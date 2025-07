BitChat, l'application de messagerie Bluetooth lancé par Jack Dorsey, ancien PDG de Twitter, est disponible sur l'App Store d'Apple, permettant de discuter avec les personnes à proximité grâce au Bluetooth



Début juillet, Jack Dorsey a annoncé "Bitchat", une application de messagerie Bluetooth pour rivaliser avec WhatsApp. Bitchat est conçue pour fonctionner entièrement par Bluetooth. L'application ne nécessite pas de connexion internet, de numéros de téléphone ou de serveurs centraux. En outre, Bitchat permet une communication chiffrée et éphémère entre des appareils proches, élargissant ainsi la technologie axée sur la protection de la vie privée. L'application est désormais disponible au téléchargement sur l'App Store d'Apple.Selon les rapports précédents, Dorsey a écrit le code de l'application au cours d'un week-end début juillet. Cette application se caractérise par une interface minimaliste et l'absence de système de connexion. Cela signifie que les utilisateurs peuvent simplement télécharger l'application, définir un nom d'affichage et commencer à envoyer des messages aux personnes se trouvant à portée de leur Bluetooth, soit environ 100 mètres.Bitchat établit une communication chiffrée entre les téléphones à proximité. Lorsqu'un utilisateur se déplace, ses smartphones créent automatiquement des clusters Bluetooth locaux, transmettant les messages d'un appareil à l'autre. Cela permet aux messages d'atteindre les pairs disponibles dans la portée Bluetooth standard, sans le soutien d'un réseau.Désormais, les appareils Bridge jouent un rôle important de la même manière, car ils connectent les clusters qui se chevauchent, étendant ainsi le réseau maillé sur de plus grandes distances. Les messages sont stockés uniquement sur des appareils individuels, disparaissent par défaut et ne restent jamais sur une infrastructure centralisée. Dorsey a toujours soutenu les plateformes décentralisées telles que Bluesky et Damus, et le lancement de cette application s'inscrit dans la même logique.L'application sera utilisée dans de nombreux endroits où l'accès à Internet et au réseau cellulaire est limité, voire inexistant. De plus, BitChat offre également des options de discussion de groupe ou de salles, qui peuvent être nommées avec des hashtags et sécurisées par des mots de passe. Les utilisateurs pourront également bénéficier d'une fonctionnalité de stockage et de transfert dans l'application afin de s'assurer que les messages sont bien transmis aux utilisateurs temporairement hors ligne.Fait intéressant, des chercheurs en sécurité ont récemment découvert des failles critiques, dont une authentification d'identité défaillante qui permet des attaques par usurpation d'identité. Après quoi, Jack Dorsey a averti que Bitchat n'avait pas fait l'objet d'un examen de sécurité et que l'application ne devait pas être utilisée en production, ce qui contredit les affirmations initiales en matière de sécurité. Il aurait utilisé Goose, l'outil d'IA de codage de sa société Block, pour développer sa nouvelle application de messagerie.Pensez-vous que cette application est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?