Apple aux Australiens : Vous êtes trop stupides pour choisir vos propres applications, les Australiens seraient envahis par un cortège d'horreurs numériques si le "jardin clos" d'Apple est règlementé.



En 2021, Apple a retiré Fortnite de l’App Store après qu’Epic ait lancé une mise à jour du jeu comportant son propre système de paiement in-app. Le système de paiement d’Epic lui permet en effet d’éviter de payer les 30 % de commissions exigées par Apple lors des achats dans les applications. L’éditeur du jeu Fortnite a alors demandé une ordonnance dans le but d’obliger Apple à remettre le jeu dans sa boutique jusqu’à la fin de la bataille judiciaire.Epic a notamment porté le problème en Australie, entamant une procédure contre Apple en faisant valoir que les pratiques du fabricant d'iPhone contrevenaient à la loi australienne sur la concurrence et la consommation. Apple a pu faire appel de la poursuite en avril 2021, arguant que l'affaire devrait être réglée par le tribunal de district américain. Epic a rapidement contre-appelé, arguant que des préoccupations d'ordre public justifient un procès séparé. La Cour fédérale australienne a alors statué en faveur d'Epic Récemment, Apple a publié une mise en garde alarmiste et intéressée à l'intention du gouvernement australien, affirmant que les Australiens seront envahis par un cortège d'horreurs numériques si l'Australie suit l'exemple de l'Union européenne et réglemente le "jardin clos" d'Apple. Face à cette affirmation d'Apple, l'EFF a partagé son point de vue sur le sujet.Voici l'analyse de l'Electronic Frontier Foundation (EFF) de la situation :Pour rappel, la loi européenne sur les marchés numériques est une loi vaste, complexe et ambitieuse qui s'attaque directement à la source du pouvoir des grandes entreprises technologiques : l'enfermement. Pour les utilisateurs, la loi sur les marchés numériques propose des règles d'interopérabilité qui permettent aux Européens d'échapper aux jardins clos des géants américains de la technologie sans renoncer à leurs relations et à leurs souvenirs numériques.Pour les petites entreprises, le DMA offre quelque chose de tout aussi précieux : le droit de traiter leurs propres paiements. Cela peut sembler ennuyeux, mais il faut savoir qu'Apple prélève une commission de 30 % sur la plupart des paiements effectués par l'intermédiaire des applications pour iPhone et iPad, et qu'elle interdit aux fabricants d'applications d'inclure d'autres méthodes de paiement ou même de mentionner que les clients d'Apple peuvent effectuer leurs paiements sur le web.Cela signifie que chaque euro qu'un utilisateur européen de Patreon envoie à un artiste fait un aller-retour à Cupertino, en Californie, et revient avec 30 centimes de moins. Il en va de même pour l'argent envoyé aux grands journaux, aux grands jeux ou aux grands fournisseurs de services. Pendant ce temps, le coût réel du traitement d'un paiement dans l'UE est inférieur à 1 %, ce qui signifie qu'Apple prend une marge de 3 000 % sur ses paiements dans l'UE.Pour ne rien arranger, Apple utilise la "gestion des droits numériques" pour verrouiller les iPhones et les iPads dans son App Store officiel. Cela signifie que les Européens ne peuvent pas échapper à la "taxe sur les applications" de 30 % imposée par Apple en installant des applications provenant d'un magasin dont les politiques de paiement sont plus équitables. Ici aussi, la DMA offre une solution, avec une règle qui exige qu'Apple permette le « sideloading » des applications (c'est-à-dire l'installation d'applications sans passer par un magasin d'applications). La même règle exige qu'Apple permette à ses clients de choisir d'utiliser des boutiques d'applications indépendantes.Avec le DMA, l'UE est à l'avant-garde des politiques technologiques intelligentes et administrables qui s'attaquent au pouvoir des entreprises technologiques. Il s'agit d'une rupture bienvenue par rapport à l'approche dominante de la politique technologique au cours des deux premières décennies de ce siècle, dans laquelle les régulateurs se sont attachés à exiger des entreprises technologiques qu'elles utilisent leur pouvoir à bon escient - en surveillant et en contrôlant leurs utilisateurs pour prévenir les mauvais comportements - plutôt qu'à leur retirer ce pouvoir.C'est pourquoi l'Australie est si intéressée. Un rapport du Trésor australien datant de la fin de l'année 2024 envisageait sérieusement de transposer les règles de type DMA en Australie. Il s'agit d'une politique judicieuse, comme l'a montré l'expérience européenne.Mais on ne s'en rendrait pas compte en écoutant Apple. Selon Apple, les Australiens ne sont pas compétents pour avoir le dernier mot sur les applications qu'ils utilisent et sur la manière dont ils les paient, et seul Apple peut prendre ces décisions en toute sécurité. Il est vrai qu'Apple prend parfois des mesures audacieuses et admirables pour protéger la vie privée de ses clients, mais il est également vrai qu'Apple envahit parfois la vie privée de ses clients (et ment à ce sujet). Il est vrai qu'Apple défend parfois ses clients contre l'espionnage gouvernemental - mais il est également vrai qu'Apple sert parfois ses clients sur un plateau aux espions gouvernementaux, assurant une surveillance à l'échelle de la population pour les régimes autocratiques (et Apple est même connu pour modifier ses applications afin d'aider les autocrates à s'accrocher au pouvoir).Apple défend parfois les intérêts de ses clients, mais souvent, elle prend le parti de ses actionnaires (ou de gouvernements répressifs) au détriment de ces mêmes clients. Il n'existe pas de dictateur bienveillant : laisser Apple mettre son veto sur vos décisions concernant l'utilisation de vos appareils ne vous rendra pas plus en sécurité.L'EFF affirme : "Le monde se trouve au cœur d'une vague anti-monopole mondiale qui ne cesse de s'amplifier. Cette décennie a été marquée par des actions antitrust musclées aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, au Canada, en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne, en Espagne, en France et même en Chine.Cela fait un siècle que la dernière vague d'abus de confiance a balayé le monde, et si les monopoleurs d'aujourd'hui sont beaucoup plus importants que leurs prédécesseurs du début du XXe siècle, ils présentent également une vulnérabilité unique.D'une manière générale, les géants de la technologie d'aujourd'hui trichent de la même manière partout. Ils pratiquent le même espionnage, les mêmes prix abusifs et emploient les mêmes tactiques de verrouillage dans tous les pays où ils opèrent, c'est-à-dire pratiquement tous les pays. Cela signifie que lorsqu'un grand bloc comme l'UE adopte une bonne réglementation technologique, celle-ci a le pouvoir de se répercuter sur toute la planète, au bénéfice de chacun d'entre nous - comme lorsque l'UE a forcé Apple à adopter des câbles USB-C standard pour recharger ses appareils, et que nous avons tous reçu des iPhones avec des ports USB-C.Il est tout à fait logique que l'Australie importe le DMA - après tout, Apple et d'autres entreprises technologiques américaines commettent les mêmes escroqueries à l'égard des Australiens qu'à l'égard des Européens.Partout dans le monde, les autorités antitrust ont compris qu'elles pouvaient copier les devoirs des uns et des autres, au bénéfice des personnes qu'elles défendent. Par exemple, en 2022, la Digital Markets Unit du Royaume-Uni a publié une étude historique sur les abus du duopole de la téléphonie mobile. La Commission européenne s'est appuyée sur le rapport britannique lorsqu'elle a élaboré le DMA, tout comme un membre du Congrès américain qui a présenté une loi similaire cette année-là. Les conclusions de ce même rapport ont servi de base à de nouvelles mesures d'application au Japon et en Corée du Sud.Comme l'a écrit Benjamin Franklin, "". Selon l'EFF, "L'Electronic Frontier Foundation est la principale organisation à but non lucratif qui défend les libertés civiles dans le monde numérique. Fondée en 1990, l'EFF défend la vie privée des utilisateurs, la liberté d'expression et l'innovation par le biais de litiges, d'analyses politiques, d'activisme de terrain et de développement technologique. La mission de l'EFF est de veiller à ce que la technologie soutienne la liberté, la justice et l'innovation pour tous les peuples du monde.Pensez-vous que ce avis de l'EFF est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?