Des courriels internes examinés par Migrant Insider révèlent comment Apple a discrètement fait des agents de l'ICE « un groupe protégé ». Selon un mémo, Apple a informé le développeur de DeICER, Rafael Concepcion, que l'application enfreignait la directive 1.1.1, qui interdit « tout contenu diffamatoire, discriminatoire ou malveillant visant la religion, la race, l'orientation sexuelle, le genre, l'origine nationale/ethnique ou encore d'autres groupes ciblés ».
Le géant technologique de Cupertino a fourni quelques détails. « Les informations fournies à Apple par les forces de l'ordre montrent que votre application enfreint la directive 1.1.1, car son objectif est de fournir des informations de localisation sur les agents des forces de l'ordre qui peuvent être utilisées pour nuire à ces agents individuellement ou collectivement », peut-on lire dans l'avis de suppression envoyé par Apple au développeur de l'application DeICER.
Cette décision traite en effet les agents fédéraux de l'immigration comme un groupe protégé, ce qui constitue une interprétation novatrice de la politique d'Apple en matière de discours haineux, qui protège l'un des bras les plus puissants de l'administration Trump du regard des citoyens américains.
Donald Trump durcit les règles américaines en matière d'immigration depuis son retour à la Maison Blanche. Il a renforcé les conditions pour obtenir des visas, des permis ou des statuts légaux dimmigration, ce qui rend laccès plus difficile. De son côté, l'ICE a multiplié les arrestations et les opérations de déportations au cours des derniers mois. Les rapports révèlent que l'agence se dote de technologies de surveillance de masse pour renforcer ses capacités.
DeICER
Dans une interview exclusive le 30 septembre, Rafael Concepcion, ancien professeur de journalisme à l'université de Syracuse, a déclaré que l'application comptait environ 30 000 utilisateurs avant de disparaître de l'App Store début octobre 2025. DeICER a été lancée en avril, initialement comme une application « connaissez vos droits », avant l'ajout d'une fonction cartographique permettant aux utilisateurs de signaler les activités des agents de l'ICE.
« DeICER n'a pas pour but de collecter des données sur les gens. Elle a pour but d'informer les gens. La conception de l'application était délibérément minimaliste et axée sur la confidentialité. DeICER fonctionnait à l'aide de jetons et ne collectait aucune donnée personnelle identifiable au cas où le DHS viendrait saisir la technologie pour obtenir des données exploitables », a déclaré Rafael Concepcion. Toutefois, elle a été dénoncée par les forces de l'ordre.
Selon Rafael Concepcion, chaque marqueur sur la carte expire automatiquement après quatre heures, soit environ la durée estimée d'une descente de l'ICE. « Les utilisateurs devaient être géolocalisés à moins d'un quart de mile de l'endroit où ils publiaient, mais cela pouvait être ajusté. Les images sont prises à un moment donné et recoupées avec les données GPS », explique Rafael Concepcion à propos du fonctionnement de son application DeICER.
Rafael Concepcion a déclaré s'être inspiré de Witness, un projet médiatique sur les droits de l'homme cofondé par le musicien Peter Gabriel dans les années 1980 pour aider les citoyens à documenter les abus sur vidéo. « C'est ce à quoi je pensais lorsque j'ai créé cette application : Witness pour l'ère de l'immigration ».
ICEBlock
Apple a retiré plusieurs applications permettant aux utilisateurs de signaler la présence d'agents de l'ICE. Outre DeICER, Apple a également déclaré avoir retiré ICEBlock de son App Store après qu'il a été informé des risques pour la sécurité associés à l'application et à d'autres applications similaires. Une autre application appelée ICE Immigration Alerts a été retirée de l'App Store et de Google Play. Une troisième, Coqui, a également été retirée de Google Play.
ICEBlock est une application iOS qui alerte les utilisateurs sur les activités des services de l'immigration et des douanes des États-Unis. L'application permet aux utilisateurs de télécharger des observations sur les activités de l'ICE. Ils peuvent localiser l'endroit sur une carte et fournir des informations supplémentaires sur ce qu'ils ont vu. Les autres utilisateurs, dans un rayon de 8 km, devraient alors recevoir une notification push les informant de l'observation.
Des mesures ont également été mises en place pour empêcher les campagnes de spamming. Les utilisateurs ne peuvent signaler une observation dans un rayon de 8 km autour de leur position qu'une fois toutes les cinq minutes. Les signalements se feraient de manière anonyme. Le site Web de l'application précise que ICEBlock ne stocke aucune information personnelle, « ce qui rend impossible la traçabilité des signalements jusqu'aux utilisateurs individuels.
ICEBlock a connu une ascension brusque après des critiques de l'administration Trump. Le 31 juin, la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a réagi à une couverture médiatique de CNN sur ICEBlock dans un message publié sur X (ex-Twitter), qualifiant l'application « d'obstruction à la justice ». À la suite de ce commentaire, ICEBlock a gagné en popularité du jour au lendemain, se hissant brièvement en tête des téléchargements de l'App Store américain.
Eyes Up
L'application Eyes Up diffère des précédentes applications interdites par Apple. Eyes Up était davantage un service d'agrégation qui rassemblait des informations afin de conserver des preuves au cas où celles-ci seraient nécessaires à l'avenir devant les tribunaux. Plus concrètement, Eyes Up est une application qui permettait de conserver des vidéos TikTok, des bobines Instagram, ainsi que des reportages et des vidéos documentant les abus commis par l'ICE.
Cette nouvelle montre que la répression menée par Apple et Google contre les applications de suivi des activités de l'ICE. Cette répression va au-delà des applications qui signalent la présence d'agents de l'ICE. Elle a aussi touché au moins une application qui visait davantage à créer un historique des activités de l'ICE pendant sa campagne de déportation massive. Selon les critiques, tout ceci constitue une censure qui enfreint la liberté d'expression.
« Notre objectif est de responsabiliser le gouvernement, nous ne faisons même pas de suivi en temps réel », a déclaré à 404 Media l'administrateur de Eyes Up, qui s'est présenté sous le nom de Mark. Mark a demandé à 404 Media de n'utiliser que son prénom afin de le protéger contre d'éventuelles représailles. « Je pense que l'administration [Trump] est simplement gênée par le nombre de vidéos compromettantes que nous avons ».
Mark a déclaré que l'application avait été supprimée de l'App Store le 3 octobre 2025. Lorsque l'on tente de télécharger Eyes Up, l'App Store d'Apple affiche le message : « cette application n'est actuellement pas disponible dans votre pays ou région ». Le site Web Eyes Up, quant à lui, est toujours disponible.
Le site Web fonctionne essentiellement de la même manière. Le site comprend une carte avec des points sur lesquels les visiteurs peuvent cliquer, ce qui lance la lecture d'une vidéo provenant de cet endroit. Les utilisateurs peuvent soumettre leurs propres vidéos afin qu'elles soient ajoutées au site. Mark a déclaré qu'il examine manuellement chaque vidéo avant qu'elle ne soit mise en ligne sur le service, afin de vérifier son contenu et son emplacement.
La conservation des preuves des abus présumés de l'ICE mise en péril
Les vidéos disponibles sur Eyes Up sont essentiellement les mêmes que celles que vous pourriez voir en parcourant TikTok, Instagram ou X. Il s'agit d'un mélange de reportages médiatiques professionnels et de clips générés par les utilisateurs sur les arrestations de l'ICE. Bon nombre de ces vidéos sont clairement des rechargements de matériel provenant de ces applications de médias sociaux et comportent toujours les filigranes TikTok ou Instagram.
Selon Mark, les vidéos sont également souvent tirées de Reddit ou de l'application communautaire et de sensibilisation à la criminalité Citizen. La plupart des vidéos provenant de New York montrent des agents de l'ICE arrêtant de manière agressive des personnes dans les tribunaux de la ville, ce que l'ICE fait depuis des mois. Une autre vidéo provient de la New York Immigration Coalition (NYIC), qui représente plus de 200 groupes de défense des droits des immigrants et des réfugiés.
« Notre objectif est de conserver les preuves jusqu'à ce qu'elles puissent être utilisées devant les tribunaux, et nous pensons que la fonction de cartographie permettra aux parties à un litige de trouver plus facilement les images filmées par des témoins à l'avenir », a déclaré Mark.
Aaron Reichlin-Melnick, chercheur principal à l'American Immigration Council, a déclaré : « comme toute autre agence gouvernementale, le DHS est tenu de respecter la loi. La collecte de preuves vidéo est un outil de contrôle puissant qui permet de garantir que le gouvernement respecte les droits des citoyens et des immigrants. Les gens ont le droit de filmer leurs interactions avec les forces de l'ordre dans les espaces publics et de partager ces vidéos avec d'autres personnes ».
L'ICE se dote de technologies pour espionner les citoyens américains
Selon un nouveau rapport de Techcrunch, l'ICE a versé 825 000 dollars à une entreprise qui fabrique des véhicules équipés de diverses technologies destinées aux forces de l...
