mais Dan Ives, responsable mondial de la recherche technologique pour la société de services financiers Wedbush Securities, a déclaré à Erin Burnett, de CNN, que cette idée est une « utopie ».Ce plan pourrait rendre l'iPhone beaucoup plus cher pour les Américains. Le prix d'un iPhone pourrait grimper jusqu'à environ 3 500 $ s'il était fabriqué aux États-Unis , car il serait nécessaire de reproduire l'écosystème de production très complexe qui existe actuellement en Asie. Un iPhone coûte actuellement environ 1 000 $. Cette hausse considérable des prix serait due au coût élevé de la construction et de l'entretien d'usines de pointe aux États-Unis.La Chine a mis des dizaines d'années à construire ses infrastructures industrielles de pointe et une chaîne d'approvisionnement solide et intégrée. La fabrication et l'assemblage des pièces de smartphones se sont déplacés vers les pays d'Asie il y a plusieurs décennies, les entreprises américaines s'étant concentrées sur le développement de logiciels et la conception de produits de pointe, qui génèrent des marges bénéficiaires beaucoup plus importantes.« Vous construisez cette (chaîne d'approvisionnement) aux États-Unis avec une usine en Virginie-Occidentale et dans le New Jersey. Ce seront des iPhone à 3 500 $ », a déclaré Dan Ives, en faisant référence aux installations de production de haute technologie où sont normalement fabriquées les puces informatiques qui alimentent les appareils électroniques. Selon les analystes, les droits de douane de Donald Trump menacent directement l'empire d'Apple.Le Premier ministre indien Narendra Modi et Donald Trump sont idéologiquement alignés et sont personnellement amis, mais les droits de douane sont un point de friction et Washington a menacé de frapper l'Inde des taxes de 26 %. Ce qui pourrait arriver si Apple étend sa production dans le pays.Quel est votre avis sur le sujet ?