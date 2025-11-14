Envoyé par Apple Envoyé par A Piece of Cloth



Une description volontairement dépouillée

LiPhone Pocket présente une structure ouverte côtelée évoquant le plissé original dISSEY MIYAKE. Né de lidée de créer une poche supplémentaire, son design épuré enveloppe entièrement liPhone et sétend pour accueillir également dautres objets du quotidien. Quand il est étiré, le textile ajouré laisse entrevoir subtilement son contenu permettant dapercevoir lécran de son iPhone. LiPhone Pocket peut se porter de différentes manières : à la main, attaché à un sac ou directement sur le corps. Proposé dans une palette de couleurs ludique, le modèle court est décliné en huit coloris et le modèle long en trois coloris.



Les utilisateurs peuvent créer leur propre combinaison de couleurs personnalisées avec liPhone Pocket et liPhone.

Deux versions, un positionnement premium assumé

La fascination et le scepticisme : deux faces dune même médaille

Apple franchit-il la limite entre design et gadget ?

Un accessoire minimaliste face à une décennie de collaborations mode-tech

Avec liPhone Pocket, Apple renoue avec une tradition discrète mais constante : celle dabsorber des codes issus du design, du textile et du luxe pour proposer des accessoires qui dépassent la simple fonction utilitaire. Conçu en collaboration avec la maison japonaise Issey Miyake, lobjet se présente comme une petite pochette entièrement tricotée en 3D, capable daccueillir nimporte quel modèle diPhone, quelques cartes et éventuellement un petit accessoire personnel.Lesthétique, comme souvent chez Issey Miyake, repose sur le concept « A-POC »  A Piece of Cloth  dont les créations sont issues dun seul tube de tissu, sans couture apparente. Apple saligne sur cette philosophie : un produit minimaliste, pensé comme un prolongement du corps plutôt quun simple étui.Dans ses propres communiqués, Apple insiste : liPhone Pocket est « inspiré par lidée dun morceau de tissu ». Le message semble clair : simplicité, texture, légèreté. Lobjet dévoile partiellement la silhouette du téléphone lorsquil est inséré, offrant un rendu presque translucide selon létirement du textile. Lusage nest pas de protéger, mais de porter. Laccessoire sadresse avant tout à celles et ceux qui souhaitent afficher leur iPhone comme un élément de style, à la manière dun sac miniature ou dun bijou utilitaire.Apple décline liPhone Pocket en deux modèles, chacun pensé pour un usage différent. La première version, équipée dune sangle courte, se porte à la main ou autour du poignet. La seconde, dotée dune longue bandoulière, permet un port crossbody, plus proche des micro-sacs des marques de luxe. La gamme de couleurs, très vive, rappelle les collections textiles dIssey Miyake : mandarine, citron, rose, violet, peacock, bleu saphir, cannelle, noirCette esthétique affirmée se double dun choix tarifaire sans ambiguïté. La version la plus simple dépasse 159 , tandis que la plus élaborée grimpe à près de 250 . Pour un accessoire qui reste  matériellement  un tube de tissu en tricot technique, le débat est inévitable.Comme souvent avec les produits Apple à forte dimension lifestyle, la réception a oscillé entre admiration et incompréhension. Certains soulignent le design impeccable, la qualité textile et la logique dune collaboration avec une maison emblématique. Dautres voient dans cet objet un symbole dexcès, voire de déconnexion.Sur les réseaux sociaux, les commentaires ironiques nont pas tardé. Le terme « chaussette à iPhone » est revenu à de multiples reprises, rappelant dailleurs l'accessoire Apple Socks de 2004, qui avait déjà fait sourire. Quelques internautes affirment quun équivalent pourrait être tricoté pour 5  à la maison. Certains médias, plus tranchants, qualifient le produit de « test de fidélité » destiné à mesurer jusquoù les fans dApple sont prêts à aller dans la défense de la marque.LiPhone Pocket ouvre une véritable question sur la stratégie dApple. Lentreprise ne cherche plus seulement à proposer de linnovation technologique, mais à sintégrer dans l'univers de la mode haut de gamme. On peut considérer cela comme une extension logique de son identité : après tout, Apple soigne depuis longtemps le design, lesthétique et la matérialité de ses produits bien plus que nombre dacteurs du secteur. Pourtant, cette démarche soulève un certain nombre de points critiques.Dabord, le rapport entre la fonctionnalité réelle du produit et son prix crée une tension difficile à ignorer. LiPhone Pocket ne protège réellement ni des chutes ni des chocs. Il najoute aucune fonctionnalité numérique. Il ne propose pas dinnovation technique particulière, en dehors du tricot 3D, déjà utilisé dans plusieurs industries.Ensuite, Apple semble capitaliser sur son aura pour transformer des objets très simples en produits premium. Certains y voient de la créativité : dautres, une normalisation de la sur-valorisation. Cette stratégie risque, à terme, damener Apple dans un territoire où certains consommateurs fidèles se sentiront délaissés ou moqués.Enfin, on peut se demander si lentreprise nexpérimente pas une forme de minimalisme extrême : celui où lon vend le « presque rien » au prix du « quelque chose ». Dans un contexte économique marqué par les tensions sur le pouvoir dachat, ce type de produit peut être perçu comme déconnecté, voire indécent.LiPhone Pocket dApple arrive dans un paysage déjà largement exploré : celui des objets hybrides où la mode rencontre la technologie. Depuis une dizaine dannées, les grandes marques  de Google à Samsung en passant par Louis Vuitton ou Prada  expérimentent des accessoires mêlant textile, électronique, design et storytelling. Pourtant, Apple choisit une approche radicalement différente : aucune technologie ajoutée, pas décran secondaire, aucun capteur, pas même...