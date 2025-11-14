La version à bandoulière courte coûte la modique somme de 159,95 , tandis que la version à bandoulière longue est vendue 249,95 . Apple la décrit comme « un morceau de tissu », ce qui n'a fait qu'alimenter le débat en ligne sur les prix luxueux et le minimalisme. L'iPhone Pocket sera disponible à partir du 14 novembre sur apple.com et dans certains Apple Stores au Japon, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d'autres régions.
Avec liPhone Pocket, Apple renoue avec une tradition discrète mais constante : celle dabsorber des codes issus du design, du textile et du luxe pour proposer des accessoires qui dépassent la simple fonction utilitaire. Conçu en collaboration avec la maison japonaise Issey Miyake, lobjet se présente comme une petite pochette entièrement tricotée en 3D, capable daccueillir nimporte quel modèle diPhone, quelques cartes et éventuellement un petit accessoire personnel.
Lesthétique, comme souvent chez Issey Miyake, repose sur le concept « A-POC » A Piece of Cloth dont les créations sont issues dun seul tube de tissu, sans couture apparente. Apple saligne sur cette philosophie : un produit minimaliste, pensé comme un prolongement du corps plutôt quun simple étui.
Une description volontairement dépouillée
Dans ses propres communiqués, Apple insiste : liPhone Pocket est « inspiré par lidée dun morceau de tissu ». Le message semble clair : simplicité, texture, légèreté. Lobjet dévoile partiellement la silhouette du téléphone lorsquil est inséré, offrant un rendu presque translucide selon létirement du textile. Lusage nest pas de protéger, mais de porter. Laccessoire sadresse avant tout à celles et ceux qui souhaitent afficher leur iPhone comme un élément de style, à la manière dun sac miniature ou dun bijou utilitaire.
Les utilisateurs peuvent créer leur propre combinaison de couleurs personnalisées avec liPhone Pocket et liPhone.
Deux versions, un positionnement premium assumé
Apple décline liPhone Pocket en deux modèles, chacun pensé pour un usage différent. La première version, équipée dune sangle courte, se porte à la main ou autour du poignet. La seconde, dotée dune longue bandoulière, permet un port crossbody, plus proche des micro-sacs des marques de luxe. La gamme de couleurs, très vive, rappelle les collections textiles dIssey Miyake : mandarine, citron, rose, violet, peacock, bleu saphir, cannelle, noir
Cette esthétique affirmée se double dun choix tarifaire sans ambiguïté. La version la plus simple dépasse 159 , tandis que la plus élaborée grimpe à près de 250 . Pour un accessoire qui reste matériellement un tube de tissu en tricot technique, le débat est inévitable.
Comme souvent avec les produits Apple à forte dimension lifestyle, la réception a oscillé entre admiration et incompréhension. Certains soulignent le design impeccable, la qualité textile et la logique dune collaboration avec une maison emblématique. Dautres voient dans cet objet un symbole dexcès, voire de déconnexion.
Sur les réseaux sociaux, les commentaires ironiques nont pas tardé. Le terme « chaussette à iPhone » est revenu à de multiples reprises, rappelant dailleurs l'accessoire Apple Socks de 2004, qui avait déjà fait sourire. Quelques internautes affirment quun équivalent pourrait être tricoté pour 5 à la maison. Certains médias, plus tranchants, qualifient le produit de « test de fidélité » destiné à mesurer jusquoù les fans dApple sont prêts à aller dans la défense de la marque.
Apple franchit-il la limite entre design et gadget ?
LiPhone Pocket ouvre une véritable question sur la stratégie dApple. Lentreprise ne cherche plus seulement à proposer de linnovation technologique, mais à sintégrer dans l'univers de la mode haut de gamme. On peut considérer cela comme une extension logique de son identité : après tout, Apple soigne depuis longtemps le design, lesthétique et la matérialité de ses produits bien plus que nombre dacteurs du secteur. Pourtant, cette démarche soulève un certain nombre de points critiques.
Dabord, le rapport entre la fonctionnalité réelle du produit et son prix crée une tension difficile à ignorer. LiPhone Pocket ne protège réellement ni des chutes ni des chocs. Il najoute aucune fonctionnalité numérique. Il ne propose pas dinnovation technique particulière, en dehors du tricot 3D, déjà utilisé dans plusieurs industries.
Ensuite, Apple semble capitaliser sur son aura pour transformer des objets très simples en produits premium. Certains y voient de la créativité : dautres, une normalisation de la sur-valorisation. Cette stratégie risque, à terme, damener Apple dans un territoire où certains consommateurs fidèles se sentiront délaissés ou moqués.
Enfin, on peut se demander si lentreprise nexpérimente pas une forme de minimalisme extrême : celui où lon vend le « presque rien » au prix du « quelque chose ». Dans un contexte économique marqué par les tensions sur le pouvoir dachat, ce type de produit peut être perçu comme déconnecté, voire indécent.
Un accessoire minimaliste face à une décennie de collaborations mode-tech
LiPhone Pocket dApple arrive dans un paysage déjà largement exploré : celui des objets hybrides où la mode rencontre la technologie. Depuis une dizaine dannées, les grandes marques de Google à Samsung en passant par Louis Vuitton ou Prada expérimentent des accessoires mêlant textile, électronique, design et storytelling. Pourtant, Apple choisit une approche radicalement différente : aucune technologie ajoutée, pas décran secondaire, aucun capteur, pas même...
